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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε υπερδεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), την οποία μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε αργό πετρέλαιο και επιχειρούσε να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας διαδρομή που οι ιρανικές αρχές χαρακτηρίζουν «μη εγκεκριμένη».

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και προσδιορισμού της θέσης του, ενώ επιχειρούσε να απομακρυνθεί από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

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IRGC footage of ‘violating supertanker BURNING in massive fire’ after hitting ‘naval MINE’ Tanker carrying crude oil attempted to ‘exit Strait of Hormuz through unauthorized route’ ‘Horrific fire is fate of any violating tanker that wants to ignore security and laws of Strait’ https://t.co/Oqfzb8QMf1 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 10, 2026

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν τα πλοία τα οποία, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβιάζουν τους κανόνες διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

«Μια τρομακτική πυρκαγιά είναι η τελική κατάληξη για κάθε δεξαμενόπλοιο που παραβιάζει τους κανόνες και επιχειρεί να αγνοήσει την ασφάλεια και τους κανονισμούς των Στενών του Ορμούζ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η ιρανική πλευρά αποδίδει την έκρηξη σε πρόσκρουση του υπερδεξαμενόπλοιου σε νάρκη, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του πλοίου, τη σημαία του ή τον αριθμό των μελών του πληρώματος.

Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ενδεχόμενους τραυματισμούς ή θύματα, ούτε για την έκταση των ζημιών που προκάλεσε η έκρηξη.

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