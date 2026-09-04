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Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε θέσεις εργασίας με γρήγορο ρυθμό τον Αύγουστο, αντιστρέφοντας την καλοκαιρινή επιβράδυνση στις προσλήψεις, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό.

Οι θέσεις εργασίας με εξαίρεση τον γεωργικό τομέα αυξήθηκαν κατά 162.000, με εποχική διόρθωση, τον συγκεκριμένο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας, όπως αναμενόταν, παρέμεινε σταθερό στο 4,1%, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της Dow Jones ανέμεναν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 53.000.

Η αύξηση του Αυγούστου ήταν η ισχυρότερη σε μηνιαία βάση από τον Μάρτιο και έπειτα.

Η έκθεση ήταν συνεπής με όσα οι αξιωματούχοι της Fed έχουν χαρακτηρίσει ως σταθερή αγορά εργασίας, και πιθανότατα στρέφει πλέον την προσοχή της κεντρικής τράπεζας στα στοιχεία πληθωρισμού της επόμενης εβδομάδας, ως τον τελικό παράγοντα ενόψει της απόφασης για τα επιτόκια σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής παρακολουθούν γενικά πιο στενά το ποσοστό ανεργίας ως δείκτη για την υγεία της αγοράς εργασίας — ένα μέγεθος που παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια και είναι μάλιστα μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Πέρα από τη σημαντική αύξηση του Αυγούστου, οι προηγούμενοι μήνες αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω: ο Ιούλιος κατέγραψε αύξηση 21.000 θέσεων, μετατρέποντας σε θετικό πρόσημο μια απώλεια 23.000 θέσεων, ενώ ο Ιούνιος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω και έφτασε τις 31.000 θέσεις, δηλαδή η αναθεώρηση πρόσθεσε 11.000 θέσεις πάνω από την αρχική εκτίμηση.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες, η αύξηση της απασχόλησης καταγράφηκε σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Τα εστιατόρια και τα μπαρ βρέθηκαν στην πρώτη θέση με 59.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η δημόσια εκπαίδευση κατέγραψε αύξηση κατά 42.000 και η μεταποίηση συνεισέφερε 16.000 θέσεις. Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, που αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη της αύξησης της απασχόλησης, κατέγραψε άνοδο μόλις κατά 13.000 θέσεις, έναντι μηνιαίου μέσου όρου 32.000 κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Υπήρξαν ορισμένες ενδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την απασχόληση: οι κλάδοι που σχετίζονται με την πληροφόρηση κατέγραψαν απώλεια 23.000 θέσεων εργασίας, με τον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών να διαμορφώνεται σε απώλεια 8.000 θέσεων.

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