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Η προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει το κόστος των φαρμάκων για τους ασθενείς στις ΗΠΑ μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη διεθνή φαρμακευτική αγορά. Οι φαρμακευτικές εταιρείες ενδέχεται να αντιδράσουν αυξάνοντας τις τιμές σε άλλες χώρες ή περιορίζοντας τη διάθεση νέων θεραπειών εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο επίκεντρο της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται η επιδίωξη οι τιμές των φαρμάκων που καλύπτονται από το ομοσπονδιακό πρόγραμμα υγείας Medicare να ευθυγραμμιστούν με τα χαμηλότερα επίπεδα που ισχύουν σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ωστόσο, η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου τιμολόγησης δημιουργεί έντονες πιέσεις στις φαρμακοβιομηχανίες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η μείωση των τιμών στην αμερικανική αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απώλεια εσόδων από το σύνολο των πωλήσεων ενός φαρμάκου σε χώρες όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Οι εταιρείες αναζητούν τρόπους αντιστάθμισης των απωλειών

Η νέα πολιτική τιμών αναμένεται να οδηγήσει αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες σε αναθεώρηση της στρατηγικής τους. Μεταξύ των πιθανών κινήσεων περιλαμβάνονται η αύξηση τιμών σε άλλες αγορές, η περιορισμένη διάθεση προϊόντων ή ακόμη και η αποχώρηση από ορισμένες χώρες όπου η εμπορική δραστηριότητα δεν θα θεωρείται πλέον οικονομικά βιώσιμη.

Ήδη, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε επιμέρους συμφωνίες με τον Λευκό Οίκο, ενώ άλλες αξιοποιούν το νέο περιβάλλον στις ΗΠΑ για να ασκήσουν πιέσεις σε κυβερνήσεις άλλων χωρών και να διεκδικήσουν υψηλότερες αποζημιώσεις για τα φάρμακά τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Astellas Pharma, η οποία ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε υψηλότερη τιμή για νέο οφθαλμολογικό φάρμακο στην Ιαπωνία, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τις εξελίξεις γύρω από την αμερικανική πολιτική τιμολόγησης.

Περιορίζονται οι επενδύσεις σε νέες θεραπείες στην Ευρώπη

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις τιμές, αλλά επηρεάζουν και τις αποφάσεις για τη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων. Μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ευρώπη εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές όσον αφορά την κυκλοφορία νέων θεραπειών σε μικρότερες ή λιγότερο κερδοφόρες αγορές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Biogen, Chris Viehbacher, ανέφερε ότι το νέο φάρμακο της εταιρείας για την επιλόχεια κατάθλιψη, Zurzuvae, θα διατεθεί μόνο σε περιορισμένο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που αντανακλά τις αυξανόμενες προκλήσεις στην τιμολόγηση και την αποζημίωση καινοτόμων θεραπειών.

Αντίστοιχα, η ελβετική Roche Holding έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένα πειραματικό χάπι για τον καρκίνο του μαστού να μην κυκλοφορήσει ευρέως, ακόμη και στην εγχώρια αγορά της Ελβετίας.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη φαρμακευτική βιομηχανία: την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για πιο προσιτές τιμές φαρμάκων και στη διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις σε νέες θεραπείες.

Η πολιτική πίεση για χαμηλότερο κόστος στις ΗΠΑ μπορεί έτσι να μεταφέρει μέρος του βάρους σε άλλες αγορές, επηρεάζοντας τόσο τις τιμές όσο και την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα.

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