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Ο πληθωρισμός στην Ελβετία ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, καθώς οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η υποχώρηση του ελβετικού φράγκου ενίσχυσαν τις πληθωριστικές πιέσεις. Παρά την άνοδο, οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται με σαφώς ηπιότερο ρυθμό σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ η Ελβετική Εθνική Τράπεζα διατηρεί τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η ελβετική στατιστική υπηρεσία. Η επίδοση ήταν αντίστοιχη με τη διάμεση πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg και υψηλότερη από το 0,8% του Αυγούστου.

Η εξέλιξη βρίσκεται σε συμφωνία με την πρόβλεψη της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας για το συγκεκριμένο τρίμηνο και παραμένει άνετα εντός του εύρους 0%-2% που αποτελεί τον στόχο των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιτάχυνσης του πληθωρισμού είναι προσωρινό και έχουν επισημάνει ότι οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενισχυθεί μόνο οριακά.

Το κόστος δανεισμού της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται στο μηδέν, το χαμηλότερο επίπεδο παγκοσμίως, για περισσότερο από έναν χρόνο. Ένας από τους λόγους είναι ότι το πληθωριστικό σοκ που προκάλεσε η αύξηση του κόστους λόγω του πολέμου στο Ιράν ήταν σχετικά περιορισμένο στην Ελβετία. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν, όμως το μικρότερο ποσοστό που καταλαμβάνει η ενέργεια στο ελβετικό καλάθι πληθωρισμού περιόρισε την επίδρασή της στον συνολικό δείκτη.

Τον Σεπτέμβριο, η αύξηση του κόστους των πετρελαϊκών προϊόντων αντισταθμίστηκε εν μέρει από ελαφρώς χαμηλότερες τιμές στα είδη ένδυσης και υπόδησης, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί ευμετάβλητες κατηγορίες όπως η ενέργεια, αυξήθηκε στο 0,5% από 0,4%, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο.

Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζουν σημαντική διαφορά σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του ευρώ, όπου οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν πιθανότατα οδήγησαν την αύξηση των τιμών στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών τον περασμένο μήνα. Με βάση την εναρμονισμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, ο πληθωρισμός στην Ελβετία διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στο 1,2%, έναντι πρόβλεψης για 3,7% στην ευρωζώνη.

Κατά τους τελευταίους μήνες, η συνεχιζόμενη εξασθένηση του ελβετικού φράγκου έχει ενισχύσει τις εγχώριες αυξήσεις του κόστους. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνώρισαν την εξέλιξη αυτή κατά την απόφαση για τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, μειώνοντας την απειλή παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος, μετά από ορισμένες κινήσεις που είχαν ως στόχο την αποδυνάμωση του νομίσματος.

Οι αναλυτές εξέλαβαν την απόφαση αυτή και ως στροφή προς μεγαλύτερη επαγρύπνηση απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι δεν αναμένουν ότι η Ελβετική Εθνική Τράπεζα θα ακολουθήσει τον κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων που έχουν ξεκινήσει οι αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες στη Φρανκφούρτη και την Ουάσιγκτον. Εκτιμούν ότι η SNB δεν θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων πριν από το 2028. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πιθανή μια τέτοια κίνηση ακόμη και από τον Δεκέμβριο.

Πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις στην Ελβετική Εθνική Τράπεζα είχαν αναφέρει στο Bloomberg τον Ιούλιο ότι, εκείνη την περίοδο, οι αξιωματούχοι ανέμεναν πως τα επιτόκια θα παρέμεναν στο μηδέν έως το τέλος του επόμενου έτους.

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