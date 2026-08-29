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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε έναν διοικητή της Χαμάς μέσα στον χώρο νοσοκομείου της Γάζας, ενώ οι υγειονομικές αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα ανέφεραν τρεις θανάτους σε άλλα ισραηλινά πλήγματα.

Χωρίς να διευκρινίσει εάν σκοτώθηκε και χωρίς να τον κατονομάσει, ο στρατός δήλωσε ότι στόχευσε έναν διοικητή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που “κρυβόταν μέσα στον χωρο” του νοσοκομείου των Μαρτύρων Αλ Άκσα, στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα, στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας. Διευκρίνισε ότι ο διοικητής αυτός, ο οποίος “ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του Τσαχάλ (στρατού) και των Ισραηλινών πολιτών”, στοχοποιήθηκε σε ένα κτίριο δίπλα στις κύριες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Το νοσοκομείο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα κοντά σε αποθήκη που βρίσκεται κοντά στην πτέρυγα του μαιευτηρίου. Ο στρατός δήλωσε ότι έλαβε μέτρα για να “περιορίσει τους κινδύνους για τους αμάχους”, προσθέτοντας ότι είχε προειδοποιήσει δύο ημέρες νωρίτερα τις υγειονομικές αρχές της Γάζας να “σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις ιατρικές εγκαταστάσεις για τρομοκρατικούς σκοπούς”.

Νωρίτερα σήμερα, το ίδιο νοσοκομείο ανακοίνωσε έναν θάνατο σε ισραηλινά πυρά στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ελέγχει αυτές τις πληροφορίες. Τα νέα περιστατικά βίας σημειώνονται παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Στην πόλη της Γάζας, η πολιτική προστασία, η οποία λειτουργεί υπό τη Χαμάς, δήλωσε ότι ισραηλινό πλήγμα κοντά σε έναν κυκλικό κόμβο στη γειτονιά Τελ αλ Χάουα σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους. Σε επικοινωνία του Γαλλικού Πρακτορείου, ο στρατός δήλωσε ότι στοχοθέτησε σε αυτή την περιοχή έναν “πράκτορα του στρατού”. Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα και να προωθείται στη Λωρίδα της Γάζας παρά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι πρέπει να εξαλείψει τις απειλές που προέρχονται από τη Χαμάς, την οργάνωση πίσω από την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.313 ανθρώπων από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που τελεί υπό τον έλεγχο από τη Χαμάς.

Ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα τα στοιχεία του υπουργείου. Ο ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει πέντε θανάτους στις τάξεις του κατά την ίδια περίοδο, όπως και τον θάνατο ενός πολιτικού.

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