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Τα μικρότερα δεξαμενόπλοια αναλαμβάνουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, συμβάλλοντας στη διατήρηση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο, την ώρα που οι επιθέσεις εναντίον υπερδεξαμενόπλοιων περιορίζουν τη διαθεσιμότητα των πλοίων που παραδοσιακά κυριαρχούν στις συγκεκριμένες μεταφορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa, οι ποσότητες αργού πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω των Στενών με δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax και Aframax έχουν αυξηθεί τους τελευταίους δύο μήνες, ξεπερνώντας τον Οκτώβριο τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην άνοδο των συνολικών ημερήσιων εξαγωγών μέσω της θαλάσσιας οδού στα 11,4 εκατ. βαρέλια, επίπεδο που αποτελεί επίσης ρεκόρ για την περίοδο της σύγκρουσης.

Οι επιθέσεις στα υπερδεξαμενόπλοια αλλάζουν τις ισορροπίες

Η ιδιαίτερα επικερδής, αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνη, δραστηριότητα μεταφοράς αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο εν μέσω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βασιζόταν μέχρι σήμερα κυρίως στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού (VLCC), τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και 2 εκατ. βαρέλια ανά ταξίδι.

Σύμφωνα με την BRS Shipbrokers, τα υπερδεξαμενόπλοια αντιπροσωπεύουν το 72% των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον τους έχουν οδηγήσει ορισμένα εκτός λειτουργίας, περιορίζοντας τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα μικρότερα δεξαμενόπλοια αποκτούν αυξανόμενη σημασία για τη συνέχιση των εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου.

Όπως αναφέρουν ναυλομεσίτες και παράγοντες της αγοράς πετρελαίου, τα πλοία τύπου Suezmax και Aframax, που μεταφέρουν λιγότερο από το μισό φορτίο ενός VLCC, χρησιμοποιούνται κυρίως για τη φόρτωση πετρελαίου από το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Μετά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, είτε μεταφορτώνουν το αργό σε άλλα δεξαμενόπλοια είτε συνεχίζουν απευθείας προς τα λιμάνια προορισμού, συχνά στην Ινδία.

Τα δρομολόγια που κρατούν ανοιχτές τις εξαγωγές

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Lucia A, ενός από τα πρώτα δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax που εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της ναυτιλιακής κίνησης.

Από τον Ιούνιο, το πλοίο έχει παραλάβει τουλάχιστον τέσσερα φορτία αργού πετρελαίου από το Ιράκ, τα οποία παρέδωσε είτε σε άλλα δεξαμενόπλοια που περίμεναν στον Κόλπο του Ομάν είτε στο αιγυπτιακό λιμάνι Αΐν Σούχνα, στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα φόρτωσε και το πέμπτο ιρακινό φορτίο του.

Αντίστοιχα, το Ture, επίσης τύπου Suezmax, παρέλαβε την περασμένη εβδομάδα το τρίτο φορτίο του από το Ιράκ, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο δραστηριοποιούνταν προηγουμένως στη μεταφορά ρωσικού αργού από λιμάνια της δυτικής Ρωσίας προς την Ινδία, μια εμπορική δραστηριότητα που επιτρέπεται εφόσον τηρούνται οι κανόνες για το ανώτατο όριο τιμής που έχει επιβάλει η Ομάδα των Επτά (G7).

Η προσπάθεια επικοινωνίας με την πλοιοκτήτρια εταιρεία του Lucia A, η οποία έχει έδρα στις Νήσους Μάρσαλ, δεν απέδωσε καρπούς. Παράλληλα, ούτε η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ασφάλειας του πλοίου στη Σαγκάη ούτε η διαχειρίστρια εταιρεία του Ture στην Ελλάδα απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο που εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το κόστος μεταφοράς ευνοεί τα μικρότερα τάνκερ

Πέρα από τη διαθεσιμότητα των πλοίων, καθοριστικό παράγοντα για τη στροφή προς τα μικρότερα δεξαμενόπλοια αποτελεί και το σημαντικά χαμηλότερο κόστος ναύλωσης.

Παρότι τα Suezmax και Aframax μεταφέρουν μικρότερες ποσότητες πετρελαίου, οι ναύλοι των υπερδεξαμενόπλοιων έχουν αυξηθεί με πολύ ταχύτερο ρυθμό από εκείνους των υπόλοιπων κατηγοριών από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ναυλομεσιτών, το κόστος ναύλωσης ενός Suezmax για τη διαδρομή από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα διαμορφώνεται περίπου στο ένα τρίτο έως λίγο λιγότερο από το μισό του δημοσιευμένου ναύλου αναφοράς για ένα VLCC στην ίδια διαδρομή.