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Η Ιαπωνία εξετάζει ένα σχέδιο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας: την αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη στις αμυντικές της δομές, όχι όμως για άμεσες πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για υποστηρικτικούς ρόλους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές και κομματικές πηγές που επικαλείται το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo, το Τόκιο σχεδιάζει να μελετήσει τη χρήση ρομπότ με προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες στη στελέχωσή τους λόγω της δημογραφικής γήρανσης και της έλλειψης προσωπικού.

Η πιθανή ένταξη ανθρωποειδών ρομπότ αφορά κυρίως αποστολές που δεν απαιτούν άμεση εμπλοκή σε μάχες. Μεταξύ των εφαρμογών που εξετάζονται περιλαμβάνονται η περιπολία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, η υποστήριξη σε εργασίες εφοδιασμού και μεταφορών, η αναγνώριση περιοχών, αλλά και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η φιλοσοφία πίσω από την πρωτοβουλία είναι ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές ισχύος», μειώνοντας το επιχειρησιακό βάρος για το ανθρώπινο δυναμικό και επιτρέποντας στις Ένοπλες Δυνάμεις να διατηρούν μεγαλύτερες δυνατότητες με λιγότερο προσωπικό.

Η «φυσική τεχνητή νοημοσύνη» φέρνει νέα εποχή στα ρομπότ

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η λεγόμενη «physical AI» ή φυσική τεχνητή νοημοσύνη, μια τεχνολογία που επιτρέπει στα ρομπότ να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, να επεξεργάζονται δεδομένα και να προσαρμόζουν τις ενέργειές τους.

Μέσω αισθητήρων, καμερών και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα ρομπότ μπορούν να εκτελούν εργασίες με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας σε σχέση με τις παραδοσιακές μηχανές που ακολουθούν προκαθορισμένες εντολές.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέες δυνατότητες για εφαρμογές σε δύσκολες ή επικίνδυνες συνθήκες, όπου η παρουσία ανθρώπινου προσωπικού μπορεί να είναι περιορισμένη ή να ενέχει κινδύνους.

Επιφυλακτική η Ιαπωνία για τα οπλισμένα ρομπότ

Παρά το ενδιαφέρον για την τεχνολογία, η Ιαπωνία εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά τη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Ιάπωνες αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα αξιολόγησης σε κρίσιμες στιγμές, όπως η λανθασμένη αναγνώριση στόχων ή η σύγχυση μεταξύ στρατιωτικών και αμάχων.

«Δεν αναμένουμε ότι ανθρωποειδή ρομπότ εξοπλισμένα με όπλα θα χρησιμοποιηθούν για μάχες», ανέφερε στέλεχος επιτροπής ασφαλείας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kyodo.

Διαγωνισμός για την ανάπτυξη νέων συστημάτων

Η Υπηρεσία Απόκτησης, Τεχνολογίας και Επιμελητείας (ATLA) του υπουργείου Άμυνας της Ιαπωνίας αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για τις δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ.

Παράλληλα, σχεδιάζεται διαγωνισμός στον οποίο εταιρείες τεχνολογίας και πανεπιστήμια θα παρουσιάσουν τα δικά τους συστήματα, με στόχο να αξιολογηθεί κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν με ασφάλεια στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Τόκιο να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στον αμυντικό σχεδιασμό, από τη διοίκηση και τη συλλογή πληροφοριών έως τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, η Ιαπωνία εξετάζει και την ανάπτυξη ενός «τακτικού δορυφόρου AI», ο οποίος θα μπορεί να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων από το διάστημα και να υποστηρίζει στρατιωτικές εφαρμογές.

Η στροφή προς τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς τάσης για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην άμυνα. Για την Ιαπωνία, ωστόσο, η τεχνολογία απαντά και σε ένα ιδιαίτερα πρακτικό πρόβλημα: πώς ένας σύγχρονος στρατός μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητές του σε μια εποχή όπου το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό περιορίζεται.

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