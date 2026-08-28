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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια σκληρή εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλάζει “αμέσως” το όνομα της «λίμνης Οντάριο», που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, σε «λίμνη της Αμερικής».

Με την ευκαιρία αυτή, ένας χάρτης είχε τοποθετηθεί στο Οβάλ Γραφείο, στον οποίο αυτή η υδάτινη μάζα, μία από τις Μεγάλες Λίμνες που βρίσκονται σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, ονομάζεται ήδη «λίμνη της Αμερικής» με μεγάλα κόκκινα γράμματα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προστάτης των Μεγάλων Λιμνών», αναφέρει το εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε στη συνέχεια από τον Λευκό Οίκο.

Το κείμενο αναφέρει επίσης: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεκδικούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της λίμνης, καθώς τα βαθύτερα τμήματα βρίσκονται στο αμερικανικό έδαφος».

«Οντάριο», όπως ονομάζεται επίσης μια επαρχία του Καναδά, προέρχεται από τη λέξη των αυτοχθόνων Ιροκουά «kanadario», που σημαίνει «αστραφτερό» νερό, σύμφωνα με μια ετυμολογική εξήγηση που έδωσε η καναδική κυβέρνηση.

🚨 BREAKING: @POTUS signs an Executive Order renaming Lake Ontario as Lake America. Here is the text of the Order: By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered: pic.twitter.com/uSyFuwZpQB — JUST IN AMERICA 🇺🇸 (@just_in_america) August 27, 2026

«Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Οπότε μπορεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού. Μπορεί να αλλάξουμε και τα δύο», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μόλις στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ διέταξε την αλλαγή του ονόματος του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής».

Οι «κακοί» Καναδοί

Η τελευταία αυτή επίθεση του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη κατά του Καναδά, τον οποίο κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, κινδυνεύει να ματαιώσει τις ελπίδες που εξέφρασε η Οτάβα την Πέμπτη για μια επανέναρξη των εμπορικών συνομιλιών.

«Οι Καναδοί μας φέρθηκαν πολύ άσχημα. Είναι κακοί άνθρωποι», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος,

Οι δύο χώρες επιδίδονται επί του παρόντος σε μια ανταλλαγή δασμών.

Πριν υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει επανειλημμένα την αλλαγή ονόματος για τη λίμνη Οντάριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η αμερικανική Πολιτεία.

Η απόφασή του δεν συνεπάγεται καμία διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας.

Κάρνεϊ: «Λίμνη Οντάριο, σήμερα και για πάντα»

Ο Καναδός πρωθυπουργός απάντησε στην απόφαση Τραμπ με ανάρτησή του στα γαλλικά στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι η ονομασία της λίμνης δεν αλλάζει για τον Καναδά.

«Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρωνύμιά τους», έγραψε ο Κάρνεϊ.

The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”. The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026

«Οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτή η λίμνη ονομάζεται Λίμνη Οντάριο – σήμερα και για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Κάρνεϊ επισήμανε ακόμη ότι η ονομασία της λίμνης, η οποία βρίσκεται στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά, «χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

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