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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο «ταχείας κλιμάκωσης» των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, έπειτα από επιθέσεις του υεμενίτικου αντάρτικου κινήματος Ανσαραλά -γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η πρωτεύουσα της οποίας μπήκε στο στόχαστρο για πρώτη φορά έπειτα από μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αναμενόταν να περάσει το σαββατοκύριακο στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ, στην πολιτεία Μέριλαντ (ανατολικά), επέστρεψε στην Ουάσιγκτον το βράδυ προχθές Σάββατο. Ο Λευκός Οίκος, για την ώρα στο περιθώριο του πολέμου στην Υεμένη, δεν εξήγησε γιατί.

Η εσπευσμένη επιστροφή, ωστόσο, καταγράφτηκε ενώ ξεπεράστηκε ακόμη ένα όριο στις εχθροπραξίες ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την Ανσαραλά, που ελέγχει μεγάλο μέρος της γειτονικής Υεμένης και μάχεται εναντίον των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, οι οποίες υποστηρίζονται από στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως βρίσκεται σε επαφή με τους Χούθι, σύμφωνα με το Fox News. Δήλωσε πως οι ηγέτες των ανταρτών «δέχτηκαν να μην πολεμήσουν εναντίον των ΗΠΑ», σύμφωνα με δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, ο οποίος μίλησε με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Το πετρέλαιο στα ύψη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν δυο φορές στην σαουδαραβική πρωτεύουσα το Σάββατο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν δεξαμενή καυσίμων με τον λογότυπο του κολοσσού ARAMCO στις φλόγες κοντά στο αεροδρόμιο.

«Αυτή η στρατιωτική σύγκρουση υπάρχει πιθανότητα να κλιμακωθεί γρήγορα», προειδοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.

Middle East: Due to tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise heightened vigilance and be aware of potential flight cancellations, airspace closures,… pic.twitter.com/TPj23kFFzo — TravelGov (@TravelGov) September 19, 2026

Κατόπιν, η Ουάσιγκτον έκανε γνωστό πως περιορίζει τις μετακινήσεις αμερικανών δημοσίων λειτουργών σε δυο σαουδαραβικές πόλεις, την Τάιφ, όπου βρίσκεται αεροπορική βάση, και τη Γιάνμπου, λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα, που μπήκε το Σάββατο στο στόχαστρο της Ανσαραλά.

Saudi Arabia: Due to the ongoing security situation in Saudi Arabia, U.S. government employees who work in Saudi Arabia now require special authorization for all official and personal travel to the cities of Taif and Yanbu. Regular and emergency consular services are available… pic.twitter.com/Hzdxaal5pl — TravelGov (@TravelGov) September 20, 2026

Αφού η κατάπαυση του πυρός του 2022 έγινε χίλια κομμάτια τον Ιούλιο, αστραπιαία έφοδος των μαχητών του κινήματος τις τελευταίες εβδομάδες είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι και, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, να εκτοπιστούν εξαναγκαστικά πάνω από 110.000 πολίτες.

Πλέον η Ανσαραλά ελέγχει ολόκληρη την ακτογραμμή στην Ερυθρά θάλασσα, ενισχύοντας τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Οι μάχες και οι εχθροπραξίες που ακολούθησαν με το γειτονικό βασίλειο ήδη προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των πλοίων και στις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, του μεγαλύτερου προμηθευτή αργού στον πλανήτη.

Συνέπεια είναι πως η τιμή του μαύρου χρυσού παραμένει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας το κόστος στην αντλία για τους καταναλωτές στον κόσμο ολόκληρο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όπου πλησιάζουν στον ορίζοντα οι εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας, στις αρχές Νοεμβρίου.

«Τα παράθυρά μου έτρεμαν»

Προχθές Σάββατο το βράδυ, η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ επιβεβαίωσε μέσω X ότι εκτοξεύτηκε την προηγουμένη από την Ανσαραλά πύραυλος εναντίον του Ριάντ, διαβεβαιώνοντας πάντως ότι «αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε».

pic.twitter.com/kcugpXBVFY — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) September 19, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το κίνημα αποπειράθηκε επίσης να πλήξει «άμαχους» σε διάφορες πόλεις του βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Γιάνμπου, από όπου το βασίλειο εξάγει αργό. Οι επιθέσεις «απετράπησαν», καθησύχασε η ίδια πηγή.

Η Ανσαραλά, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε δυο επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, η μια από τις οποίες είχε στόχο «νευραλγικές εγκαταστάσεις στο Ριάντ» και η άλλη «εγκαταστάσεις της ARAMCO στη Γιάνμπου».

Η επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας έλειπε από τα πρωτοσέλιδα των μεγαλύτερων σαουδαραβικών εφημερίδων χθες.

Σε κάθε περίπτωση, σήμανε «επικίνδυνη κλιμάκωση, καθώς οι Χούθι διεξάγουν πλέον πλήγματα κοντά σε σημαντικές πολιτικές υποδομές σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του βασιλείου», σχολίασε στο AFP ο Αντρέας Κριγκ, του King’s College του Λονδίνου. «Ξεπεράστηκε σημαντικό ψυχολογικό όριο».

Το κίνημα ως τώρα έβαζε κυρίως στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο, ή στις ακτές στην Ερυθρά θάλασσα. Η σαουδαραβική πρωτεύουσα δεν είχε απειληθεί αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες τον Ιούλιο.

Το Ριάντ είχε αντίθετα υποστεί επανειλημμένα πλήγματα στην κορύφωση του περιφερειακού πολέμου, που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καθώς η Τεχεράνη ανταπέδωσε εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου, συμμάχων των ΗΠΑ, που έχουν εγκατεστημένες αμερικανικές βάσεις στα εδάφη τους.

«Άκουσα τον συναγερμό, κατόπιν τα παράθυρά μου έτρεμαν», ανέφερε 27χρονος κάτοικος του βόρειου τμήματος της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, η Ανσαραλά κατηγορήθηκε από το Ριάντ ότι στοχοποίησε τη Μέκκα, ιερό τόπο του Ισλάμ. Το προσκείμενο στην Τεχεράνη κίνημα το διέψευσε.

Σε αντίποινα, η αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές ελεγχόμενες από το κίνημα στην Υεμένη, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να αναγκάζει τους μαχητές του να υποχωρήσουν. Διεξήγαγε 28 πλήγματα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την Ανσαραλά.

Υπό πίεση, το βασίλειο, που προσπαθεί να περιορίσει την απειλή των υεμενιτών ανταρτών αλλά χωρίς να συρθεί σε ανοικτό πόλεμο, πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές του.

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