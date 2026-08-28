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Η κυβέρνηση Τραμπ στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικοί ηγέτες των 20 μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως θα συμφωνήσουν την ερχόμενη εβδομάδα σε μέτρα τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης, μείωσης των παγκόσμιων ανισορροπιών και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κρατικού χρέους, ενώ παράλληλα θα τους πιέσει να κόψουν τις οικονομικές γραμμές ζωής του Ιράν, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Καθώς η Ουάσινγκτον δεν συμμετείχε πέρυσι στη σύνοδο της G20 υπό την προεδρία της Νότιας Αφρικής, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα υποδεχτεί τους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες των χωρών της G20 τη Δευτέρα και την Τρίτη στην πόλη Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, στην οροσειρά Μπλου Ριντζ.

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