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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των νοικοκυριών για την άνοδο των τιμών και τις προοπτικές της οικονομίας.

Ο τελικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαμορφώθηκε στις 48,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση κατά 7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Οι καταναλωτές αναμένουν πλέον ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,6% το επόμενο έτος, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 4% τον Αύγουστο. Παράλληλα, εκτιμούν ότι το κόστος ζωής θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 3,4% σε βάθος πενταετίας έως δεκαετίας, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Το καταναλωτικό κλίμα επιδεινώθηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς οι τιμές του ντίζελ κατέγραψαν ιστορικό υψηλό και οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν. Η άνοδος του κόστους στα πρατήρια καυσίμων εντείνει τη διαχρονική δυσαρέσκεια των εργαζομένων στις ΗΠΑ για το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα αυξημένος. Οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, ενώ τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν εκτοξευθεί πάνω από το 7%, καθιστώντας την αγορά κατοικίας ακόμη πιο δύσκολη για μεγάλο μέρος των Αμερικανών.

«Παρά τις πολιτικές διαφορές, οι καταναλωτές συμφωνούν ότι οι προοπτικές για την οικονομία έχουν επιδεινωθεί», σχολίασε η Τζόαν Χσου, διευθύντρια της έρευνας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, αναφερόμενη στα στοιχεία.

Από τις αρχές του έτους, η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί σε όλες τις ομάδες που εξετάζει η έρευνα, ανεξάρτητα από ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, γεωγραφική περιοχή, πολιτική τοποθέτηση ή εισόδημα.

Ο δείκτης που αποτυπώνει τις προσδοκίες για την οικονομία κατά το επόμενο δωδεκάμηνο υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022. Παράλληλα, επιδεινώθηκαν και οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την προσωπική οικονομική τους κατάσταση.

Οι συνθήκες αγοράς για διαρκή αγαθά βελτιώθηκαν ελαφρώς, ωστόσο η βελτίωση αυτή οφείλεται εν μέρει στην αντίληψη των καταναλωτών ότι η πραγματοποίηση αγορών τώρα θα τους βοηθήσει να αποφύγουν υψηλότερες τιμές στο μέλλον, σύμφωνα με την Χσου.

Ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών υποχώρησε σε χαμηλό τετραμήνου, ενώ πτώση σημείωσε και ο δείκτης που αφορά τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

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