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Μόλις 29.000 θέσεις εργασίας προστέθηκαν στην αμερικανική οικονομία τον Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ.

Τόσο η απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα όσο και η ανεργία παρουσίασαν μικρή μεταβολή σε μηνιαία βάση, με την εικόνα να παραμένει ουσιαστικά σταθερή σε όλους τους βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε στα 7,1 εκατομμύρια, παραμένοντας επίσης σε γενικές γραμμές αμετάβλητος. Το ποσοστό ανεργίας κινείται σε ένα στενό εύρος μεταξύ 4,1% και 4,3% από τον Μάρτιο, γεγονός που καταδεικνύει τη σχετική σταθερότητα της αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, η εικόνα των νέων θέσεων εργασίας είναι σαφώς πιο αδύναμη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η συνολική απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκε κατά 29.000 θέσεις τον Σεπτέμβριο, έναντι μέσης μηνιαίας αύξησης 45.000 θέσεων τους προηγούμενους 12 μήνες.

Στον τομέα της υγείας, η απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται, κατά 17.000 θέσεις, αλλά με σαφώς βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τη μέση μηνιαία αύξηση των 33.000 θέσεων του προηγούμενου έτους. Οι υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης πρόσθεσαν 13.000 θέσεις και τα νοσοκομεία 12.000, ενώ οι μονάδες νοσηλευτικής και οικιστικής φροντίδας έχασαν 9.000 θέσεις.

Στις κατασκευές καταγράφηκε αύξηση 11.000 θέσεων, περίπου αντίστοιχη με τον μέσο ρυθμό του προηγούμενου δωδεκαμήνου. Στη μεταποίηση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 9.000 θέσεις και πλέον είναι κατά 72.000 θέσεις υψηλότερη σε σχέση με το πρόσφατο χαμηλό του Δεκεμβρίου 2025.

Αντίθετα, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος κατέγραψε απώλεια 7.000 θέσεων. Η απασχόληση στον συγκεκριμένο τομέα έχει υποχωρήσει κατά 129.000 θέσεις από το υψηλό του Μαΐου 2025, με τον μεγαλύτερο μέρος των απωλειών να αφορά ασφαλιστικές εταιρείες και συναφείς δραστηριότητες.

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό μη αγροτικό τομέα αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά μόλις 5 σεντς ή 0,1%, στα 37,81 δολάρια. Σε ετήσια βάση, οι μέσες ωριαίες αποδοχές έχουν αυξηθεί κατά 3%.

Για τους εργαζομένους παραγωγής και τους μη εποπτικούς υπαλλήλους, οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 7 σεντς ή 0,2%, στα 32,60 δολάρια.

Η μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας παρέμεινε αμετάβλητη στις 34,4 ώρες, ενώ στη μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 40,6 ώρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αναθεωρήσεις των προηγούμενων στοιχείων. Η αύξηση της απασχόλησης για τον Ιούλιο αναθεωρήθηκε κατά 31.000 θέσεις χαμηλότερα, από αύξηση 21.000 σε μείωση 10.000 θέσεων.

Αντίστοιχα, τα στοιχεία για τον Αύγουστο αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 29.000 θέσεις, από αύξηση 162.000 σε 133.000.

Μετά τις αναθεωρήσεις, η συνολική αύξηση της απασχόλησης για Ιούλιο και Αύγουστο είναι κατά 60.000 θέσεις χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή όσων βρίσκονται εκτός εργασίας για τουλάχιστον 27 εβδομάδες, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα 1,9 εκατομμύρια. Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιστοιχούν στο 27,1% του συνόλου των ανέργων.

Η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό παρέμεινε στο 61,8%, ενώ ο λόγος απασχολούμενων προς τον πληθυσμό διαμορφώθηκε στο 59,2%, με αμφότερους τους δείκτες να παρουσιάζουν περιορισμένη μεταβολή από τον Ιανουάριο.

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