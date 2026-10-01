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Η ταυτόχρονη πίεση σε περισσότερες από μία από τις βασικές θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και δημιουργεί ένα ολοένα πιο σύνθετο περιβάλλον για τη ναυτιλία.

Για τον ελληνόκτητο στόλο, ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και LNG, το διακύβευμα είναι διπλό. Η προστασία των ναυτικών και των πλοίων και, ταυτόχρονα, η δυνατότητα να συνεχιστούν αξιόπιστα οι ενεργειακές μεταφορές σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι απειλές μπορούν να μεταβληθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό επισημαίνει ο Αλκέτας Δρόσος, εκπρόσωπος της EOS RISK στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναλύοντας τα δεδομένα της ενημέρωσης θαλάσσιας ασφάλειας της EOS της 29ης Σεπτεμβρίου 2026. «Η απόσταση ανάμεσα σε μια γεωπολιτική σύγκρουση και στο κόστος της ενέργειας μετριέται συχνά σε ναυτικά μίλια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, «μια απειλή εναντίον δεξαμενόπλοιου, μια διακοπή λειτουργίας αγωγού ή ένας περιορισμός διέλευσης αρκούν για να αλλάξουν τον σχεδιασμό ενός ταξιδιού». Όταν, μάλιστα, αντίστοιχες πιέσεις εμφανίζονται ταυτόχρονα σε περισσότερα γεωγραφικά σημεία, δεν δοκιμάζεται μόνο ένα συγκεκριμένο voyage, αλλά η αξιοπιστία ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η εικόνα που προκύπτει από την τελευταία ενημέρωση της EOS αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη συνθήκη: περιορισμοί και υψηλός κίνδυνος στο Στενό του Ορμούζ, κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι και συνεχιζόμενη έκθεση λιμενικών εγκαταστάσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή ασφάλεια εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο ένα φορτίο μπορεί να φθάσει στον προορισμό του με ασφάλεια, σε προβλέψιμο χρόνο και με κόστος το οποίο παραμένει διαχειρίσιμο.

Η σημασία των εξελίξεων για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερη λόγω της θέσης που κατέχει ο ελληνόκτητος στόλος στην παγκόσμια ναυτιλία. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2025–2026 της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την οποία επικαλείται ο Αλκέτας Δρόσος, ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε όρους deadweight. Το ποσοστό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν η εικόνα περιορίζεται στις ενεργειακές μεταφορές: φθάνει το 26% στα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και το 23% στα πλοία μεταφοράς LNG.

Η κλίμακα αυτή τοποθετεί την ελληνική ναυτιλία όχι μόνο στον πυρήνα της μεταφοράς ενέργειας, αλλά και στο επίκεντρο των αποφάσεων που απαιτούνται για την προστασία των συγκεκριμένων θαλάσσιων ροών.

Στο Στενό του Ορμούζ, το βασικό ερώτημα αφορά πλέον τους πραγματικούς όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται η ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της EOS, οι διπλωματικές επαφές δημιουργούν περιθώριο για επιμέρους συνεννοήσεις, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι εξασφαλίζεται άμεση επιστροφή στην κανονικότητα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δρόσος, μια πολιτική ανακοίνωση από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να μεταφραστεί σε σαφείς διαδικασίες διέλευσης, συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων και αξιόπιστες εγγυήσεις εφαρμογής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η EOS δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο την έκθεση όλων των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή. Η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα με το εμπορικό και επιχειρησιακό προφίλ κάθε πλοίου.

Ιδιαίτερα αυξημένος θεωρείται ο κίνδυνος για πλοία που βρίσκονται στην ιρανική λίστα των λεγόμενων «μη συμμορφούμενων πλοίων», αλλά και για διαχειριστές που συνδέονται άμεσα με καταχωρισμένα πλοία μέσω μεταφορτώσεων ship-to-ship (STS). Η συγκεκριμένη εκτίμηση, σύμφωνα με την EOS, αναδεικνύει πόσο σημαντική έχει γίνει πλέον η εξέταση των πραγματικών εμπορικών και επιχειρησιακών σχέσεων που βρίσκονται πίσω από κάθε μεταφορά.

