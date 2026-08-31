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Η κουλτούρα του φιλοδωρήματος αποτελεί εδώ και δεκαετίες σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής εστίασης. Ωστόσο, ένας μικρός αλλά ολοένα πιο ορατός αριθμός εστιατορίων επιχειρεί να αλλάξει εκ βάθρων το μοντέλο: καταργεί τα tips, ενσωματώνει το πραγματικό κόστος εργασίας στις τιμές του καταλόγου και προσφέρει στο προσωπικό υψηλότερες, σταθερές αποδοχές.

Η φιλοσοφία είναι απλή: ο πελάτης γνωρίζει από την αρχή πόσο θα πληρώσει, χωρίς να χρειάζεται να υπολογίσει επιπλέον 18%, 20% ή ακόμη περισσότερο για το προσωπικό. Παράλληλα, ο εργαζόμενος γνωρίζει τι θα εισπράξει στο τέλος της βάρδιας, ανεξάρτητα από την κίνηση του καταστήματος ή τη διάθεση των πελατών.

Στην πράξη, όμως, η μετάβαση αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη. Τα εστιατόρια που επιλέγουν το μοντέλο χωρίς φιλοδώρημα καλούνται να αυξήσουν αισθητά τις αναγραφόμενες τιμές, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι ακριβότερα από τον ανταγωνισμό, ακόμη και όταν ο τελικός λογαριασμός παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Μισθός 40 δολαρίων αντί για tips

Μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι το La Cigale στο Σαν Φρανσίσκο, όπου η Caroline Kraetzer εργάζεται ως wine waiter και αμείβεται με 40 δολάρια την ώρα, περίπου τα διπλάσια από τις συνηθισμένες αποδοχές εργαζομένων εξυπηρέτησης στην πόλη.

Το εστιατόριο λειτουργεί χωρίς φιλοδωρήματα και προσφέρει μενού σταθερής τιμής 140 δολαρίων ανά άτομο. Η βασική αρχή είναι ότι το ποσό που βλέπει ο πελάτης στον κατάλογο είναι και αυτό που τελικά θα κληθεί να πληρώσει.

Για τους εργαζομένους, η διαφορά δεν περιορίζεται στο ύψος του ωρομισθίου. Εξίσου σημαντική είναι η σταθερότητα του εισοδήματος. Στην παραδοσιακή λειτουργία ενός αμερικανικού εστιατορίου, ένας σερβιτόρος μπορεί να εργάζεται αρκετή ώρα πριν αρχίσουν να καταφθάνουν οι πελάτες ή μετά το κλείσιμο της σάλας. Για αυτές τις ώρες δεν υπάρχουν φιλοδωρήματα, παρότι αποτελούν κανονικό μέρος της εργασίας.

Με το νέο μοντέλο, η αμοιβή δεν εξαρτάται από το πόσα τραπέζια εξυπηρετήθηκαν, από το ύψος του λογαριασμού ή από το εάν κάποιος πελάτης αποφάσισε να αφήσει γενναιόδωρο tip.

Η ανισότητα μεταξύ σάλας και κουζίνας

Η κατάργηση των φιλοδωρημάτων επιχειρεί να αντιμετωπίσει και ένα άλλο διαχρονικό πρόβλημα της αμερικανικής εστίασης: τη μεγάλη μισθολογική απόσταση ανάμεσα στο προσωπικό της σάλας και στους εργαζομένους της κουζίνας.

Στο Nightshade Noodle Bar στη Μασαχουσέτη, η ιδιοκτήτρια και σεφ Rachel Miller αποφάσισε να εγκαταλείψει τα tips όταν το κατάστημα επαναλειτούργησε μετά την πανδημία. Η επιλογή της συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια να περιοριστούν οι διαφορές στις αποδοχές.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται μπροστά στον πελάτη έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά το εισόδημά τους μέσω των φιλοδωρημάτων. Αντίθετα, οι μάγειρες και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πίσω από τις πόρτες της κουζίνας μπορεί να δουλεύουν τις ίδιες ή περισσότερες ώρες χωρίς να έχουν πρόσβαση στην ίδια πηγή πρόσθετων αποδοχών.

