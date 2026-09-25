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Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «αρκετά ισχυρή» ώστε να συμβάλει στον αφανισμό σημαντικού μέρους της ανθρωπότητας, προσθέτοντας τη φωνή του σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ηγετικών στελεχών της τεχνολογίας και εργαζομένων του κλάδου που εφιστούν την προσοχή στους υπαρξιακούς κινδύνους της AI.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, θα προκαλέσουν τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων», δήλωσε ο Γκέιτς σε απόσπασμα συνέντευξής του στην εκπομπή Meet the Press του NBC, η οποία θα μεταδοθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Δεν υπήρξε ποτέ ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», προειδοποίησε.

Η Silicon Valley έχει εντείνει τις προειδοποιήσεις της για τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ο Τζέικομπ Κόξον, ένας εργαζόμενος χωρίς διοικητική θέση στην Anthropic PBC, παραιτήθηκε από τη δουλειά του νωρίτερα αυτόν τον μήνα και κατηγόρησε και τους δύο πρώην εργοδότες του — την Anthropic και την OpenAI — ότι «παίζουν με τις ζωές μας», καθώς «τρέχουν προς την υπερευφυή τεχνητή νοημοσύνη».

Ένας ακόμη εργαζόμενος στην Anthropic δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να εξαλείψει όλους τους ανθρώπους μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι δηλώσεις αυτές έφεραν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης έναν μακροχρόνιο — και διχαστικό — διάλογο στο εσωτερικό του κλάδου, προκαλώντας δημόσιες εκκλήσεις προς τη βιομηχανία τεχνολογίας να κάνει περισσότερα για την προστασία και την ασφάλεια της τεχνολογίας της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει έκτοτε ζητήσει επιβράδυνση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, μια πρόταση που υποστηρίχθηκε γρήγορα από στελέχη όπως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Έλον Μασκ.

Στη συνέντευξή του, ο Γκέιτς επεσήμανε ότι η αυτορρύθμιση του κλάδου δεν είναι αρκετή.

«Χρειάζεται οι αρχές επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι δικλίδες ασφαλείας και οι μηχανισμοί παρακολούθησης. Και αυτό πρέπει να αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γκέιτς είχε υποστηρίξει προηγουμένως, σε δοκίμιό του τον Αύγουστο, ότι κακόβουλοι παράγοντες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ολοένα ισχυρότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για κυβερνοεπιθέσεις, απάτες, παραπληροφόρηση και άλλες μορφές μεγάλης κλίμακας ζημιών εναντίον νοσοκομείων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και κυβερνητικών συστημάτων.

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