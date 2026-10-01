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Η Ευρώπη κινδυνεύει να καταστεί ευάλωτη εάν βασιστεί σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται σε άλλες περιοχές του κόσμου, προειδοποίησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για τους συστημικούς κινδύνους που ελλοχεύουν παράλληλα από την μεγάλη εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την ΑΙ.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες στην τεχνητή νοημοσύνη και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας που τελικά παράγει την AI, ώστε η πρόσβαση σε εργαλεία ζωτικής σημασίας για τη χρηματοπιστωτική της ανθεκτικότητα να μην εξαρτάται από έναν διακόπτη που ελέγχεται αλλού», δήλωσε την Πέμπτη στη Φρανκφούρτη.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), όπως και αρκετοί συνάδελφοί της στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει πολύ πίσω από τις ΗΠΑ στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουμε ήδη δει τι μπορεί να σημαίνει ο κίνδυνος συγκέντρωσης», τόνισε η Λαγκάρντ. «Το καλοκαίρι του 2024, μία ελαττωματική ενημέρωση λογισμικού καθήλωσε αεροσκάφη και προκάλεσε προβλήματα στις τραπεζικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο».

Μιλώντας σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, του οποίου προεδρεύει, η Λαγκάρντ έθεσε το ερώτημα τι θα μπορούσε να συμβεί σε «ένα μέλλον στο οποίο σχεδόν κάθε ίδρυμα θα εξαρτάται από έναν περιορισμένο αριθμό μοντέλων ή εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για να προσαρμόζει τις στρατηγικές συναλλαγών του ή να εντοπίζει ευπάθειες στα συστήματά του».

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η μεγάλη εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος από έναν μικρό αριθμό παρόχων τεχνολογίας θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους συστημικούς κινδύνους.

«Σε αυτό το σενάριο, η απώλεια πρόσβασης θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα» προειδοποίησε η Πρόεδρος της ΕΚΤ.

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