Υπάρχει, επιπλέον, η παράμετρος της υποκειμενικότητας. Το ποσό που αφήνει ένας πελάτης δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την ποιότητα της εξυπηρέτησης, αλλά ενδέχεται να επηρεάζεται και από συνειδητές ή ασυνείδητες προκαταλήψεις, δημιουργώντας πρόσθετες διαφοροποιήσεις μεταξύ εργαζομένων.

Για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει καλύτερους μισθούς, το Nightshade αύξησε τις τιμές του. Το μενού γευσιγνωσίας επτά πιάτων ξεκινά από 102 δολάρια, ενώ η επιλογή εννέα πιάτων φθάνει τα 126 δολάρια.

Γιατί το tip στις ΗΠΑ είναι μέρος του μισθού

Η συζήτηση αποκτά διαφορετική διάσταση στις ΗΠΑ επειδή το φιλοδώρημα δεν λειτουργεί μόνο ως ανταμοιβή για καλή εξυπηρέτηση. Σε μεγάλο μέρος της αγοράς αποτελεί δομικό τμήμα του συστήματος αμοιβών.

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ένας εργαζόμενος που λαμβάνει φιλοδωρήματα μπορεί να έχει άμεσο ωρομίσθιο μόλις 2,13 δολαρίων, εφόσον το άθροισμα μισθού και tips φθάνει τουλάχιστον τον ομοσπονδιακό κατώτατο μισθό των 7,25 δολαρίων την ώρα. Σε αρκετές πολιτείες ισχύουν υψηλότερα κατώτατα όρια ή διαφορετικοί κανόνες.

Η κατάργηση του φιλοδωρήματος, συνεπώς, δεν αποτελεί απλώς αλλαγή μιας κοινωνικής συνήθειας. Σημαίνει ότι η επιχείρηση αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για το πραγματικό εισόδημα του εργαζομένου, αντί αυτό να εξαρτάται από την προαιρετική πληρωμή του πελάτη.

Αυτή ακριβώς η μετατόπιση εξηγεί και γιατί το σύστημα είναι δύσκολο να γενικευτεί.

Η παγίδα της υψηλότερης τιμής στον κατάλογο

Θεωρητικά, η αριθμητική είναι σχετικά απλή. Ένας λογαριασμός 100 δολαρίων με φιλοδώρημα 20% κοστίζει τελικά στον πελάτη 120 δολάρια. Ένα εστιατόριο χωρίς tips μπορεί να ενσωματώσει αυτό το ποσό εξαρχής στην τιμή και να χρησιμοποιήσει τα πρόσθετα έσοδα για καλύτερους μισθούς.

Ο καταναλωτής, όμως, δεν συγκρίνει πάντοτε τις τελικές τιμές. Συχνά συγκρίνει πρώτα όσα βλέπει γραμμένα στον κατάλογο.

Αυτό διαπίστωσε το Talulla στο Cambridge της Μασαχουσέτης, το οποίο κατάργησε τα φιλοδωρήματα το 2020 και αύξησε τις τιμές κατά 23%, επιδιώκοντας ένα δικαιότερο σύστημα αμοιβών. Τον Σεπτέμβριο του 2025, όμως, επέστρεψε στο παραδοσιακό μοντέλο των tips.

Η λειτουργία χωρίς φιλοδωρήματα αποδείχθηκε ακριβότερη από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί. Οι αυξημένες τιμές δημιουργούν υψηλότερα έσοδα για την επιχείρηση, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα φιλοδωρήματα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πρόσθετες φορολογικές και λειτουργικές επιβαρύνσεις.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Αν δύο εστιατόρια προσφέρουν αντίστοιχη εμπειρία και το ένα εμφανίζει στον κατάλογο ένα πιάτο στα 30 δολάρια συν tip ενώ το άλλο το χρεώνει εξαρχής 36 δολάρια χωρίς φιλοδώρημα, το δεύτερο μπορεί να φαίνεται ακριβότερο, παρότι η πραγματική δαπάνη είναι ουσιαστικά ίδια.

