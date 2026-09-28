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Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε την Κυριακή, σε μια κίνηση που είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από καιρό, καθώς μέλημα του ήταν να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού ως ένας άλλος τρόπος να παραμείνει κοντά στην εξουσία. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς θα έληγε κανονικά τον Μάιο του 2027, ωστόσο παραιτήθηκε προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Καθήκοντα υπηρεσιακής προέδρου ανέλαβε η πρώην πρόεδρος του σερβικού κοινοβουλίου ‘Ανα Μπρνάμπιτς. Η τελετή παράδοσης – παραλαβής πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δετέρας στο προεδρικό Μέγαρο, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς παρέδωσε τη σφραγίδα και άλλα κρατικά έγγραφα. «Είναι τιμή μου να αναλαμβάνω αυτό το καθήκον από έναν τέτοιο άνθρωπο και να μπορώ να διαφυλάξω αυτή τη θέση μέχρι ο λαός να επιλέξει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπρνάμπιτς.

Η Σερβία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές έως το τέλος του έτους, δήλωσε ο Βούτσιτς την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση. Παράλληλα, οι Σέρβοι οδηγούνται σε πρόωρες εκλογές στις 25 Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί σχεδόν μια διετία αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, οι οποίες από πολιτική ενόχληση έχουν εξελιχθεί σε απειλή για τον Βούτσιτς.

Δηλώνοντας ότι θα «βρίσκεται παντού στη Σερβία» κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Βούτσιτς εμφανίζεται βέβαιος ότι το Προοδευτικό Κόμμα του θα επικρατήσει και θα διατηρήσει τον έλεγχο της εξουσίας που έχει από το 2012, αν και οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.

Το σχέδιο του Βούτσιτς να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού παραπέμπει στην αντίστοιχη κίνηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος παρέμεινε στην εξουσία υπηρετώντας για τέσσερα χρόνια ως πρωθυπουργός, προκειμένου να παρακάμψει τους περιορισμούς στις προεδρικές θητείες.

«Όλο αυτό το διάστημα ήμουν ένας από εσάς και από αύριο, και τυπικά, θα είμαι ένας από εσάς», δήλωσε ο Βούτσιτς στους υποστηρικτές του στο Βελιγράδι, λίγο πριν υπογράψει την παραίτησή του. Ο Βούτσιτς μίλησε το Σάββατο με τον Πούτιν και ενημέρωσε τον Ρώσο ηγέτη για τις προετοιμασίες ενόψει των εκλογών, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το Βloomberg. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπούν εξωτερικές παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία.

Για να ευοδωθεί το σχέδιο του Βούτσιτς, το Προοδευτικό Κόμμα θα πρέπει να επικρατήσει απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους πολιτικούς αντιπάλους του μέχρι σήμερα: το κίνημα” Student List”, υπόσχεται να ανατρέψει τον πλήρη έλεγχο του προέδρου στους δημόσιους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για προσιτή στέγαση και υγειονομική περίθαλψη.

Το φοιτητικό κίνημα προέκυψε από τις μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν το 2024, μετά την κατάρρευση στεγάστρου σε έναν πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Το περιστατικό προκάλεσε οργή στην κοινή γνώμη, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά στην ανάθεση συμβάσεων και ανικανότητα μεταξύ των κυβερνητικών ελίτ.

Στην ομιλία του, ο Βούτσιτς αναφέρθηκε στην ανώτατη εκπαίδευση ως έναν από τους τομείς στους οποίους υπήρξε αποτυχία, προσθέτοντας ότι «κάποιοι άνθρωποι ήταν ανεύθυνοι και μετέτρεψαν τα πανεπιστήμια σε κομματικά αρχηγεία».

Κατά τη διάρκεια των περισσότερων από εννέα ετών που βρίσκεται στην προεδρία, η Σερβία έχει προσπαθήσει να διατηρήσει ζωντανή την προσπάθειά της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρώντας παράλληλα φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα και προσελκύοντας ξένες επενδύσεις.

Ο Βούτσιτς έχει μετατρέψει τη χώρα των περίπου 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων σε σημαντική πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη, προσελκύοντας επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στη σερβική βιομηχανία, από την εξόρυξη μέχρι τα ανθρωποειδή ρομπότ.

«Ήταν δύσκολο να ασκήσουμε την εξωτερική μας πολιτική», δήλωσε. «Σχεδόν κάθε συνάντηση στην Ευρώπη ήταν βασανιστική, καθώς κάθε συνάντηση ξεκινούσε με το ερώτημα γιατί δεν επέβαλα κυρώσεις στη Ρωσία».

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι είχε καλές συνομιλίες με τον Πούτιν, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο 56χρονος Βούτσιτς έχει, ωστόσο, αποτύχει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με το γειτονικό Κόσοβο, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας.

«Όποιος γίνει πρόεδρος θα πρέπει να διαφυλάξει την ειρήνη και τη σταθερότητα, να προστατεύσει τα εθνικά μας συμφέροντα και τον λαό μας στο Κόσοβο» και να «αντισταθεί στις εκκλήσεις να εγκαταλείψουμε το Κόσοβο», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος είχε απορρίψει τις καταγγελίες για εκφοβισμό ψηφοφόρων, αλλοίωση της κάλπης και άλλες παρατυπίες, τις οποίες οι αντίπαλοί του υποστηρίζουν ότι έχουν σημαδέψει προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

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