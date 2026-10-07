Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ πρότεινε οι διεθνείς φοιτητές να καταβάλλουν τουλάχιστον 70.000 δολάρια σε τέλη πρακτικής εκπαίδευσης, εφόσον επιθυμούν να εργαστούν στη χώρα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την Τετάρτη. Η πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αυστηροποιήσει το πλαίσιο για τους κατόχους θεωρήσεων εισόδου από το εξωτερικό.

Βάσει της πρότασης, οι αλλοδαποί φοιτητές που διαθέτουν βίζα F-1 θα υποχρεούνται να καταβάλλουν 70.000 δολάρια σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα για πρακτική εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Optional Practical Training (OPT), καθώς και 30.000 δολάρια για οποιαδήποτε πρόσθετη εργασιακή εκπαίδευση.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι οι νέοι κανόνες αποσκοπούν «στην καταπολέμηση της απάτης, στην ενίσχυση της ακεραιότητας του μεταναστευτικού συστήματος και στην προστασία των Αμερικανών εργαζομένων».

Στο πλαίσιο του συστήματος OPT, οι ξένοι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής εργασιακής εκπαίδευσης για έως και 20 ώρες την εβδομάδα όσο βρίσκονται σε εξέλιξη τα μαθήματα, καθώς και για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτησή τους. Προβλέπεται επίσης πρόσθετη χρονική παράταση για όσους διαθέτουν πτυχία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).

Σήμερα, όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα καλούνται να καταβάλουν περίπου 500 δολάρια.

«Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας καθορίζει πλέον ένα τέλος προκειμένου να διασφαλίσει ότι εργοδότες, φοιτητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετέχουν στις κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες συνάδουν με την είσοδο στη χώρα υπό το καθεστώς μη μεταναστευτικής βίζας F-1», ανέφερε η υπηρεσία.

Τέτοιου είδους προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης λειτουργούν συχνά ως γέφυρα για τους φοιτητές που επιδιώκουν στη συνέχεια να εργαστούν με βίζα H-1B, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επίσης βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ, με αύξηση των σχετικών τελών.

Εδώ και δεκαετίες, το πρόγραμμα H-1B επιτρέπει σε νέους μηχανικούς και επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα από την Ινδία και την Κίνα, να μετατρέπουν τα χρόνια σπουδών τους σε αμερικανικά πανεπιστήμια σε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και σε μια διαδρομή προς τη μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ.

Οι μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν φτάσει να βασίζονται σε σημαντικό βαθμό σε αυτούς τους εργαζομένους για την κάλυψη θέσεων που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευθεί ότι θα διευκόλυνε την παραμονή των ξένων φοιτητών στη χώρα, προτείνοντας μάλιστα να τους χορηγείται αυτόματα Πράσινη Κάρτα μετά την αποφοίτησή τους.

Πάντως, όπως και άλλες αντίστοιχες προτάσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η συγκεκριμένη αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου αναμένεται να βρεθεί γρήγορα αντιμέτωπη με νομικές προσφυγές.

Η πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 30 ημέρες προτού μπορέσει να οριστικοποιηθεί.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι, μετά την οριστικοποίηση του κανονισμού, θα περιμένει ακόμη 60 ημέρες πριν τον θέσει σε ισχύ, ώστε να δοθεί χρόνος σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, φοιτητές και εργοδότες να προετοιμαστούν.

Διαβάστε ακόμη

Ιστορική ομιλία Ρούμπιο: Ολη η Δύση πρέπει να μάθει ξανά τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα (tweets)

Παύλος Μυλωνάς: Επενδύσεις €1,3 δισ. στην τεχνολογία – Η AI περνά στον πυρήνα της Εθνικής Τράπεζας (pics)

Οι επενδυτές σορτάρουν μαζικά το ευρώ – Το στοίχημα των €38 δισ. και ο φόβος για πτώση στα $1,10

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