Από τα 10 στα 21 δολάρια και η ασφάλεια του σταθερού μισθού

Για αρκετούς εργαζομένους, πάντως, η αλλαγή έχει ένα πλεονέκτημα που δύσκολα αποτιμάται μόνο σε χρήματα: τη δυνατότητα οικονομικού προγραμματισμού.

Η σκηνοθέτης Cassidy Van der Kamp, η οποία είχε εργαστεί σε εστιατόριο της Καλιφόρνιας χωρίς φιλοδωρήματα, είδε την αμοιβή της να αλλάζει από περίπου 10 δολάρια την ώρα συν tips σε 21 δολάρια την ώρα.

Η βασική διαφορά ήταν ότι μπορούσε πλέον να γνωρίζει εκ των προτέρων πόσο θα πληρωθεί. Δεν χρειαζόταν να εξαρτά την οικονομική της κατάσταση από μια καλή ή κακή βραδιά, ούτε να ερμηνεύει ένα μικρό φιλοδώρημα ως ένδειξη ότι κάτι δεν πήγε καλά στην εξυπηρέτηση.

Ακόμη πιο μακροχρόνιο είναι το πείραμα του Dirt Candy στη Νέα Υόρκη, ενός vegetarian εστιατορίου που λειτουργεί χωρίς tips από το 2015. Η ιδιοκτήτρια Amanda Cohen καταβάλλει σήμερα στο προσωπικό περίπου 30 δολάρια την ώρα. Η εμπειρία της δείχνει ότι αρκετοί πελάτες αντιμετωπίζουν θετικά τις υψηλότερες τιμές μόλις αντιληφθούν ότι ο λογαριασμός δεν θα αυξηθεί στο τέλος κατά ακόμη 20%.

Η «κόπωση» των Αμερικανών από τα φιλοδωρήματα

Την ίδια στιγμή, το κοινωνικό περιβάλλον γύρω από τα tips αλλάζει. Στις ΗΠΑ έχει εξαπλωθεί η λεγόμενη «tipping fatigue», δηλαδή η κόπωση των καταναλωτών από τη συνεχή απαίτηση για φιλοδώρημα.

Η εξάπλωση των ψηφιακών τερματικών πληρωμών έχει μεταφέρει την επιλογή tip σε πολύ περισσότερες καθημερινές συναλλαγές. Καφετέριες, καταστήματα γρήγορης εστίασης και άλλες επιχειρήσεις εμφανίζουν πλέον στην οθόνη προτεινόμενα ποσοστά φιλοδωρήματος, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου παλαιότερα δεν υπήρχε τέτοια προσδοκία.

Η πρακτική αυτή έχει ενισχύσει την αίσθηση ότι ο καταναλωτής καλείται συνεχώς να συμπληρώνει μέσω του φιλοδωρήματος ένα μέρος του εργατικού κόστους της επιχείρησης. Αυτό δημιουργεί ευνοϊκότερο έδαφος για την ιδέα μιας ενιαίας, διαφανούς τιμής, χωρίς πρόσθετους υπολογισμούς στο τέλος.

Παρά τη δυσαρέσκεια, ωστόσο, η πλήρης εξαφάνιση των tips παραμένει δύσκολη. Όσο τα περισσότερα εστιατόρια συνεχίζουν να εμφανίζουν χαμηλότερες αρχικές τιμές και να μεταφέρουν ένα μέρος του κόστους μισθοδοσίας στο φιλοδώρημα, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν διαφορετικό δρόμο κινδυνεύουν να φαίνονται ακριβότερες.

Έτσι δημιουργείται ένα παράδοξο: ο πελάτης μπορεί να επιθυμεί περισσότερη διαφάνεια και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερη εισοδηματική ασφάλεια, αλλά η αγορά εξακολουθεί να ευνοεί το παραδοσιακό σύστημα.

Το αμερικανικό πείραμα των εστιατορίων χωρίς φιλοδωρήματα εξελίσσεται επομένως σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για το πόσο πρέπει να αφήνει κανείς μετά το δείπνο. Αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το κόστος της εργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη και, τελικά, το ερώτημα εάν η πραγματική τιμή ενός γεύματος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρη στον κατάλογο ή να αποκαλύπτεται μόνο όταν φτάσει ο λογαριασμός.

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