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Υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο της Τέρνα Ενεργειακή έχουν περάσει τους τελευταίους μήνες όλα τα εν λειτουργία έργα της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο που αναλαμβάνει η ελληνική εταιρεία στην περιφερειακή δομή του ομίλου.

Η ενοποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου αποτελεί το πρώτο σκέλος ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Το δεύτερο αφορά τη δρομολόγηση νέων επενδύσεων μέσω της Τέρνα Ενεργειακή σε Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Με αυτό το μοντέλο, η εταιρεία εδραιώνεται ως η βασική πλατφόρμα ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη.

Η αναβάθμιση του ρόλου της αποτυπώνεται και μετοχικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Βελιγράδι υπεγράφη η συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 10% στο αιολικό πάρκο Čibuk 1 από την Τέρνα Ενεργειακή, ενισχύοντας την άμεση επενδυτική παρουσία της στη σερβική αγορά.

Στις σχετικές επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά και στο RES Serbia 2026, την Τέρνα Ενεργειακή εκπροσώπησε ο CEO της, Αριστοτέλης Χαντάβας, στο πλευρό του CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi. Η κοινή παρουσία των δύο επικεφαλής προσέδωσε θεσμική βαρύτητα στον νέο περιφερειακό σχεδιασμό.

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