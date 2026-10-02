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Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του στη Μέση Ανατολή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται αμερικανούς αξιωματούχους. Το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt θα προστεθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου στα αεροπλανοφόρα USS George HW Bush και USS George Washington που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, ανέφεραν η Wall Street Journal και ο ιστότοπος Axios.

Το Roosevelt απέπλευσε την Κυριακή από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο. Πλοία από την Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας της Νήσου Μακίν αναπτύχθηκαν επίσης τη Δευτέρα, ανέφερε η Wall Street Journal.

Το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι δεν είναι ακόμα σαφές αν το Roosevelt θα αντικαταστήσει ένα από τα αεροπλανοφόρα που βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή ή θα αναπτυχθεί επιπλέον αυτών.

Αν παραμείνουν και τα τρία αεροπλανοφόρα, θα πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η κίνηση αυτή γίνεται την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, πως είναι «πιθανό» να αυξηθούν τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει τις τελευταίες εβδομάδες δύο επιπλέον συστοιχίες πυραύλων για την προστασία εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Axios, η ανάπτυξη αυτή είχε ως στόχο να καθησυχάσει τους εταίρους των ΗΠΑ στην περιοχή ότι η Ουάσιγκτον θα προστατεύσει κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, εφόσον ο Τραμπ διατάξει νέες επιθέσεις.

Η διατήρηση τριών αεροπλανοφόρων στην περιοχή ενδέχεται να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με τον αναλυτή Ρόναλντ Ο’Ρουρκ.

Το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αναγκάζει τους επενδυτές να σταθμίσουν τον πληθωριστικό κίνδυνο που δημιουργεί μια νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, έναντι των ενδείξεων ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται να ακολουθήσει πιο συγκρατημένη προσέγγιση σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια παύση στις σημαντικές στρατιωτικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ ή το Ιράν, καθώς καταβάλλονται προσπάθειες για την επανέναρξη των διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου — ο οποίος βρίσκεται πλέον στον όγδοο μήνα — παραμένουν σε αδιέξοδο, με βασικά ζητήματα να περιλαμβάνουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

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