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Νέες προβλέψεις του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ δείχνουν ποια επαγγέλματα αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική ανάπτυξη μεταξύ των ετών 2025 και 2035 και σε ποια αναμένεται να περιοριστεί η απασχόληση. Επαγγέλματα στα οποία οι εργαζόμενοι ασχολούνται με την επεξεργασία κειμένων και τη δακτυλογράφηση αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στις θέσεις εργασίας. Η μείωση αναμένεται να φτάσει το 34%. Σύμφωνα με το Business Insider, πρόκειται για ένα από τα 206 επαγγέλματα που το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας κατατάσσει στην κατηγορία των επαγγελμάτων που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα 12 επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στις θέσεις εργασίας δεν προσφέρουν, ως επί το πλείστον, υψηλές αποδοχές. Το 2025, οι εργαζόμενοι στους περισσότερους από αυτούς τους κλάδους είχαν ετήσιες αποδοχές χαμηλότερες από τον μέσο ετήσιο μισθό στις ΗΠΑ, ο οποίος ανερχόταν στα 50.980 δολάρια.

Ακολουθούν τα 12 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη ποσοστιαία μείωση στις θέσεις εργασίας έως το 2035:

1. Δακτυλογράφοι και επεξεργασία κειμένων

Μείωση θέσεων εργασίας: −34,4%

Θέσεις εργασίας το 2025: 40,4 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 26,5 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 49.000 δολ.

2. Υπάλληλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Μείωση θέσεων εργασίας: -27,6%

Θέσεις εργασίας το 2025: 3,5 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 2,5 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 42.000 δολ.

3. Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου

Μείωση θέσεων εργασίας: -26%

Θέσεις εργασίας το 2025: 35,4 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 26,2 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 39.000 δολ.

4. Υπάλληλοι καταχώρισης δεδομένων

Μείωση θέσεων εργασίας: -25,5%

Θέσεις εργασίας το 2025: 131,8 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 98,2 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 41.000 δολ.

5. Τεχνίτες κατασκευής καλουπιών χύτευσης μετάλλων

Μείωση θέσεων εργασίας: -23%

Θέσεις εργασίας το 2025: 12,7 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 9,8 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 48.000 δολ.

6. Τεχνίτες κατασκευής μεταλλικών και πλαστικών προτύπων

Μείωση θέσεων εργασίας: -22,8%

Θέσεις εργασίας το 2025: 1,5 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 1,1 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 58.000 δολ.

7. Υπάλληλοι τηλεφωνικών πωλήσεων

Μείωση θέσεων εργασίας: -21,4%

Θέσεις εργασίας το 2025: 60,9 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 47,8 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 35.000 δολ.

8. Τεχνίτες χειροκίνητης λείανσης και γυαλίσματος μετάλλων

Μείωση θέσεων εργασίας: -19,2 %

Θέσεις εργασίας το 2025: 10,8 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 8,7 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 43.000 δολ.

9. Εργαζόμενοι στερέωσης οροφών σε ορυχεία

Μείωση θέσεων εργασίας: -18,9%

Θέσεις εργασίας το 2025: 2,2 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 1,8 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 79.000 δολ.

10. Εργάτες κοπής και διαμόρφωσης υλικών

Μείωση θέσεων εργασίας: -18,9%

Θέσεις εργασίας το 2025: 5,9 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 4,8 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 38.000 δολ.

11.Βιβλιοδέτες και τεχνίτες εκτυπώσεων

Μείωση θέσεων εργασίας: -17,5 %

Θέσεις εργασίας το 2025: 32,3 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 26,6 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 42.000 δολ.

12. Υπάλληλοι παραγγελιών

Μείωση θέσεων εργασίας: −17.5%

Θέσεις εργασίας το 2025: 78,9 χιλ.

Θέσεις εργασίας το 2035: 65,1 χιλ.

Μέσος ετήσιος μισθός το 2025: 46.000 δολ.

Η απασχόληση στους κλάδους κατασκευής καλουπιών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στη χύτευση μετάλλων, καθώς και με την κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών προτύπων, αναμένεται να μειωθεί. Ένας από τους λόγους είναι η ολοένα μεγαλύτερη δυνατότητα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν τρισδιάστατους εκτυπωτές για την κατασκευή αυτών των εξαρτημάτων.

Για τους εργαζομένους που ασχολούνται με την επεξεργασία κειμένων και τη δακτυλογράφηση, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες εργασίες αναλαμβάνονται πλέον και από άλλους εργαζομένους, ενώ οι παραδοσιακές μέθοδοι δακτυλογράφησης αντικαθίστανται σταδιακά από αυτοματοποιημένες διαδικασίες που βασίζονται σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (ML).

Η απασχόληση των υπαλλήλων τηλεφωνικών πωλήσεων και των εργαζομένων που τοποθετούν στηρίγματα στις οροφές των ορυχείων αναμένεται επίσης να μειωθεί, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Στην περίπτωση των υπαλλήλων τηλεφωνικών πωλήσεων, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας αναφέρει ότι οι θέσεις εργασίας περιορίζονται, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται διαφημιστικές τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ οι εταιρείες στρέφονται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικές μορφές ψηφιακού μάρκετινγκ. Στην περίπτωση των εργαζομένων στα ορυχεία, η μείωση των θέσεων εργασίας οφείλεται στην προτίμηση των επιχειρήσεων για εξόρυξη στην επιφάνεια, αντί για υπόγεια εξόρυξη.

Συνολικά, η απασχόληση στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,5% μέσα στην επόμενη δεκαετία, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από την αύξηση της τάξης του 10,9% που καταγράφηκε κατά την προηγούμενη δεκαετία. Παράλληλα, σε ορισμένους κλάδους αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες φροντίδας, καθώς ο ηλικιωμένος πληθυσμός αυξάνεται.

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας και κοινωνικής φροντίδας αναμένεται να προσφέρει ιδιαίτερα πολλές νέες ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί στο 37% των 5,9 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας που προβλέπεται να δημιουργηθούν στις ΗΠΑ.

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