Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η επόμενη μεγάλη τεχνολογική αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο το ποιος θα δημιουργήσει τα ισχυρότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τις συνέπειές τους.

Οι κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ζητούν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τους κινδύνους και να δημιουργήσουν δικλίδες ασφαλείας, την ώρα που η Κίνα διοχετεύει τεράστιους πόρους στην προσπάθεια να αποκτήσει παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δύσκολο δίλημμα: καμία πλευρά δεν θέλει να επιβραδύνει τόσο ώστε να επιτρέψει στον αντίπαλο να αποκτήσει πλεονέκτημα, αλλά και καμία δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με μια τεχνολογία που δεν θα μπορεί να ελέγξει.

Η αντιπαράθεση αρχίζει πλέον να θυμίζει μια νέα μορφή τεχνολογικής κούρσας εξοπλισμών, με οικονομικές, στρατιωτικές και γεωπολιτικές διαστάσεις.

Η Κίνα πλησιάζει την αμερικανική τεχνολογία

Οι περιορισμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην πρόσβαση της Κίνας στα πιο προηγμένα τσιπ AI δημιούργησαν σημαντικά εμπόδια στις κινεζικές εταιρείες.

Ωστόσο, η πίεση αυτή οδήγησε τους Κινέζους προγραμματιστές σε μια διαφορετική στρατηγική: τη δημιουργία μοντέλων που απαιτούν λιγότερους υπολογιστικούς πόρους και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η άνοδος της DeepSeek αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης, καθώς ενίσχυσε την εικόνα ότι η Κίνα έχει μειώσει σημαντικά την απόσταση από τις αμερικανικές εταιρείες.

Το χάσμα μεταξύ αμερικανικών και κινεζικών μοντέλων έχει περιοριστεί σημαντικά σε αρκετές μετρήσεις απόδοσης, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο χώρες διαθέτουν τα ίδια πλεονεκτήματα.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υπερέχουν στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων, στις ιδιωτικές επενδύσεις και στις υποδομές κέντρων δεδομένων.

Το ποιος βρίσκεται μπροστά εξαρτάται τελικά από το τι αξιολογεί κανείς: την ποιότητα των μοντέλων, την ταχύτητα ανάπτυξης, τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ ή την εμπορική αξιοποίηση.

Η κινεζική στρατηγική και ο ρόλος του κράτους

Η Κίνα έχει επιλέξει ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στον στενό συντονισμό κράτους, τεχνολογικών επιχειρήσεων, χρηματοδότησης και υποδομών.

Στόχος είναι η εφαρμογή της AI σε ολόκληρη την οικονομία, από τη ρομποτική και τη βιομηχανική παραγωγή έως τις αυτοματοποιημένες υπηρεσίες.

Η δυνατότητα γρήγορης κινητοποίησης κρατικών πόρων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, όμως, δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική επιρροή μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των συστημάτων.

Για την κινεζική ηγεσία, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο οικονομικό εργαλείο αλλά και ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Οι ανησυχίες αφορούν την πιθανότητα οι ΗΠΑ να αποκτήσουν πλεονέκτημα σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η συλλογή πληροφοριών και η στρατιωτική χρήση της τεχνολογίας, αλλά και τον κίνδυνο η AI να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πολιτικής επιρροής.

Γιατί οι ΗΠΑ συζητούν την επιβράδυνση

Στις ΗΠΑ, στελέχη της βιομηχανίας τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι απαιτείται χρόνος για την ανάπτυξη μηχανισμών ασφάλειας και ελέγχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, αντιμετωπίζει τις εκκλήσεις για επιβράδυνση ως κίνηση που μπορεί να ευνοήσει την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική υπεροχή δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο.

Παράλληλα, η ίδια η ανάπτυξη της υποδομής AI συναντά πρακτικά εμπόδια.

Η έλλειψη εργαζομένων με εξειδικευμένες γνώσεις, οι περιορισμοί στην προμήθεια προηγμένων ημιαγωγών, οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο δυσκολεύουν την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων.

Οι καθυστερήσεις αυτές μπορεί να περιορίσουν προσωρινά τον ρυθμό ανάπτυξης, όμως δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση ασφάλειας.

Το βασικό ερώτημα παραμένει ποιο επίπεδο υπολογιστικής ισχύος και ποιες νέες τεχνικές δυνατότητες μπορούν να οδηγήσουν σε συστήματα με επικίνδυνες και απρόβλεπτες συμπεριφορές.

Η πρόταση Αμοντέι για ελεγχόμενη ανάπτυξη

Ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, τάσσεται υπέρ μιας πιο προσεκτικής προσέγγισης στην ανάπτυξη της AI, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται η προσπάθεια διατήρησης του αμερικανικού πλεονεκτήματος.

Η λογική της πρότασης είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην τεχνολογία με ρυθμό που θα τους επιτρέπει να παραμένουν μπροστά από την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτουν χρόνο για έρευνα πάνω στην ασφάλεια.

Η τεχνολογική υπεροχή των δημοκρατιών, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή διαπραγματευτικής ισχύος για τη δημιουργία διεθνών κανόνων.

Το Πεκίνο αντιμετωπίζει με δυσπιστία αυτή τη θέση, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελεί προσπάθεια διατήρησης της αμερικανικής κυριαρχίας στον χώρο της AI.

Παρά τις διαφορές, υπάρχει ένα κοινό σημείο: κανένα κράτος δεν επιθυμεί συστήματα που θα μπορούν να λειτουργούν πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Η πιθανότητα συνεργασίας παραμένει δύσκολη, όμως ο φόβος για ανεξέλεγκτες εξελίξεις μπορεί να δημιουργήσει περιθώριο για συμφωνίες και κανόνες.

Το μεγάλο δίλημμα είναι αν η παγκόσμια κούρσα θα οδηγήσει σε μια αδιάκοπη επιτάχυνση, όπου κάθε πλευρά συνεχίζει επειδή συνεχίζει η άλλη, ή αν θα υπάρξει χρόνος για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Διαβάστε ακόμη

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και ποιοι δικαιούνται διπλή ενίσχυση

Συντάξεις 2027: Οι χιλιάδες δικαιούχοι που ξεμπλοκάρουν και παίρνουν ολόκληρη την αύξηση

Η «Κιβωτός της Αποκάλυψης»: Ποιοι σπόροι θα επιβιώσουν αν ο πλανήτης καταρρεύσει

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