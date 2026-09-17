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Βελτίωση παρουσιάζουν οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα για το τελευταίο τρίμηνο του 2026, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για την πορεία των προσλήψεων.

Ο δείκτης Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook – NEO) διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 7 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της ManpowerGroup για το 4ο τρίμηνο του 2026, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες, οι οποίοι εκτίμησαν τις τάσεις στελέχωσης για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, όσον αφορά τις προσδοκίες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν προσλήψεις

Η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά εργασίας δείχνει ότι η πλειονότητα των εργοδοτών επιλέγει τη διατήρηση σταθερών επιπέδων προσωπικού, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό προγραμματίζει ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικότερα:

Το 54% των εργοδοτών αναμένει ότι τα επίπεδα στελέχωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα.

αναμένει ότι τα επίπεδα στελέχωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα. Το 28% των επιχειρήσεων σχεδιάζει αύξηση του προσωπικού του μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2026.

σχεδιάζει αύξηση του προσωπικού του μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2026. Το 16% προβλέπει μείωση του ανθρώπινου δυναμικού.

του ανθρώπινου δυναμικού. Το 2% δηλώνει αβεβαιότητα για την πορεία των θέσεων εργασίας.

Η ενίσχυση των προσλήψεων συνδέεται κυρίως με την ανάγκη των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε ανάπτυξη δραστηριοτήτων, νέες επενδύσεις και επέκταση σε διαφορετικούς τομείς.

Τουρισμός, ξενοδοχεία και εστίαση στην κορυφή των προσλήψεων

Ο κλάδος με τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα είναι ο Τουρισμός, τα Ξενοδοχεία και η Εστίαση, με τον δείκτη να φτάνει τις 37 μονάδες.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση μεταξύ όλων των κλάδων, καθώς ο δείκτης αυξάνεται κατά 34 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τον κλάδο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας, αντίστοιχα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στις αρχές του έτους, όταν ο Τουρισμός αποτελούσε έναν από τους ισχυρότερους τομείς δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Σημαντική βελτίωση σε ετήσια βάση παρουσιάζει επίσης ο Δημόσιος Τομέας, η Υγεία και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, με αύξηση 8 μονάδων σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Υπηρεσίες καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη προοπτικών απασχόλησης των τελευταίων δύο και πλέον ετών, στις 20 μονάδες.

Γιατί αυξάνονται οι ανάγκες για προσωπικό

Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι θα αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους αναφέρουν ως βασικούς λόγους:

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: 42%

Η επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας και η ανάγκη για νέους ρόλους: 27%

Η κάλυψη θέσεων που παρέμειναν κενές λόγω αποχωρήσεων εργαζομένων: 26%

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύεται κυρίως η τάση δημιουργίας νέων θέσεων λόγω επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς το ποσοστό αυξάνεται από 37% σε 42%.

Παράλληλα, μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά η επέκταση των επιχειρήσεων σε νέες δραστηριότητες, με το αντίστοιχο ποσοστό να ανεβαίνει από 21% σε 27%.

Η αυτοματοποίηση αλλάζει τις ανάγκες στελέχωσης

Στην αντίθετη πλευρά, οι επιχειρήσεις που αναμένουν μείωση προσωπικού αποδίδουν την εξέλιξη κυρίως σε τρεις παράγοντες:

Μη αντικατάσταση εργαζομένων που αποχωρούν λόγω περιορισμών στις προσλήψεις: 27%

Οικονομικές πιέσεις που επηρεάζουν τη στελέχωση: 25%

Αυξημένη χρήση αυτοματοποίησης που μειώνει ανάγκες για συγκεκριμένες θέσεις: 24%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος της αυτοματοποίησης ως παράγοντα αλλαγής στη δομή της απασχόλησης. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που την επικαλούνται αυξήθηκε από 9% σε 24% μέσα σε ένα τρίμηνο, γεγονός που δείχνει ότι οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν ήδη τις αποφάσεις στελέχωσης.

Η περιφέρεια ενισχύει τις προοπτικές απασχόλησης

Σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών, τις καλύτερες προοπτικές καταγράφει η κατηγορία «Υπόλοιπη Ελλάδα», δηλαδή οι περιοχές εκτός Ευρύτερης Αττικής και Βόρειας Ελλάδας.

Ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στις 22 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Η αύξηση ανέρχεται σε 7 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε 13 μονάδες έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2025.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην κατηγορία από την έναρξη της σχετικής μέτρησης το 2022.

Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί οδηγούν την αύξηση

Οι επιχειρήσεις με 1.000 έως 4.999 εργαζομένους εμφανίζουν τις πιο ισχυρές προοπτικές προσλήψεων, με τον δείκτη να φτάνει τις 24 μονάδες.

Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση, καθώς ο δείκτης αυξάνεται κατά 12 μονάδες τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε ετήσια βάση.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών για οργανισμούς αυτού του μεγέθους.

Διεθνής εικόνα: Ισχυρότερες προσδοκίες προσλήψεων παγκοσμίως

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα της ManpowerGroup, στην οποία συμμετείχαν 39.878 εργοδότες σε 42 χώρες, καταγράφει ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης.

Ο παγκόσμιος δείκτης διαμορφώνεται στις 29 μονάδες, αυξημένος κατά 2 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6 μονάδες σε ετήσια βάση.

Οι ισχυρότερες διεθνείς προοπτικές καταγράφονται στους κλάδους:

Κατασκευές και Ακίνητα: 36 μονάδες

Χρηματοοικονομικά και Ασφάλειες: 36 μονάδες

Τεχνολογία, Μέσα και Τηλεπικοινωνίες: 35 μονάδες

Εμπόριο και Logistics: 31 μονάδες

Βιομηχανία: 30 μονάδες

Σε επίπεδο χωρών, την υψηλότερη επίδοση καταγράφει η Ινδία με 54 μονάδες, ενώ ιδιαίτερα ισχυρές εμφανίζονται οι προοπτικές σε Βραζιλία, Παναμά, Μεξικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σουηδία και Ισραήλ.

Η εικόνα δείχνει ότι, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις οικονομικές αβεβαιότητες, οι επιχειρήσεις διεθνώς συνεχίζουν να αναζητούν προσωπικό, επενδύοντας στην ανάπτυξη και στην προσαρμογή στις νέες ανάγκες της αγοράς.

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