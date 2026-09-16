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Το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας ποντάρει στη ραγδαία αύξηση της εκλογικής του επιρροής, προκειμένου να σπάσει το πολιτικό «τείχος προστασίας» που έχουν υψώσει τα παραδοσιακά κόμματα και να αναλάβει για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τη διακυβέρνηση ενός κρατιδίου.

Η εντυπωσιακή εκλογική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ αυτόν τον μήνα άφησε το κόμμα λίγο κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Ωστόσο, η ηγεσία της AfD προχωρά τα σχέδιά της για σχηματισμό κυβέρνησης με τη στήριξη άλλων κομμάτων.

Σε περίπτωση αποτυχίας, τα στελέχη της εκτιμούν ότι μια νέα εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να της δώσει την απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τον σχεδιασμό του κόμματος.

Το γερμανικό πολιτικό κατεστημένο εξακολουθεί να προσπαθεί να διαχειριστεί το αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς η AfD εξασφάλισε 44% των ψήφων στο κρατίδιο, συντρίβοντας τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, οι οποίοι κυριαρχούσαν στην περιοχή για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Επόμενος στόχος της AfD είναι να μετατρέψει αυτή τη στήριξη σε πολιτική εξουσία, ώστε να επιχειρήσει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις μεταναστών, αντίθεση στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο –όπως υποστηρίζει το κόμμα– την απομάκρυνση όσων χαρακτηρίζει «αριστερή προπαγάνδα».

Η επόμενη δοκιμασία στις κάλπες

Το κόμμα κατά της μετανάστευσης, τμήματα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί από τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών ως απειλή για τη συνταγματική τάξη της χώρας, αναμένεται να καταγράψει νέα κέρδη σε δύο ακόμη περιφερειακές εκλογές που διεξάγονται την Κυριακή: στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η AfD έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να αποκτήσει κυβερνητικό ρόλο σε αυτές τις περιοχές.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, η AfD εκτιμά ότι μπορεί να συγκεντρώσει την απαραίτητη στήριξη ώστε να αναδείξει τον υποψήφιό της Ούλριχ Ζίγκμουντ στη θέση του πρωθυπουργού του κρατιδίου, σε ψηφοφορία που αναμένεται λίγο μετά την πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού κοινοβουλίου στις 6 Οκτωβρίου.

Η πραγματική δοκιμασία, όμως, θα ακολουθήσει, όταν η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό με τη στήριξη άλλων κομμάτων.

Η επιτυχία στην ψήφιση του προϋπολογισμού θα ενίσχυε την εικόνα της AfD ως αξιόπιστης κυβερνητικής δύναμης και πιθανού εταίρου για συνεργασίες, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο.

Αντίθετα, μια αποτυχία θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει προς όφελος του κόμματος, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κατηγορήσει τα υπόλοιπα κόμματα ότι απέρριψαν την προσπάθειά του για συνεργασία.

Σε αυτή την περίπτωση, η AfD θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία για να εφαρμόσει τη βούληση των ψηφοφόρων, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εκλογές.

Η θέση αυτή ευθυγραμμίζεται με παλαιότερες δηλώσεις του Ζίγκμουντ, ο οποίος είχε υποστηρίξει πριν από τις εκλογές ότι η AfD θα συνέχιζε να ενισχύεται σε μια νέα αναμέτρηση μέχρι να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία.

«Μπορούμε μόνο να κερδίσουμε», είχε δηλώσει ο Ζίγκμουντ στο Bloomberg News στα τέλη Αυγούστου, επαναλαμβάνοντας τη θέση του και το βράδυ των εκλογών.

Η AfD δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

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