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Υπάρχουν περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο που προσφέρουν οικονομικά κίνητρα σε όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν εκεί, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν νέους κατοίκους και να ενισχύσουν τις τοπικές τους κοινωνίες.

Από ένα ιταλικό νησί έως μια μικρή πόλη στην Ελβετία, ορισμένες περιοχές προσφέρουν σημαντικά ποσά σε ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να μετακομίσουν και να ξεκινήσουν εκεί μια νέα ζωή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κίνητρα αυτά ξεπερνούν ακόμη και τα 30.000 δολάρια.

Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα αφορούν μικρότερες και λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στόχος τους είναι να προσελκύσουν νέους κατοίκους σε περιοχές όπου ο πληθυσμός έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Για όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν, τα προγράμματα αυτά προσφέρουν παράλληλα την ευκαιρία να εγκατασταθούν σε ορισμένα από τα πιο γραφικά μέρη του κόσμου και να γνωρίσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, σύμφωνα με το Business Insider.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιρλανδία, η οποία επιδιώκει να προσελκύσει νέους κατοίκους στα νησιά της που δεν συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για όσους επιθυμούν να αγοράσουν και να ανακαινίσουν κατοικίες στα συγκεκριμένα νησιά.

Σύμφωνα με την ιρλανδική κυβέρνηση, σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί ο πληθυσμός των λιγότερο κατοικημένων νησιών και να διατηρηθούν ζωντανές οι τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι επισκέπτες θα μπορούν να συνεχίσουν να γνωρίζουν και να απολαμβάνουν τη μοναδική κουλτούρα, την πολιτιστική κληρονομιά και τον φυσικό πλούτο που χαρακτηρίζουν τα νησιά.

Για όσους έρχονται από το εξωτερικό, είναι απαραίτητη η κατάλληλη βίζα, αν και η διαδικασία απόκτησής της διαφέρει από χώρα σε χώρα και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο εύκολη.

Ακολουθούν έξι προγράμματα σε διάφορες χώρες που προσφέρουν οικονομικά και άλλα κίνητρα σε όσους αποφασίζουν να εγκατασταθούν εκεί.

1. Άλμπινεν, Ελβετία

Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει νέους κατοίκους και να αντιμετωπίσει τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού του, το μικρό χωριό Άλμπινεν στην Ελβετία προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και επιθυμούν να εγκατασταθούν εκεί. Το ποσό ανέρχεται σε περίπου 30.400 δολάρια για κάθε ενήλικα και 12.200 δολάρια για κάθε παιδί.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017, όταν πολλοί νέοι και οικογένειες είχαν ήδη εγκαταλείψει το χωριό, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός του να μειωθεί σε λιγότερους από 300 κατοίκους. Το Άλμπινεν βρίσκεται στην περιοχή Λόικ και προσφέρει έναν ιδιαίτερα ήσυχο και απομονωμένο τρόπο ζωής. Στο χωριό δεν υπάρχει σχολείο, τράπεζα ή ταχυδρομείο, ενώ λειτουργεί πλέον μόνο μία παμπ.

Όσοι ενδιαφέρονται να αφήσουν πίσω τους την έντονη ζωή της πόλης και να εγκατασταθούν σε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον, θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, πρέπει να είναι κάτω των 45 ετών, να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κατοικία στο χωριό αξίας τουλάχιστον 243.500 δολαρίων και να δεσμευτούν ότι θα παραμείνουν στο Άλμπινεν για τουλάχιστον 10 χρόνια. Παράλληλα, απαιτείται να αποκτήσουν την ελβετική υπηκοότητα.

Όσοι εγκαταλείψουν το χωριό πριν συμπληρώσουν τα 10 χρόνια υποχρεούνται να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν από τον δήμο.

Στην αρχική μορφή του προγράμματος, η οικονομική ενίσχυση καταβαλλόταν προκαταβολικά. Σήμερα, ωστόσο, οι νέοι κάτοικοι πρέπει πρώτα να παραμείνουν στο Άλμπινεν για πέντε χρόνια προτού λάβουν το ποσό.

