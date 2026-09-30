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Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ εκτίμησε πως «δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα» να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, δηλώνοντας σήμερα στην εφημερίδα La Croix πως σε περίπτωση που αποχωρούσε πρόωρα από την ΕΚΤ θα το έκανε μόνο λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2027.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου και ο δεύτερος γύρος στις 2 Μαΐου.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, η Κριστίν Λαγκάρντ απάντησε πως «αυτό δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα», εξηγώντας ότι τίθεται ζήτημα ενέργειας και αντοχών. «Και είμαι και 70 ετών», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

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