Για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, επομένως, η αξιολόγηση ασφαλείας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στη γεωγραφική θέση του πλοίου. Πρέπει να συνυπολογίζονται η διαχείριση και η ιδιοκτησία, ο ναυλωτής, τα συμφέροντα του φορτίου και το ιστορικό προσεγγίσεων.

«Δύο πλοία στην ίδια θαλάσσια περιοχή μπορεί να αντιμετωπίζουν διαφορετική έκθεση», επισημαίνει ο Αλκέτας Δρόσος.

Ακόμη και οι δηλώσεις περί εξαιρέσεων από τη στοχοποίηση πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, να αντιμετωπίζονται με προσοχή, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος λανθασμένης αναγνώρισης ενός πλοίου, αλλά και το ενδεχόμενο αλλαγής των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα δοκιμάζει την αξιοπιστία μιας από τις σημαντικότερες εναλλακτικές οδούς εξαγωγής ενεργειακών φορτίων. Η μεταφορά σαουδαραβικού αργού μέσω του αγωγού Ανατολής–Δύσης προς το Γιανμπού επιτρέπει την παράκαμψη του Ορμούζ για τις ποσότητες που μπορούν να διοχετευθούν μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής.

Ωστόσο, η πραγματική αξία αυτής της εναλλακτικής εξαρτάται ταυτόχρονα από τρεις παράγοντες: τη λειτουργία του αγωγού, την ασφάλεια του τερματικού και την ασφάλεια της θαλάσσιας διαδρομής που θα ακολουθήσει στη συνέχεια το φορτίο.

Η ενημέρωση της EOS αναφέρει ότι οι φορτώσεις στο Γιανμπού επανεκκίνησαν στις 28 Σεπτεμβρίου, μετά την πραγματοποίηση μερικών επισκευών στον αγωγό. Η επαναφορά των φορτώσεων, όμως, συμπίπτει με την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τους Χούθι.

Σύμφωνα με την EOS, η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πιθανότητα νέων επιθέσεων τόσο εναντίον πλοίων με σαουδαραβικές συνδέσεις όσο και κατά ενεργειακών υποδομών. Δημιουργείται έτσι μια ιδιαίτερα σύνθετη κατάσταση: η επιχειρησιακή ανάκαμψη μιας ενεργειακής εγκατάστασης μπορεί να συνυπάρχει με αύξηση της απειλής εναντίον της.

Η παράλληλη πίεση στο Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα μειώνει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές των ναυτιλιακών εταιρειών. Οι παρακάμψεις, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν, συνεπάγονται περισσότερες ημέρες ταξιδιού, μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμων και αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Ο περίπλους της Αφρικής μπορεί να προσφέρει εναλλακτική λύση για ένα πλοίο που επιδιώκει να αποφύγει την Ερυθρά Θάλασσα. Δεν μπορεί όμως να λύσει το πρόβλημα ενός φορτίου το οποίο βρίσκεται ήδη εντός του Περσικού Κόλπου. Για να φθάσει το συγκεκριμένο φορτίο στις διεθνείς αγορές πρέπει πρώτα να περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας δεν περιορίζονται στην τιμή του αργού πετρελαίου. Όσο μεγαλώνουν οι αποστάσεις των ταξιδιών, τα πλοία παραμένουν δεσμευμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις και οι αναμονές δυσκολεύουν τον προγραμματισμό των παραδόσεων, ενώ τα πρόσθετα ασφάλιστρα και τα μέτρα προστασίας αυξάνουν το συνολικό κόστος της μεταφοράς.

Το κατά πόσο και με ποια ένταση οι επιβαρύνσεις αυτές θα περάσουν τελικά στον καταναλωτή εξαρτάται, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, από τα διαθέσιμα αποθέματα, τις συμβάσεις προμήθειας, τη ζήτηση και –κυρίως– τη διάρκεια της διαταραχής.

