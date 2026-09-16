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Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με τον πόλεμο του 1998-1999 με τη Σερβία, σε μια πολυαναμενόμενη απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη.

Το τριμελές δικαστικό σώμα των Ειδικών Επιμελητηρίων του Κοσόβου στη Χάγη επέβαλε στον πρώην πολιτικό ηγέτη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK) ποινή φυλάκισης 25 ετών.

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