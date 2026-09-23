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Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν εξαπέλυσε την Τετάρτη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατηγορώντας τις δύο χώρες ότι ενισχύουν την παγκόσμια αστάθεια και ότι πραγματοποίησαν «παράνομες επιθέσεις» εναντίον αμάχων και υποδομών στο Ιράν.

Η ομιλία του στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε άμεση απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μία ημέρα νωρίτερα είχε δηλώσει ενώπιον του ΟΗΕ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «εξαλείψει» το Ιράν, έπειτα από σχεδόν επτά μήνες πολέμου.

Παράλληλα, η τοποθέτηση του Ιρανού προέδρου ήρθε σε αντίθεση με το αφήγημα του Τραμπ ότι η Τεχεράνη επιδιώκει απεγνωσμένα μια συμφωνία ειρήνης και ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημειωθεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν βρισκόταν την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς είχε επιστρέψει στην Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενόψει της άφιξης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για επίσημη κρατική επίσκεψη.

Παρουσιάζοντας το Ιράν ως θύμα της αμερικανικής και ισραηλινής επιθετικότητας, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να αντιστέκεται «μέχρι την τελευταία μας πνοή».

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μάς χαρακτήρισε τρομοκράτες. Εμείς έχουμε υπάρξει τα θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τη ζωντανή μετάφραση της ομιλίας του.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μάς χαρακτήρισε τρομοκράτες. Εμείς έχουμε υπάρξει θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τη μετάφραση της ομιλίας του.

«Είμαστε εμείς οι πηγές της αστάθειας; Εμείς απλώς επιδιώκουμε να ζήσουμε ανεξάρτητα», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν. «Εμείς προκαλούμε την αστάθεια; Αυτοί που διαπράττουν τρομοκρατικές ενέργειες και εγκλήματα είναι οι προστάτες της ειρήνης και της σταθερότητας;», διερωτήθηκε ο Ιρανός πρόεδρος.

Η παρουσία του Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χαρακτηρίζεται ιστορική, καθώς, σύμφωνα με τους New York Times, κανένας άλλος ηγέτης δεν έχει απευθυνθεί αυτοπροσώπως στα Ηνωμένα Έθνη ενώ η χώρα του βρίσκεται σε ενεργό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ιρανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του κρατώντας φωτογραφίες παιδιών τα οποία, όπως υποστήριξε, σκοτώθηκαν από αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

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