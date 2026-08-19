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Οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα των ΗΠΑ συνέβαλαν στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων από τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσίευσε την Τετάρτη η Federal Reserve Bank of Boston.

Οι κλάδοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με υψηλότερο κόστος εξαιτίας των δασμών το 2025 κατέγραψαν παράλληλα μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, γεγονός που τους επέτρεψε να αντισταθμίσουν μέρος της επιβάρυνσης, όπως αναφέρουν οι ερευνητές της τράπεζας.

Οι επιχειρήσεις που είδαν το κόστος των εισροών τους να αυξάνεται λόγω των δασμών κατάφεραν να παράγουν περισσότερο με το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό τους, αποφεύγοντας έτσι να μετακυλίσουν πλήρως το πρόσθετο κόστος στους καταναλωτές.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε ώστε ο πληθωρισμός να παραμείνει χαμηλότερος από τα επίπεδα στα οποία θα είχε διαφορετικά διαμορφωθεί, παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% που θέτει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα εδώ και πέντε χρόνια.

Οι δασμοί αυξήθηκαν από 2,5% κατά μέσο όρο, πριν από την άνοδο του Τραμπ στην προεδρία, στο 10%. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, εκτιμάται ότι πρόσθεσαν 0,5 ποσοστιαία μονάδα στον δομικό δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE), σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Οι επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις κόστους εξαιτίας των δασμών κατάφεραν ταυτόχρονα να διατηρήσουν τα επίπεδα παραγωγής τους μειώνοντας τις εισροές εργασίας. Ειδικότερα, η μείωση των συνολικών ωρών εργασίας συνέβαλε στην ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, επισημαίνουν οι αναλυτές.

Η έρευνα υπογραμμίζει παράλληλα ότι η σχετικά περιορισμένη ανοδική επίδραση των δασμών στις τιμές από το 2025 και μετά αποτελεί ένδειξη ότι άλλοι παράγοντες ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από τη διατήρηση του πληθωρισμού σε αυξημένα επίπεδα.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της περιφερειακής Fed, τα κέρδη στην παραγωγικότητα της εργασίας αντιστάθμισαν σε σημαντικό βαθμό την αύξηση των τιμών καταναλωτή που προκάλεσαν οι δασμοί.

Μάλιστα, επισημαίνουν ότι, εάν ληφθούν υπόψη αυτές οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, ο πληθωρισμός θα έπρεπε να είχε κινηθεί πιο κοντά στο 2%, αντί για τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν κατά το τελευταίο έτος.

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