«Το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων κατοίκων στο Άλμπινεν γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα το 2023, όταν συγκέντρωνε περίπου 100 αιτήσεις την ημέρα», σύμφωνα εμ τον δήμαρχο του χωριού, Μπεατ Γιόστ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις μέσω της ιστοσελίδας του δήμου.

2. Αντικύθηρα, Ελλάδα

Τα Αντικύθηρα, ένα μικρό νησί ανάμεσα στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, αναζητούν νέες οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί, προσφέροντας παράλληλα σημαντική οικονομική και πρακτική στήριξη. Το νησί διαθέτει κρυστάλλινα νερά, εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και πλούσια ιστορία.

Το 2019, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ένα πρόγραμμα για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Το πρόγραμμα προέβλεπε μηνιαίο επίδομα περίπου 574 δολαρίων για έως και τρία χρόνια, καθώς και δωρεάν στέγαση και διατροφή, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογένειες θα εγκαθίσταντο μόνιμα στο νησί.

Εκείνη την περίοδο, ο πληθυσμός των Αντικυθήρων είχε μειωθεί μόλις στους 24 κατοίκους, καθώς πολλοί νεότεροι εγκατέλειπαν το νησί αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Yahoo Finance το 2019. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν, επίσης, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι θα ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι επαγγελματίες όπως ψαράδες, αρτοποιοί, οικοδόμοι και αγρότες, καθώς οι συγκεκριμένες ειδικότητες θεωρούνταν απαραίτητες για την τοπική κοινωνία.

Αργότερα την ίδια χρονιά, το Lonely Planet ανέφερε ότι το πρόγραμμα είχε ολοκληρωθεί, καθώς είχαν επιλεγεί πέντε ελληνικές οικογένειες για να εγκατασταθούν στα Αντικύθηρα.

Ωστόσο, το 2023 το νησί ξεκίνησε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων κατοίκων, αυτή τη φορά με οικονομική στήριξη από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελληνικής ιστοσελίδας Greek City Times.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, καμία οικογένεια δεν είχε εγκατασταθεί ακόμη στο νησί, καθώς οι εργασίες για την κατασκευή των κατοικιών δεν είχαν ολοκληρωθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ελληνικές οικογένειες, χωρίς όμως να αποκλείονται οι αιτήσεις από οικογένειες άλλων εθνικοτήτων, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Express το 2023.

3. Σαρδηνία, Ιταλία

Το ιταλικό νησί της Σαρδηνίας προσφέρει οικονομική ενίσχυση έως και περίπου 17.200 δολάρια σε όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν σε μικρότερες κοινότητες και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στην ύπαιθρο.

Η Σαρδηνία έχει πληθυσμό σχεδόν 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, όμως οι αρχές θέλουν να ενθαρρύνουν τους νέους κατοίκους να εγκατασταθούν κυρίως σε μικρότερες και λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές του νησιού.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη μείωση του πληθυσμού και την ερήμωση ορισμένων περιοχών της Σαρδηνίας, ενισχύοντας παράλληλα τις μικρές τοπικές κοινωνίες.

Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να εγκατασταθούν σε κάποια πόλη της Σαρδηνίας με λιγότερους από 3.000 κατοίκους. Από το 2025, όμως, το πρόγραμμα επεκτάθηκε και σε πόλεις με έως και 5.000 κατοίκους. Παράλληλα, προβλέπεται μηνιαίο επίδομα περίπου 687 δολαρίων για το πρώτο παιδί που γεννιέται, υιοθετείται ή φιλοξενείται στην οικογένεια, καθώς και περίπου 458 δολάρια τον μήνα για κάθε επιπλέον παιδί.

Οι αιτούντες πρέπει να μετακομίσουν σε κάποια από τις επιλέξιμες πόλεις της Σαρδηνίας, να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί και να δηλώσουν τη Σαρδηνία ως μόνιμη κατοικία τους μέσα σε 18 μήνες. Η οικονομική ενίσχυση των περίπου 17.200 δολαρίων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανακαίνιση της κατοικίας, σύμφωνα με το CNBC.

