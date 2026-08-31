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Η οικονομία της Ινδίας διατήρησε έναν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα, ακόμη και καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επισκίαζε τις προοπτικές.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 7,8% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα. Το ποσοστό αυτό συγκρίνεται με την αναθεωρημένη ανάπτυξη 8,6% του προηγούμενου τριμήνου και ξεπέρασε τη διάμεση πρόβλεψη για 7,5% σε δημοσκόπηση οικονομολόγων της Wall Street Journal.

Τα στοιχεία ήταν η πρώτη σειρά τριμηνιαίων δεδομένων για την ανάπτυξη που αποτύπωσε πλήρως τις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 9,2% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, επιταχύνοντας από την αύξηση 8,3% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,3%, ενώ ενισχύθηκαν επίσης η κατασκευαστική δραστηριότητα και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12% στη διάρκεια του τριμήνου, από 6% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων, της πληροφορικής και των επαγγελματικών υπηρεσιών αποτέλεσε ιδιαίτερα θετικό σημείο, καταγράφοντας ανάπτυξη 12,1% στη διάρκεια του τριμήνου, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η οικονομία έχει αντεπεξέλθει στους γεωπολιτικούς κινδύνους καλύτερα από ό,τι ανέμεναν αρχικά οι οικονομολόγοι, σε συμφωνία με πρόσφατους δείκτες που παραπέμπουν σε διατήρηση της δυναμικής.

Ο HSBC Flash India Composite Output Index, ο οποίος παρακολουθεί τη δραστηριότητα στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, αυξήθηκε στις 54,6 μονάδες τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας συνεχιζόμενη επέκταση.

Οι πιέσεις στις τιμές, ωστόσο, παραμένουν πηγή ανησυχίας. «Οι ινδικές επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές τους με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο, παρότι οι πιέσεις από το κόστος των εισροών υποχώρησαν περαιτέρω», ανέφερε η S&P Global σε ανακοίνωσή της νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας διατήρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα αμετάβλητα τα επιτόκια, αναφέροντας ότι επιθυμούσε μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού και τις οικονομικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και των τροφίμων.

Η κεντρική τράπεζα αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά το τρέχον δημοσιονομικό έτος, στο 6,7% από 6,6%.

Ωστόσο, οι προοπτικές για την ινδική οικονομία έχουν επιδεινωθεί, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου και ασκεί πιέσεις στις ροές κεφαλαίων και στη ρουπία, αυξάνοντας τους κινδύνους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικές πηγές ενέργειας, με τις εισαγωγές αργού πετρελαίου να αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 88% της εγχώριας κατανάλωσης τον Ιούλιο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Ο λογαριασμός της Ινδίας για τις εισαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 56%, στα 63,37 δισ. δολάρια, την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Πετρελαίου.

Το Ελ Νίνιο και οι ανεπαρκείς βροχοπτώσεις των μουσώνων αναδεικνύονται επίσης σε οικονομικούς κινδύνους, ανέφερε η Citi Research σε σημείωμά της.

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