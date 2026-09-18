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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την πιθανή πώληση σχεδόν 50 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, σε μια συμφωνία ύψους περίπου 24,3 δισ. δολαρίων, η οποία ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική θέση του Ριάντ σε μια περίοδο αυξημένων επιθέσεων από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη.

Το πακέτο, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, περιλαμβάνει την πώληση 48 αεροσκαφών F-35 της Lockheed Martin, των πλέον προηγμένων μαχητικών στον κόσμο, καθώς και 49 κινητήρων της Pratt & Whitney, ανταλλακτικά και υποστηρικτικό εξοπλισμό.

«Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, βελτιώνοντας την ασφάλεια ενός σημαντικού συμμάχου εκτός ΝΑΤΟ, ο οποίος αποτελεί παράγοντα πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην περιοχή του Κόλπου», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Η πίεση από τους Χούθι και η στρατηγική σημασία

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενώ έχουν ξεκινήσει επιχείρηση ελέγχου της περιοχής του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα παγκοσμίως για τις ενεργειακές μεταφορές.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η απόκτηση των F-35 θα ενισχύσει την ικανότητα του Ριάντ να αποτρέπει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η συμφωνία δεν θα μεταβάλει τη στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Η αναφορά αυτή συνδέεται με τη διαχρονική αμερικανική πολιτική σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ πρέπει να διατηρεί στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι πιθανών αντιπάλων του στη Μέση Ανατολή.

Έλεγχος από το Κογκρέσο και ανησυχίες για την τεχνολογία

Η συμφωνία θα εξεταστεί από το αμερικανικό Κογκρέσο για διάστημα 30 ημερών, με ορισμένους βουλευτές να έχουν ήδη εκφράσει επιφυλάξεις.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ράτζα Κρισναμούρθι υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να προχωρήσουν στην πώληση, επικαλούμενος ανησυχίες της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών ότι η τεχνολογία των F-35 θα μπορούσε να καταλήξει στα χέρια της Κίνας.

«Δεν πρέπει να πουλήσουμε το πιο προηγμένο μαχητικό μας αεροσκάφος σε οποιαδήποτε χώρα όπου το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην τεχνολογία που περιλαμβάνει», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αμερικανικές σχέσεις με το Ριάντ έχουν βρεθεί στο παρελθόν υπό πίεση εξαιτίας των εξοπλιστικών συμφωνιών, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018.

Το ευρύτερο πακέτο συνεργασίας Τραμπ – Ριάντ

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των οικονομικών και αμυντικών σχέσεων ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας.

Τον περασμένο Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι το Ριάντ δεσμεύεται να επενδύσει περίπου 600 δισ. δολάρια σε σειρά συμφωνιών με τις ΗΠΑ.

Στο πακέτο περιλαμβανόταν και μια αμυντική συμφωνία ύψους σχεδόν 142 δισ. δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αφορούσε «σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό και υπηρεσίες» από περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Ο Τραμπ διατηρεί στενή σχέση με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον οποίο είχε υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο.

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