4. Ιρλανδία

Για όσους ονειρεύονται μια πιο ήσυχη και απομονωμένη ζωή σε ένα νησί, η Ιρλανδία προσφέρει μια αντίστοιχη δυνατότητα μέσω του προγράμματος «Our Living Islands».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2023 και προσφέρει στους νέους κατοίκους οικονομική ενίσχυση έως και περίπου 80.200 δολάρια, εφόσον επιλέξουν να εγκατασταθούν σε ένα από τα λιγότερο κατοικημένα νησιά της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής και Κοινοτικής Ανάπτυξης της Ιρλανδίας και την περιοχή Gaeltacht, υπάρχουν 30 νησιά που δεν συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα μέσω γέφυρας ή άλλης σταθερής σύνδεσης.

Για να λάβει κάποιος την οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να αγοράσει μια κατοικία μέσω του προγράμματος «Croí Cónaithe», το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Το ακίνητο πρέπει να έχει κατασκευαστεί πριν από το 1993 και η οικονομική ενίσχυση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανακαίνισή του.

Σύμφωνα με την ιρλανδική κυβέρνηση, στόχος του προγράμματος είναι να διατηρηθούν ζωντανές οι κοινότητες των νησιών και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι κάτοικοί τους να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν και να ευημερούν εκεί για πολλά χρόνια ακόμη.

5. Ιαπωνία

Το 2019, η Ιαπωνία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για όσους επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας, κυρίως το Τόκιο, και να εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα «Επίδομα Στήριξης Μετεγκατάστασης για την Περιφερειακή Αναζωογόνηση» προσφέρει περίπου 6.400 δολάρια ανά νοικοκυριό ή περίπου 3.800 δολάρια σε άτομα που μετακομίζουν μόνα τους σε αγροτικές περιοχές εκτός της μητροπολιτικής περιοχής του Τόκιο. Όσοι μεταφέρουν μαζί τους μια επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν επιπλέον 6.400 δολάρια.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια μείωση του πληθυσμού της, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Αν και οι αλλοδαποί μπορούν να αγοράσουν ακίνητα στην αγροτική Ιαπωνία, για να λάβει κάποιος την οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να διαθέτει καθεστώς μόνιμου κατοίκου, μακροχρόνιας διαμονής ή ειδικού μόνιμου κατοίκου. Η απλή άδεια διαμονής για εργασία δεν αρκεί.

6. Λα Ριόχα, Ισπανία

Η Λα Ριόχα, μια περιοχή στη βόρεια Ισπανία που βρίσκεται περίπου 195 μίλια από τη Μαδρίτη, προσπαθεί να προσελκύσει νεότερους κατοίκους σε μικρότερες και πιο αγροτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα «Revive» απευθύνεται σε άτομα κάτω των 45 ετών που επιθυμούν να μετακομίσουν σε δήμους με λιγότερους από 5.000 κατοίκους, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση. Το ποσό εξαρτάται από τον πληθυσμό του δήμου: ανέρχεται σε περίπου 22.900 δολάρια για δήμους με 2.001 έως 5.000 κατοίκους, περίπου 34.300 δολάρια για δήμους με 501 έως 2.000 κατοίκους και περίπου 45.800 δολάρια για δήμους με λιγότερους από 500 κατοίκους. Η οικονομική ενίσχυση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αγορά ή την ανακαίνιση κατοικίας.

Οι δικαιούχοι πρέπει να κατοικήσουν στο ακίνητο για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να μετακομίσουν σε αυτό μέσα σε τρεις μήνες από την αγορά του.

Οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να είναι Ισπανοί πολίτες, αλλά πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας. Υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, εφόσον διαθέτουν έγκυρη άδεια διαμονής στην Ισπανία.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τον Ιούνιο του 2027.

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