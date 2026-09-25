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Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον και η υποδοχή που του επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκαν από υψηλό συμβολισμό και εντυπωσιακή σκηνοθεσία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να συνοδεύονται από σημαντικές νέες συμφωνίες σε κρίσιμα ζητήματα των διμερών σχέσεων.

Η πιο ουσιαστική εξέλιξη έγινε γνωστή πριν ακόμη ξεκινήσουν οι επίσημες εκδηλώσεις, όταν ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε, λίγο μετά την άφιξη του Σι, ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί πέρυσι.

Ωστόσο, οι αναμενόμενες ανακοινώσεις για μειώσεις δασμών, αλλά και για τη δημιουργία νέου διαύλου συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Η απουσία σημαντικών εξελίξεων αποτυπώθηκε και στις αγορές, με τις κινεζικές μετοχές στο Χονγκ Κονγκ να υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι οι διαφορές παραμένουν.

Έμφαση στη «φιλία» από τον Τραμπ, πιο συγκρατημένη στάση από τον Σι

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει τη συνάντηση ως ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών, δηλώνοντας ότι με τον Σι «δεν έχουν υπάρξει ποτέ πιο κοντά». Του χάρισε μάλιστα ένα άγαλμα φαλακρού αετού, συμβόλου των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ αναφέρθηκε αρκετές φορές στα προσωπικά στοιχεία της σχέσης τους, ενώ ξέφυγε από το επίσημο πρόγραμμα καλώντας τους προσκεκλημένους να επισκεφθούν το εργοτάξιο της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά του, ο Σι κράτησε πιο θεσμική στάση, αναδεικνύοντας τους στόχους του Πεκίνου για τη συνεργασία των δύο χωρών. Ζήτησε μεγαλύτερη συνεργασία στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε η τεχνολογία να παραμένει «υπό ανθρώπινο έλεγχο», ενώ υπογράμμισε ότι η Κίνα επιθυμεί οι δύο χώρες να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι.

Ανοιχτά μέτωπα από το εμπόριο έως την Ταϊβάν

Παρά το κλίμα προσέγγισης, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν έντονες. Τους προηγούμενους μήνες, η Κίνα έχει κατηγορηθεί από την αμερικανική πλευρά για πρακτικές που πλήττουν τα αμερικανικά συμφέροντα, από το εμπόριο και την τεχνολογία έως ζητήματα ασφαλείας.

Ο Σι, σύμφωνα με το Πεκίνο, ζήτησε επίσης από τον Τραμπ να αλλάξει τη στάση της Ουάσινγκτον στο ζήτημα της Ταϊβάν, ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία στις σχέσεις των δύο χωρών.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού. Οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στην παγκόσμια τεχνολογική κούρσα, με την Ουάσινγκτον να επιχειρεί να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία.

Η επίσκεψη του Σι ολοκληρώνεται με συμβολικές κινήσεις, όπως η ξενάγηση στα Εθνικά Αρχεία, όμως χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποια μεγάλη συμφωνία που να αλλάζει το πλαίσιο του αμερικανοκινεζικού ανταγωνισμού.

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