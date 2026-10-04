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Καφές με γάλα, καφές με ζάχαρη, καφές με… ήλιο. Τι σχέση μπορεί να έχει ένας καφές με ένα ερευνητικό εργαστήριο; Μεγάλη αν αναλογιστούμε τη συνεργασία ανάμεσα στους επιστήμονες της Sandia National Laboratories και μια οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής καφέ στο Νέο Μεξικό.

Οι ερευνητές και οι εκπρόσωποι της Michael Thomas Coffee στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού συνεργάστηκαν σε μια δοκιμή που χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να καβουρδίσει κόκκους καφέ, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο National Solar Thermal Test Facility του εργαστηρίου.

Η τεχνολογία που ανέπτυξε η Sandia αποθηκεύει την ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάνελ σε μια επιφάνεια από πέτρες. Η αποθηκευμένη θερμότητα διοχετεύεται στη συσκευή καβουρδίσματος, η οποία κατά τη δοκιμή άγγιξε θερμοκρασία 600 βαθμών Κελσίου.

Όπως επισημαίνει η Sandia, δεν χρησιμοποιήθηκε το ηλιακό φως απευθείας στους κόκκους, αλλά έμμεσα, καθώς η ενέργεια μετατράπηκε σε θερμότητα, αποθηκεύτηκε και έπειτα απελευθερώθηκε ώστε να στεγνώσει και να καβουρδιστεί ο καφές, σε τρία διαφορετικά επίπεδα: ελαφρύ, μεσαίο και σκούρο.

Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι ο χρόνος ψησίματος μειώθηκε κατά λίγα λεπτά για το σκούρο καβούρδισμα, ενώ διαπιστώθηκε ότι η προθέρμανση και ψύξη της συσκευής σημειώθηκαν πιο γρήγορα, επομένως καταγράφηκε μεγαλύτερη απόδοση και άρα περισσότερες παρτίδες καφέ σε λιγότερο χρόνο.

Στόχος είναι να προσαρμοστεί η τεχνολογία στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ώστε να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, η οποία μπορεί να αποθηκευτεί για αρκετές ημέρες και να εφαρμοστεί ακόμα και νυχτερινές ώρες.

Εφόσον κατοχυρωθεί η μέθοδος με δίπλωμα ευρεσιτεχνία, η χρήση της θα είναι δυνατή και σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, όπως για παράδειγμα στο καβούρδισμα δημητριακών για την παραγωγή μπύρας αλλά και την επεξεργασία σοκολάτας.

Ο μηχανικός συστημάτων της Sandia, Ken Armijo, προέβλεψε ότι η τεχνολογία αυτή «θα διευρύνει τα όρια των δυνατοτήτων μας και θα εξοικονομήσει χρήματα στις επιχειρήσεις.

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