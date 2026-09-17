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Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ θα επιτρέψει στα βασικά μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οι αξιωματούχοι από την Τεχεράνη θα λάβουν άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ετήσια εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας ως κράτους φιλοξενίας, δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε γραπτή ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Ωστόσο, η ιρανική αντιπροσωπεία θα αντιμετωπίσει περιορισμούς στις μετακινήσεις της εντός των ΗΠΑ και δεν θα επιτρέπεται να αγοράσει είδη πολυτελείας ή άλλα αγαθά, σύμφωνα με την αμερικανική πολιτική, ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η φετινή αποστολή είναι μικρότερη σε σχέση με την περσινή.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σε αντιπαράθεση σχετικά με έναν πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πολλοί από τους κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους που δεν σκοτώθηκαν κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης έχουν υποστεί κυρώσεις, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα τους απαγόρευαν, όπως και στα μέλη των οικογενειών τους, να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, την Τετάρτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη χορήγηση βίζας σε κορυφαίους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν τηρήσει προηγούμενες δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο ειρηνευτικών συμφωνιών με το Ισραήλ.

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