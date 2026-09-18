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Η Saudi Aramco ενημέρωσε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα τους προμηθεύσει καθόλου αργό πετρέλαιο τον επόμενο μήνα, μετά την επίθεση στον βασικό αγωγό του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι Ευρωπαίοι πελάτες συνήθως παραλαμβάνουν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο μέσω των λεγόμενων συμβολαίων προμήθειας ορισμένης διάρκειας (term contracts), τα οποία εξασφαλίζουν σταθερή ροή προμηθειών κάθε μήνα. Οι παραδόσεις αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν. Η απόφαση ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους αγοραστές, πρόσθεσαν.

Η Σαουδική Αραβία αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης την περασμένη εβδομάδα, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο αγωγός αναμένεται να επαναλειτουργήσει εν μέρει μέσα στις επόμενες ημέρες και να επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία μέσα σε έξι εβδομάδες, δήλωσε την Τετάρτη πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια συνήθως παραλαμβάνουν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο από το μεσογειακό λιμάνι Σίντι Κερίρ της Αιγύπτου, το οποίο συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού.

Η διακοπή λειτουργίας του αγωγού οδήγησε ορισμένους πελάτες της Aramco σε εσπευσμένες αγορές, προκειμένου να εξασφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες. Η πολωνική Orlen SA προκήρυξε περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς από την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν τον Ιούνιο 577.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τη μηνιαία Έκθεση για την Αγορά Πετρελαίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

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