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Η αληθινή αγάπη μπορεί να μην έχει τιμή, όμως στην Ιαπωνία όλο και περισσότεροι νέοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβά για να τη βρουν. Είκοσι και κάτι που έχουν κουραστεί από τα dating apps στρέφονται πλέον σε επαγγελματικά γραφεία συνοικεσίων, τα οποία υπόσχονται να τους οδηγήσουν από την πρώτη γνωριμία μέχρι την πρόταση γάμου μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια σύγχρονη εκδοχή του παραδοσιακού ιαπωνικού «omiai», της πρακτικής κατά την οποία συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι έφερναν σε επαφή ανύπαντρους νέους από τον κοινωνικό τους κύκλο.

Τα παραδοσιακά προξενιά υποχώρησαν σταδιακά, καθώς οι γνωριμίες μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο. Σήμερα, όμως, η εικόνα φαίνεται να αλλάζει ξανά. Η μοναξιά, η συρρίκνωση των κοινωνικών κύκλων και η κόπωση από το ατελείωτο «swipe» στα dating apps οδηγούν αρκετούς νέους στην αναζήτηση πιο οργανωμένων λύσεων.

Στις απογοητεύσεις προστίθενται οι περιστασιακές σχέσεις και το ghosting, όταν δηλαδή το άτομο που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον κάποιου εξαφανίζεται χωρίς εξήγηση.

Ρεκόρ εγγραφών στα γραφεία συνοικεσίων

Σύμφωνα με τους New York Times, οι εγγραφές νέων σε ιαπωνικά πρακτορεία γάμου καταγράφουν επίπεδα-ρεκόρ. Οι εταιρείες προωθούν τις υπηρεσίες τους ακόμη και στους συρμούς του μετρό, με μηνύματα όπως «Αφήστε τις μοιραίες συναντήσεις της ζωής στους επαγγελματίες» και «Καλύτερα ένα omiai από 100 swipes».

Η τάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και έχει θέσει ως στόχο την αύξηση των γάμων.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η IBJ, εταιρεία με έδρα το Τόκιο, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με ετήσιο τζίρο άνω των 130 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι περίπου ένας στους 25 γάμους στην Ιαπωνία συνδέεται με τις υπηρεσίες του δικτύου της.

Πόσο κοστίζει ο «επαγγελματικός έρωτας»

Η διαδικασία κάθε άλλο παρά φθηνή είναι. Ένα μέλος του δικτύου της IBJ πληρώνει συνήθως 650 έως 1.300 δολάρια για την εγγραφή, ενώ η μηνιαία συνδρομή κυμαίνεται από 30 έως 100 δολάρια.

Εάν η γνωριμία οδηγήσει σε αρραβώνα, προβλέπεται επιπλέον «προμήθεια επιτυχίας» περίπου 1.300 δολαρίων.

Κάθε πελάτης έχει στη διάθεσή του έναν προσωπικό σύμβουλο, ο οποίος δεν περιορίζεται στο να προτείνει πιθανούς συντρόφους. Παρεμβαίνει σε σχεδόν κάθε στάδιο της διαδικασίας: από την εμφάνιση και την προετοιμασία για το ραντεβού μέχρι τα μηνύματα που θα σταλούν και ακόμη και τον σχεδιασμό της βραδινής εξόδου.

Όταν δύο μέλη γνωριστούν, οι σύμβουλοί τους συνεργάζονται στο παρασκήνιο, συντονίζοντας την επικοινωνία και την εξέλιξη της σχέσης. Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και την πρόταση γάμου.

Η εταιρεία έχει μάλιστα θεσπίσει κανόνες για τη συμπεριφορά των ζευγαριών. Παραβίαση της λίστας με τις «απαγορευμένες δραστηριότητες», στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ερωτικές επαφές και η συγκατοίκηση πριν από τον γάμο, μπορεί να επιφέρει χρέωση 1.300 δολαρίων.

Από το προξενιό μέχρι το σπίτι του ζευγαριού

Οι υπηρεσίες της IBJ δεν σταματούν στην αναζήτηση συντρόφου. Η εταιρεία προσφέρει επίσης οργάνωση γάμου, οικονομική συμβουλευτική και βοήθεια για την εξεύρεση κατοικίας, ενώ παραπέμπει τους πελάτες της σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για υπηρεσίες όπως η περιποίηση φρυδιών.

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από παραδοσιακούς προξενητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η σύγχρονη βιομηχανία συνοικεσίων μετατρέπει τον έρωτα σε αυστηρά οργανωμένη εμπορική δραστηριότητα.

«Χάνεται η ψυχή του προξενιού»

Ανάμεσα στους επικριτές είναι η Ikuko Kato, έμπειρη προξενήτρα που εργάζεται από το σπίτι της στα περίχωρα του Τόκιο.

Στον χώρο της βρίσκονται εκατοντάδες φωτογραφίες ζευγαριών που έχει φέρει κοντά. Η ίδια υποστηρίζει ότι μέσα σε 44 χρόνια έχει γνωρίσει περισσότερα από 1.300 ζευγάρια, χωρίς, όπως λέει, κανένα από αυτά να έχει χωρίσει.

Η Kato θεωρεί ότι εταιρείες όπως η IBJ δίνουν υπερβολική έμφαση στην επιχειρηματική διάσταση του προξενιού. Η δική της σχέση με το επάγγελμα είναι οικογενειακή, καθώς, όπως αναφέρει, οι γονείς της λειτουργούσαν επίσης ως προξενητές στη γειτονιά.

Από την άλλη πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της IBJ, Shigeru Ishizaka, υποστηρίζει ότι η αποστολή της εταιρείας δεν περιορίζεται στο κέρδος. Όπως εξηγεί, όταν εγκατέλειψε τον τραπεζικό κλάδο το 2000 για να ασχοληθεί με τις υπηρεσίες συνοικεσίων, στόχος του ήταν να συμβάλει στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης της Ιαπωνίας.

Μικρή ανάσα στο δημογραφικό

Η επιστροφή του ενδιαφέροντος για τα προξενιά συμπίπτει με ορισμένες ενθαρρυντικές εξελίξεις στο δημογραφικό μέτωπο.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι γεννήσεις στην Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 0,8%, σημειώνοντας την πρώτη άνοδο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εδώ και 11 χρόνια.

Η εξέλιξη ήρθε μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια αύξησης των γάμων, δημιουργώντας μια μικρή ένδειξη αλλαγής σε μια χώρα που επί χρόνια αντιμετωπίζει τη μείωση του πληθυσμού και τη χαμηλή γεννητικότητα.

Έτσι, στην Ιαπωνία ο παραδοσιακός θεσμός του συνοικεσίου επιστρέφει με μια εντελώς διαφορετική μορφή: όχι πλέον μέσω συγγενών και οικογενειακών φίλων, αλλά μέσω πληρωμένων συμβούλων, αυστηρών κανόνων, εφαρμογών και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για την αναζήτηση του… ενός και μοναδικού.

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