Στη Μαύρη Θάλασσα, η συνεχιζόμενη απειλή εναντίον λιμένων και εμπορικής ναυτιλίας δημιουργεί ακόμη μία πηγή αβεβαιότητας. Η ενημέρωση της EOS καταγράφει ζημιές σε υποδομές στην περιοχή της Οδησσού, ενώ ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί σχετικά με πλήγματα σε πλοία δεν είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Για τον Αλκέτα Δρόσο, η διάκριση αυτή έχει ουσιαστική επιχειρησιακή σημασία. Οι αποφάσεις που αφορούν ένα πλοίο και το πλήρωμά του πρέπει να βασίζονται σε επαληθευμένα στοιχεία, με σαφή διάκριση ανάμεσα σε όσα είναι γνωστά και σε όσα παραμένουν ακόμη άγνωστα ή ανεπιβεβαίωτα.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, η ίδια αξιολόγηση επισημαίνει την έκθεση λιμένων και υπεράκτιων ενεργειακών εγκαταστάσεων σε περίπτωση νέας αναζωπύρωσης των συγκρούσεων. Και εδώ, η διαταραχή δεν προϋποθέτει απαραίτητα ένα άμεσο στρατιωτικό πλήγμα.

Ακόμη και μια προληπτική αναστολή της παραγωγής ή προσωρινοί περιορισμοί στην πρόσβαση μιας εγκατάστασης μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα φορτίων και να ανατρέψουν τον προγραμματισμό των πλοίων.

Για την ελληνική ναυτιλία, η πρακτική αντιμετώπιση της νέας κατάστασης αρχίζει πριν ακόμη γίνει αποδεκτό ένα ταξίδι και συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Απαιτείται επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνου για το συγκεκριμένο πλοίο και το συγκεκριμένο voyage, συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στο γραφείο και στον πλοίαρχο, σαφείς εναλλακτικές για αναμονή ή αλλαγή πορείας και προκαθορισμένο σχέδιο αντιμετώπισης ενός περιστατικού.

Η εικόνα κινδύνου, σύμφωνα με τον Αλκέτα Δρόσο, πρέπει να επανεξετάζεται συνεχώς καθώς μεταβάλλονται τόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και οι εμπορικές συνδέσεις του ταξιδιού.

Πάνω από τις τιμές της ενέργειας, τους ναύλους και τους εμπορικούς υπολογισμούς βρίσκεται, ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας.

«Πάνω από κάθε υπολογισμό βρίσκεται η προστασία των ναυτικών», είναι το κεντρικό μήνυμα του Αλκέτα Δρόσου.

Οι αποφάσεις για το εάν ένα πλοίο θα πραγματοποιήσει μια διέλευση, θα περιμένει ή θα αποχωρήσει από μια περιοχή υψηλού κινδύνου απαιτούν, όπως εξηγεί, καθαρή κατανομή ευθύνης, έγκαιρη πληροφόρηση και πραγματική υποστήριξη του πληρώματος.

Παράλληλα προειδοποιεί ότι η άνοδος των ναύλων σε περιόδους αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου δεν πρέπει να συγχέεται αυτομάτως με μεγαλύτερη κερδοφορία.

«Οι ενδεχόμενοι υψηλότεροι ναύλοι δεν εξασφαλίζουν από μόνοι τους καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, ούτε μειώνουν την ανθρώπινη και επιχειρησιακή έκθεση», επισημαίνει.

Η τεράστια κλίμακα του ελληνόκτητου στόλου δίνει, τέλος, στην Ελλάδα ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεθνή συζήτηση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή ανθεκτικότητα προϋποθέτει ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, λιμάνια που μπορούν να παραμένουν επιχειρησιακά και πλοία που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αξιόπιστα τα ταξίδια τους.

Σε ένα περιβάλλον όπου το Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα, η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκονται ταυτόχρονα αντιμέτωπα με διαφορετικές μορφές γεωπολιτικού κινδύνου, η ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών αποκτά πλέον διάσταση πολύ μεγαλύτερη από εκείνη μιας μεμονωμένης ναυτιλιακής επιχείρησης. Όπως καταλήγει ο Αλκέτας Δρόσος, όσο οι ενεργειακές διαδρομές αποτελούν πεδίο γεωπολιτικής πίεσης, «η προστασία των ελληνικών πλοίων και των ανθρώπων τους αποτελεί υπόθεση πολύ ευρύτερη από τα όρια του ίδιου του κλάδου».

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