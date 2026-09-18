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Η Ουάσινγκτον αναμένεται να καθυστερήσει την ανακοίνωση νέων δασμών προς την Κίνα και άλλους εμπορικούς εταίρους έως μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα.

Η αναβολή διατηρεί το «όπλο» των δασμών ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, καθώς οι αμερικανικές και κινεζικές αντιπροσωπείες αναμένεται να συναντηθούν το Σαββατοκύριακο για να προετοιμάσουν το έδαφος ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αρχικά σχεδιάσει να δημοσιοποιήσει έκθεση για την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας πριν από τη σύνοδο, η οποία θα πρότεινε την επιβολή πρόσθετου δασμού 7,5% στα κινεζικά προϊόντα.

Ο λόγος της καθυστέρησης δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει την απειλή νέων δασμών ως μέσο για την επίτευξη εμπορικών παραχωρήσεων από άλλες χώρες.

Στο τραπέζι δασμοί που θα επαναφέρουν την πίεση στην Κίνα

Παραμένει ασαφές αν ο τελικός δασμολογικός συντελεστής θα διαφοροποιηθεί από το επίπεδο που είχε αρχικά προβλεφθεί. Εφόσον εφαρμοστεί, η νέα επιβάρυνση θα επαναφέρει τους συνολικούς δασμούς της δεύτερης θητείας Τραμπ στην Κίνα κοντά στο 20%, επίπεδο που το Πεκίνο έχει αναφέρει ότι συμβαδίζει με τη μεταξύ τους εμπορική εκεχειρία.

Η Κίνα έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι θα αντιδράσει εάν οι αμερικανικοί δασμοί ξεπεράσουν τα επίπεδα που ίσχυαν όταν συμφωνήθηκε η προσωρινή εμπορική ανακωχή.

«Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, διασφαλίζοντας ότι ανεξάρτητα από τους λόγους που θα επικαλεστούν για την επιβολή ή αντικατάσταση δασμών, οι αμερικανικοί δασμοί στην Κίνα δεν θα υπερβούν τα επίπεδα που συμφωνήθηκαν στις διαβουλεύσεις της Κουάλα Λουμπούρ», είχε αναφέρει το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο έρευνα σε βάρος περισσότερων από δώδεκα μεγάλων εμπορικών εταίρων, βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, με επίκεντρο τις ανησυχίες για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Οι αναμενόμενες επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με τους ήδη υφιστάμενους δασμούς που σχετίζονται με την καταναγκαστική εργασία, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σταδιακά τους συνολικούς δασμούς πιο κοντά σε εκείνους που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ ανά χώρα και οι οποίοι ανετράπησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο νωρίτερα φέτος.

Σπάνιες γαίες, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης

Στη συνάντηση Τραμπ – Σι αναμένεται να συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στο Ιράν, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσινγκτον προτείνει μόνο εξάμηνη παράταση της υφιστάμενης εμπορικής εκεχειρίας. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το Πεκίνο δεν έχει εκπληρώσει πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για τις σπάνιες γαίες κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο.

Η συμφωνία εκείνη προέβλεπε ότι η Κίνα θα διασφάλιζε τη ροή σπάνιων γαιών προς τις διεθνείς αγορές με αντάλλαγμα τη μείωση των αμερικανικών δασμών. Η ισχύς της αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησής της από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών από την Κίνα. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα αποκτήσει σχεδόν το 20% αμερικανικής εταιρείας παραγωγής βολφραμίου, ενός μετάλλου που χρησιμοποιείται σε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών εκτός Κίνας.

Την ίδια ώρα, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, συζήτησε τηλεφωνικά την Πέμπτη θέματα Μέσης Ανατολής με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να βασίζονται στην «ισότητα, τον σεβασμό και το αμοιβαίο όφελος».

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