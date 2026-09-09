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Το πρώτο εργοστάσιο μαζικής παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ στην Ευρώπη ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του στην πόλη Σάμπατς της Σερβίας, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στην ανάπτυξη της ρομποτικής βιομηχανίας στην περιοχή. Η μονάδα αποτελεί κοινή επένδυση του κινεζικού προμηθευτή εξαρτημάτων αυτοκινητοβιομηχανίας Minth Group και της κινεζικής εταιρείας ρομποτικής AgiBot και είναι η πρώτη αντίστοιχη εγκατάσταση στην Ευρώπη που δημιουργείται από κινεζικές επιχειρήσεις.

Ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η γραμμή παραγωγής παρέδωσε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ. Στην τελετή εγκαινίων, παρουσία του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, το ρομπότ παρουσίασε διαφορετικές δυνατότητες, όπως κινεζική καλλιγραφία, δίπλωμα ρούχων, παιχνίδι σκακιού και χορό.

Οι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας αναμένεται να επεκταθούν σε πολλούς τομείς, από τη βιομηχανία και τη γεωργία έως την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα.

Επένδυση 20 εκατ. ευρώ με προοπτική βιομηχανικού πάρκου

Η πρώτη φάση του έργου αντιστοιχεί σε επένδυση περίπου 20 εκατ. ευρώ και καταλαμβάνει έκταση σχεδόν 3.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η εγκατάσταση επικεντρώνεται στη συναρμολόγηση ανθρωποειδών ρομπότ και ρομποτικών σκύλων, καθώς και στη ρύθμιση προηγμένων συστημάτων κίνησης και όρασης. Παράλληλα, πραγματοποιούνται δοκιμές απόδοσης προκειμένου να αξιολογούνται οι δυνατότητες των συστημάτων πριν από την εμπορική αξιοποίησή τους.

Στις τεχνολογίες που ενσωματώνονται περιλαμβάνονται συστήματα χειρισμού υψηλής ακρίβειας, προσαρμογής στο περιβάλλον, συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών ρομπότ και λύσεις βιομηχανικού αυτοματισμού.

Στο εργοστάσιο παρουσιάζονται επίσης ρομπότ υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για την Expo 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι.

Το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού προβλέπει τη δημιουργία ενός ευρύτερου βιομηχανικού πάρκου ρομποτικής στη Σερβία, με τη συνολική επένδυση να εκτιμάται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ.

Με την πλήρη ανάπτυξη του έργου, η παραγωγική δυναμικότητα μπορεί να φτάσει έως και τις 20.000 μονάδες ετησίως σε ανθρωποειδή ρομπότ και ρομποτικούς σκύλους, με στόχο την κάλυψη των ευρωπαϊκών αλλά και άλλων διεθνών αγορών.

Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες αφής

Τα νέα ρομποτικά συστήματα βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες πολυτροπικής αντίληψης, ενώ διαθέτουν αισθητήρες αφής ενσωματωμένους στα δάχτυλα.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στα ρομπότ να ελέγχουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δύναμη που ασκούν και να χειρίζονται αντικείμενα με μεγαλύτερη ευελιξία.

Παράλληλα, οι αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης τεχνητής νοημοσύνης (AI) τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται σε σύνθετα περιβάλλοντα και να βελτιώνουν σταδιακά τις λειτουργίες τους.

Ήδη εξετάζονται εφαρμογές σε βιομηχανικούς χώρους, όπως η φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων, η μεταφορά υλικών και οι επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε εργασίες που θεωρούνται επικίνδυνες ή επαναλαμβανόμενες, οι οποίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν μέσω της χρήσης ανθρωποειδών ρομπότ.

Σε επόμενο στάδιο, η χρήση τους αναμένεται να επεκταθεί και σε οικιακές εφαρμογές ή στη φροντίδα ηλικιωμένων, προσφέροντας υποστήριξη στην καθημερινότητα.

Η Σερβία ως στρατηγικός κόμβος των κινεζικών εταιρειών

Η Minth Group δραστηριοποιείται ήδη στη Σερβία από το 2018 και έχει δημιουργήσει συνολικά δέκα εργοστάσια στη χώρα.

Στα τέλη Μαΐου, η εταιρεία υπέγραψε δύο νέες επενδυτικές συμφωνίες: ένα έργο στη Λόζνιτσα ύψους 135 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 600 θέσεις εργασίας, και ένα δεύτερο στο Σάμπατς ύψους 91 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη για 220 νέες θέσεις εργασίας.

Η κινεζική εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη Σερβία ως στρατηγικό κόμβο για τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες, ενισχύοντας την παραγωγή ρομποτικών συστημάτων και την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Η νέα μονάδα έρχεται να προστεθεί στη μακρά παράδοση της Σερβίας στον τομέα της ρομποτικής έρευνας, η οποία περιλαμβάνει προηγούμενες εργασίες σε τεχνολογίες όπως τα βιονικά χέρια και οι δίποδοι εξωσκελετοί.

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