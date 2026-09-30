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Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) κάλεσαν τους Αμερικανούς πολίτες να καταψηφίσουν τους πολιτικούς συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκληρώνουν την αποχώρησή τους από τις τελευταίες βάσεις τους στο γειτονικό Ιράκ, μια εξέλιξη που η Τεχεράνη χαιρετίζει ως σημαντική επιτυχία.

Την ίδια στιγμή, το Κατάρ συνεχίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η Τεχεράνη θα οδηγηθεί σύντομα σε παράδοση.

Η επιστολή των 26 σελίδων που δημοσίευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης την Τρίτη καλεί τους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν την πολιτική τους δύναμη ώστε να απομακρύνουν από την εξουσία τους σημερινούς ηγέτες και να απορρίψουν την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ και τις στρατιωτικές παρεμβάσεις στο εξωτερικό, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το κείμενο αναφέρει ότι οι πολίτες πρέπει να «απομακρύνουν από την εξουσία τους κακούς, παραπλανητικούς και βίαιους πολιτικούς» που, σύμφωνα με τους Φρουρούς, ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση των ΗΠΑ.

Αν και θεωρείται απίθανο να επηρεάσει άμεσα τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς μεγάλο μέρος τους πιθανότατα δεν θα δει το μήνυμα που δημοσιεύτηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η παρέμβαση αναδεικνύει ζητήματα που πολιτικοί αναλυτές στις ΗΠΑ θεωρούν ότι επιβαρύνουν τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου.

Η αποχώρηση από το Ιράκ και το πολιτικό κόστος

Ο Τραμπ είχε προεκλογικά δεσμευτεί το 2024 να αποφύγει νέους πολέμους, να τερματίσει υφιστάμενες συγκρούσεις και να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, ο πόλεμος με το Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ, έχει συμβάλει στην άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και έχει επεκτείνει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου έδειξε ότι μόλις το 17% των ερωτηθέντων ενέκρινε τον χειρισμό του κόστους ζωής από τον Τραμπ, ενώ μόνο το 34% τάχθηκε θετικά απέναντι στα πλήγματα κατά του Ιράν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από το Ιράκ, μια διαδικασία που είχε συμφωνηθεί το 2024 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται 23 χρόνια μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν από τις αμερικανικές δυνάμεις, γεγονός που ακολούθησε μια περίοδο αναταραχής και τελικά την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους.

Η διπλωματική προσπάθεια του Κατάρ

Η σύγκρουση έχει επηρεάσει και τους συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, όπως τους Χούθι στην Υεμένη, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ.

Η Τεχεράνη παρουσιάζει την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ ως νίκη του λεγόμενου «άξονα αντίστασης», δηλαδή του δικτύου συμμαχικών οργανώσεων που υποστηρίζει στην περιοχή.

Ωστόσο, ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να βρουν διέξοδο από τον πόλεμο, παρά τους γύρους συνομιλιών και τις προσωρινές εκεχειρίες.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία πριν από την έναρξη του πολέμου περνούσε περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Κατάρ έχει αναδειχθεί εκ νέου σε βασικό διαμεσολαβητή, αφού είχε διαδραματίσει ρόλο και στη συμφωνία του Ιουνίου που οδήγησε σε σύντομη κατάπαυση του πυρός.

«Ανταλλάσσουμε μηνύματα μεταξύ των πλευρών και εργαζόμαστε για τη δημιουργία κοινού εδάφους, ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα μας προστατεύσει από τις συνέπειες της σύγκρουσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι.

Τραμπ: «Το Ιράν θα παραδοθεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

«Δεν ξέρω αν θα παραδοθούν ακόμη, αλλά θα παραδοθούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «δεν τα πηγαίνει καλά».

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στις συμβατικές δυνάμεις του Ιράν και έχει επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομία της χώρας. Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει απαντήσει με πυραυλικές και επιθέσεις με drones εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, καθώς και με περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν είχε παρουσιάσει πρόταση ειρήνης στον ΟΗΕ, η οποία προέβλεπε αντίστροφη μέτρηση επτά ημερών για το άνοιγμα των Στενών και προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση, αν και η Τεχεράνη υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει επίσημη ενημέρωση μέσω των διαμεσολαβητών.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι στόχος του πολέμου είναι η αποδυνάμωση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν και η αποτροπή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών. Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου και υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα ανάπτυξης πυρηνικής τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς.

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