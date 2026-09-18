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Ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν Κιρίλ Ντμίτριεφ και η ηγεσία του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για συνάντηση το επόμενο έτος, με αντικείμενο την επανέναρξη των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το σχέδιο, μεταδίδει το reuters.

Οι συζητήσεις για μια πιθανή συνάντηση ακόμη και τον Μάρτιο του 2027 αναδεικνύουν τις στενές σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και του AfD, το οποίο, αν και παραμένει εκτός εξουσίας λόγω της άρνησης των υπόλοιπων κομμάτων να συνεργαστούν μαζί του, αποτελεί ένα από τα κόμματα με τη μεγαλύτερη απήχηση στους Γερμανούς ψηφοφόρους.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Πούτιν και επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, καθώς και οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Εκπρόσωπος του AfD και εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Στο επίκεντρο οι αγωγοί Nord Stream

Πριν από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα κάλυπτε περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γερμανίας και πάνω από το ήμισυ των αναγκών της σε φυσικό αέριο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει προηγηθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα μπορούσε να φέρει στο ίδιο τραπέζι το AfD, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των πιθανών τοποθεσιών για τη διεξαγωγή της συνάντησης αναφέρονται το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία.

Η Άλις Βάιντελ είχε ταχθεί υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας σε συνέντευξή της στο Reuters τον Ιούνιο ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τη γερμανική οικονομία που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Ο Ντμίτριεφ είχε επίσης συμμετάσχει πρόσφατα σε συνάντηση στη Μόσχα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι διοργανωτές ήλπιζαν ότι οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και στη συνάντηση για το φυσικό αέριο, η οποία θα εξέταζε την πιθανότητα επαναλειτουργίας των ρωσικών αγωγών Nord Stream.

Ωστόσο, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στη σχεδιαζόμενη συνάντηση.

Το AfD αναζητά πολιτικά οφέλη από την ενεργειακή κρίση

Μια τέτοια συνάντηση θα είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το AfD δεν βρίσκεται στην κυβέρνηση. Ωστόσο, η προετοιμασία της αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχεται το γερμανικό πολιτικό σύστημα, καθώς η παραδοσιακή άρνηση των κυρίαρχων κομμάτων να συνεργαστούν με την ακροδεξιά δοκιμάζεται από την εκλογική άνοδο του AfD.

Το κόμμα σημείωσε πρόσφατα σημαντική επιτυχία στις εκλογές κρατιδίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, ενώ αντιμετωπίζει νέα δοκιμασία της εκλογικής του επιρροής στις εκλογές του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Στο συγκεκριμένο κρατίδιο βρίσκονται και τα σημεία εισόδου των αγωγών Nord Stream στη Γερμανία.

Η Αμερικανική Εμπορική Ένωση στη Μόσχα (AmCham Russia) χαρακτήρισε την ιδέα μια «θετική και επίκαιρη κίνηση».

«Η συμμετοχή της Γερμανίας, ως κορυφαίας ευρωπαϊκής οικονομίας, μπορεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη πλατφόρμα για τη συζήτηση ζητημάτων που είναι σημαντικά τόσο για τις συγκεκριμένες χώρες όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος της AmCham Russia, Ρόμπερτ Έιτζ.

Αντιδράσεις για πιθανή επιστροφή στο ρωσικό αέριο

Η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες από το σοκ που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας των βασικών υποθαλάσσιων αγωγών Nord Stream, τμήματα των οποίων υπέστησαν σοβαρές ζημιές από εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου ή επανεκκίνησης των Nord Stream αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία και μεταξύ των συμμάχων της, ιδιαίτερα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

«Η Γερμανία δεν μπορεί να εξαρτηθεί ξανά από τη Ρωσία», δήλωσε ο Μίχαελ Κέλνερ, βουλευτής των Πρασίνων και πρώην υπεύθυνος ενεργειακής πολιτικής στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης που προκλήθηκε από τη διακοπή του ρωσικού αερίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη της ενεργειακής κρίσης. Μας κόστισε 50 δισ. ευρώ. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί. Θα ήταν προδοσία. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί το AfD για τους δικούς του σκοπούς», ανέφερε.

Ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, υποστήριξε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να ενισχύσει τις φωνές στο κόμμα του που τάσσονται επίσης υπέρ της αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου.

«Το AfD βρίσκεται στο πλευρό της Ρωσίας και είναι πρόθυμο να προδώσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Γερμανία. Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια, ειδικά τον Nord Stream, ως υβριδικό όπλο για στρατιωτικούς σκοπούς. Η επαναλειτουργία του Nord Stream θα ήταν καταστροφή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα απομόνωνε τη Γερμανία», δήλωσε.

Το AfD παρουσιάζει την επιστροφή του ρωσικού αερίου ως μια πραγματιστική επιλογή, με τη Βάιντελ να υποστηρίζει ότι η «φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία» αποτελεί το «μυστικό της επιτυχίας του Made in Germany».

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το AfD ελπίζει ότι η συνάντηση θα ενισχύσει την εικόνα του κόμματος στην εξωτερική πολιτική και θα αναδείξει, όπως υποστηρίζει, την αδράνεια της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

Η γερμανική στήριξη προς την Ουκρανία έχει γίνει ολοένα και πιο διχαστικό ζήτημα στο εσωτερικό της χώρας.

Οι σχέσεις της Γερμανίας με τη Ρωσία έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανατολική πλευρά της χώρας, η οποία βρισκόταν υπό σοβιετικό έλεγχο έως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου πριν από περισσότερα από 35 χρόνια. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι στη Ρωσία και πιο επικριτικοί προς τις ΗΠΑ, που αποτελούν τον βασικό στρατιωτικό σύμμαχο της Γερμανίας.

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