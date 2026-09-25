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Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής των λεγόμενων «παντοτινών χημικών» PFAS, καθώς οι βιομηχανίες που τα παράγουν επιδιώκουν να καλύψουν τις νέες ανάγκες της αγοράς. Αυτό προκύπτει από έρευνα του σουηδικού οργανισμού ChemSec, ο οποίος παρακολουθεί την παραγωγή και τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Τα PFAS χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες εφαρμογές που σχετίζονται με την τεχνολογική έκρηξη, κυρίως στην κατασκευή ημιαγωγών, αλλά και σε προηγμένα συστήματα ψύξης για τα τεράστια κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις αυξανόμενες επιστημονικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, η πλειονότητα των μεγαλύτερων παραγωγών PFAS παγκοσμίως σχεδιάζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι η νέα αυτή αύξηση παραγωγής μπορεί να ακυρώσει τις προσπάθειες περιορισμού των συγκεκριμένων ουσιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε τμήματα των ΗΠΑ.

«Τα σχέδια επέκτασης δείχνουν ότι χωρίς αυστηρότερη ρύθμιση και γρήγορη σταδιακή κατάργηση, κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύμα “παντοτινών χημικών”», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του ChemSec, Αν-Σοφί Μπάκαρ.

Οι εταιρείες που επενδύουν στα PFAS λόγω της ΤΝ

Η έρευνα του ChemSec έδειξε ότι σχεδόν όλοι οι δέκα μεγαλύτεροι παραγωγοί PFAS παγκοσμίως προγραμματίζουν αύξηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Η ιαπωνική Daikin έχει ανακοινώσει επενδύσεις για τη δημιουργία ενός «κόμβου κέντρων δεδομένων», με στόχο να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά ψυκτικών προϊόντων με βάση το φθόριο. Η εταιρεία δηλώνει ότι σκοπεύει να διατηρήσει και να διευρύνει το μερίδιό της, αυξάνοντας τις πωλήσεις υφιστάμενων προϊόντων και αναπτύσσοντας νέες λύσεις.

Ανάλογη πορεία ακολουθεί η γαλλική Arkema, η οποία επεκτείνει τη σειρά ψυκτικών προϊόντων της με νέα μονάδα παραγωγής ύψους 60 εκατ. δολαρίων στο Κεντάκι των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση θα βοηθήσει να καλυφθεί η αυξανόμενη ανάγκη ψύξης των κέντρων δεδομένων.

Η αμερικανική Chemours επίσης προσανατολίζεται στην αύξηση της παραγωγής της, επικαλούμενη τη ζήτηση από προηγμένα data centers και εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι λύσεις υγρής ψύξης που προσφέρει περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και τις ανάγκες χώρου και συντήρησης.

Ωστόσο, περιβαλλοντικές οργανώσεις επικρίνουν την Chemours, η οποία έχει αντιμετωπίσει νομικές διεκδικήσεις σχετικά με τη ρύπανση από PFAS και έχει συμφωνήσει σε διακανονισμό ύψους 450 εκατ. δολαρίων για υπόθεση απόρριψης τέτοιων ουσιών.

Στη λίστα των εταιρειών που αυξάνουν την παραγωγή τους περιλαμβάνονται επίσης η ιαπωνική AGC, η κινεζική Dongyue, η ινδική Gujarat Fluorochemicals, η ρωσική HaloPolymer, η μεξικανική Orbia Fluor & Energy Materials, η αμερικανική Solstice και η βελγική Syensqo.

Οι παραγωγοί PFAS επικαλούνται ακόμη τη χρήση τους σε επιστρώσεις και υλικά για μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Η τεχνολογία ψύξης που βασίζεται στα PFAS

Μία από τις νέες εφαρμογές που ενισχύουν τη ζήτηση αφορά τη λεγόμενη διφασική ψύξη με εμβάπτιση. Σε αυτή την τεχνολογία, οι διακομιστές των κέντρων δεδομένων τοποθετούνται μέσα σε ειδικά υγρά PFAS με χαμηλό σημείο βρασμού.

Όταν ο εξοπλισμός αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες, το υγρό εξατμίζεται απομακρύνοντας τη θερμότητα. Στη συνέχεια ο ατμός ψύχεται, επιστρέφει σε υγρή μορφή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Η μέθοδος παρουσιάζεται ως πιο αποδοτική σε σχέση με παραδοσιακά συστήματα ψύξης, ιδιαίτερα ως προς τη χρήση νερού και ενέργειας.

Παρόλα αυτά, αναλυτές χαρακτηρίζουν τα PFAS έναν πιθανό «κρυφό κίνδυνο» της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η περιβαλλοντική επιβάρυνση μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά τεράστιο κόστος για καθαρισμούς, αποζημιώσεις και δικαστικές υποθέσεις.

Γιατί τα PFAS παραμένουν στο περιβάλλον

Οι συγκεκριμένες ουσίες ονομάζονται «παντοτινές» επειδή οι δεσμοί άνθρακα-φθορίου που περιέχουν είναι από τους ισχυρότερους στη χημεία. Αυτή η ιδιότητα τις κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικές στη θερμότητα, το νερό και τη διάβρωση, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά δύσκολες στην αποδόμησή τους στη φύση.

Ως αποτέλεσμα, τα PFAS παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον, συσσωρεύονται σε νερό, έδαφος και οργανισμούς και μπορούν να περάσουν στην τροφική αλυσίδα.

Επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει ορισμένες από αυτές τις ουσίες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, προβλήματα στο ήπαρ και τα νεφρά, υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και συγγενείς ανωμαλίες.

Ο ChemSec κάλεσε τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής PFAS να υποβληθούν σε εξετάσεις αίματος και να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα, επισημαίνοντας ότι ίχνη αυτών των ουσιών έχουν εντοπιστεί στο αίμα πάνω από το 99% των ανθρώπων παγκοσμίως.

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