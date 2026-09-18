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Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εκ νέου σήμερα Παρασκευή, καθώς η αγορά στάθμισε τις νέες επιθέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι της Υεμένης, που ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, απέναντι στις ενδείξεις ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να διατηρήσει τις εξαγωγές αργού προς τις διεθνείς αγορές μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, υποχώρησε κατά 0,94% στα 103,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 0,88% στα 101,01 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά παραμένει σε επιφυλακή μετά τις νέες ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχίες ότι η διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει νέες πιέσεις στις ενεργειακές ροές, οι οποίες ήδη έχουν επηρεαστεί μετά την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η εναλλακτική διαδρομή της Σαουδικής Αραβίας περιορίζει τους φόβους

Παρά τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις, οι πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς μέρους των φορτίων αργού προς τους Ασιάτες αγοραστές μέσω του Ομάν βοήθησαν να περιοριστούν οι φόβοι για μια μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε κρίσιμη πετρελαϊκή υποδομή, οι οποίες δημιούργησαν ανησυχίες για την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να διατηρήσει απρόσκοπτες τις εξαγωγές της.

Η υποχώρηση των τιμών αντανακλά κυρίως μια μερική αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού premium κινδύνου και όχι μια ουσιαστική αλλαγή στα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς πετρελαίου, σύμφωνα με τον Σάιμον-Πίτερ Μασάμπνι, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της XS.com.

Όπως σημείωσε, η βελτίωση των logistics για τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας έχει μειώσει την εκτίμηση της αγοράς για το ποσοστό της προσφοράς που βρίσκεται πραγματικά σε κίνδυνο.

Οι τιμές του πετρελαίου, εξήγησε, δεν καθορίζονται μόνο από τη διαθέσιμη ποσότητα βαρελιών, αλλά και από την πιθανότητα διακοπής αυτών των ροών.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο, η ενεργειακή αλυσίδα της Μέσης Ανατολής παραμένει ευάλωτη, καθώς οι traders παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τις εξαγωγικές διαδρομές και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο ρυθμός αποκατάστασης του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό μεταφοράς πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα σημεία αυξημένου κινδύνου.

Η αγορά πετρελαίου αναμένεται να παραμείνει το επόμενο διάστημα περισσότερο ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις παρά στις παραδοσιακές ενδείξεις προσφοράς και ζήτησης.

Η συνέχιση των ροών της Σαουδικής Αραβίας προς την Ασία και η πρόοδος στην αποκατάσταση των υποδομών θα μπορούσαν να ασκήσουν περαιτέρω πιέσεις στις τιμές, ενώ νέες διαταραχές στις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να επαναφέρουν γρήγορα το ασφάλιστρο κινδύνου στην αγορά.

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