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Όταν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαμαρτυρήθηκε για την εκρηκτική αύξηση των εισαγωγών ουκρανικού κοτόπουλου στην ΕΕ, λέγοντας ότι αυτές πλουτίζουν «αυτόν τον κύριο», πολλοί εκτός του ευρωπαϊκού αγροτικού κόσμου πιθανότατα δεν γνώριζαν σε ποιον αναφερόταν. Όπως αναφέρουν σε αφιέρωμά τους οι Financial Times, ο άνθρωπος αυτός είναι ο Γιούρι Κοσιούκ, πρώην χρηματιστής εμπορευμάτων από την κεντρική Ουκρανία και σήμερα ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα.

Η εξαγορά του 70% της Νιτσιάκος

Στη χώρα μας, το όνομα του Γιούρι Κοσιούκ «έπαιξε» πολύ πρόσφατα, αφού η εταιρεία του NHP εξαγόρασε το πλειοψηφικό ποσοστό της Νιτσιάκος, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του κοτόπουλου. Ενδεικτικά, το 2025, η Νιτσιάκος κατέγραψε τζίρο 570 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 27,8 εκατ. ευρώ.

Όπως έγραφε πρόσφατα το newmoney, η συμφωνία της Νιτσιάκος με την εταιρεία του Ουκρανού, προβλέπει ότι η Perutnina Ptuj θα αποκτήσει σταδιακά το 70% σε τρεις φάσεις, ενώ υπάρχει δυνατότητα απόκτησης και του υπόλοιπου 30% σε μεταγενέστερο χρόνο. Η πρώτη φάση αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου με τους υφιστάμενους μετόχους και στις 30 Ιουλίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη σχετική συγκέντρωση.

Πέρα από τη Νιτσιάκος, η MHP εξαγόρασε πέρυσι τον ισπανικό όμιλο UVESA έναντι 271 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί, ότι ο όμιλός του, MHP, παράγει περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο κοτόπουλα ετησίως και έχει επεκταθεί δυναμικά στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία. Για το Κίεβο, η MHP αποτελεί παράδειγμα μιας ουκρανικής επιχείρησης που κατάφερε να αντέξει την εισβολή, να διατηρήσει θέσεις εργασίας και να συνεχίσει να αντλεί κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές.

Όπως υποστηρίζουν όμως οι FT, για πολλούς Ευρωπαίους αγρότες η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Βλέπουν έναν χαμηλού κόστους κολοσσό της πτηνοτροφίας, ο οποίος επωφελήθηκε από τις εμπορικές διευκολύνσεις που παραχώρησαν οι Βρυξέλλες στην Ουκρανία λόγω του πολέμου και πλέον απειλεί να εκτοπίσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις ίδιες τους τις αγορές.

Η αυτοκρατορία του Γιούρι Κόσιουκ

Ο Κόσιουκ ίδρυσε την MHP το 1998. Η πρώτη επιχειρηματική καινοτομία του ήταν σχετικά απλή: να πουλήσει νωπό κοτόπουλο στους Ουκρανούς καταναλωτές, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με κατεψυγμένα προϊόντα.

Ο 58χρονος σήμερα δισεκατομμυριούχος δημιούργησε μία από τις πρώτες πλήρως καθετοποιημένες επιχειρήσεις πτηνοτροφίας στην Ευρώπη, αποκτώντας έλεγχο σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την εκτροφή μέχρι τη σφαγή, την επεξεργασία και τη συσκευασία. Το 2008 η MHP εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 αποτέλεσε σημείο καμπής. Ο Κόσιουκ πέρασε έξι μήνες βοηθώντας στον συντονισμό στρατιωτικών προμηθειών, ενώ η σύγκρουση τον ώθησε να μειώσει την έκθεση της εταιρείας στην Ουκρανία και να επεκταθεί στο εξωτερικό.

Το 2019 η MHP εξαγόρασε την Perutnina Ptuj, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς πουλερικών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ παράλληλα ανέπτυξε δίκτυο λιανικής, εστιατόρια γρήγορου φαγητού και εξαγωγική δραστηριότητα σε περίπου 70 χώρες.

Το κόλπο με το «Batman cut»

Η επέκταση της MHP είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην ΕΕ ήδη πριν από τον πόλεμο. Το 2018 η εταιρεία εξήγαγε στην ευρωπαϊκή αγορά ειδικά τεμάχια στήθους κοτόπουλου στα οποία παρέμενε ένα μικρό τμήμα από φτερούγα, κόκαλο και δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα δεν εντάσσονταν στις υφιστάμενες ποσοστώσεις για τις εισαγωγές ουκρανικού στήθους κοτόπουλου.

Το συγκεκριμένο κόψιμο απέκτησε γρήγορα το παρατσούκλι «Batman cut», επειδή το σχήμα του θύμιζε το λογότυπο του υπερήρωα.

Η Κομισιόν είχε παραδεχθεί τότε ότι, παρότι η πρακτική μπορούσε να θεωρηθεί παράκαμψη των δασμολογικών ποσοστώσεων, δεν ήταν παράνομη. Το συγκεκριμένο «παράθυρο» έκλεισε αργότερα, αλλά οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν.

Ευρωπαίοι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι εξακολουθούν να ανταγωνίζονται την ουκρανική εταιρεία με άνισους όρους, λόγω διαφορών στο κόστος και στα πρότυπα παραγωγής. Η MHP απορρίπτει τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι συμμορφώνεται με τις βασικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την ευζωία των πουλερικών και ότι οι εγκαταστάσεις της ελέγχονται από ουκρανικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Πώς η MHP μετατρέπεται σε πανευρωπαϊκό όμιλο τροφίμων

Τα έσοδα της MHP έφθασαν τα 3,8 δισ. δολάρια πέρυσι και, μετά την πλήρη ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών της Νιτσιάκος και της UVESA, προβλέπεται να ανέλθουν στα 5,5 δισ. ευρώ. Για την MHP η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδό της στην ελληνική αγορά και τη μετατροπή της σε πανευρωπαϊκό όμιλο

Σύμφωνα βέβαια με τους Financial Times, αυτό ακριβώς βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί θεωρούν ότι οι παραχωρήσεις που έκανε η ΕΕ στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή επέτρεψαν σε έναν ήδη μεγάλο όμιλο να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του.

Οι εισαγωγές πουλερικών από την Ουκρανία στην ΕΕ σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 103.000 τόνους το 2021 σε 200.000 τόνους πέρυσι, με την Ουκρανία να καλύπτει πλέον περισσότερο από το ένα πέμπτο των συνολικών εισαγωγών πουλερικών της Ένωσης. Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία εξακολουθούν να διατηρούν απαγορεύσεις στις εισαγωγές ουκρανικών πουλερικών, παρά τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η MHP αντιτείνει ότι η Ουκρανία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για τη διατροφική ασφάλεια της Ευρώπης, περιορίζοντας μεταξύ άλλων την εξάρτηση από εισαγωγές από τη Βραζιλία. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ευρωπαϊκή αγορά θα χρειαστεί επιπλέον 1,6 εκατ. τόνους μέσα σε πέντε χρόνια για να καλύψει τη ζήτηση.

Η πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες, καθώς η MHP θα αποκτούσε πρόσβαση στις γενναιόδωρες ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Ωστόσο, η ένταξη δεν θεωρείται άμεση προοπτική, μεταξύ άλλων εξαιτίας των αντιδράσεων κρατών-μελών και της ανησυχίας των Ευρωπαίων αγροτών για ένα νέο κύμα ουκρανικών αγροτικών εισαγωγών.

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