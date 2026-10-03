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Πόσο πιθανή είναι μια επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε; Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ πρότεινε να δοθεί στους Βρετανούς ψηφοφόρους η ευκαιρία να ανατρέψουν το Brexit, ωστόσο και προς το παρόν, δεν αναμένονται γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το 2029. Οι πρωθυπουργοί έχουν τη δυνατότητα να προκηρύξουν πρόωρες εκλογές με την υποστήριξη του κοινοβουλίου, αλλά ο Μπέρναμ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ένα δημοψήφισμα «δεν θα ήταν η σωστή κίνηση αυτή τη στιγμή», αλλά προσέθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να «εξετάσει τις επιλογές» για τη σχέση του με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι «η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική».

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» του BBC, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι ήθελε να «εξετάσει τις επιλογές» για την επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ.

Η εκστρατεία για το Brexit του 2016 υποσχέθηκε να «ανακτήσει τον έλεγχο» της μετανάστευσης, να αποδεσμεύσει περισσότερα χρήματα για το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας και να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ενώ η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, η μετανάστευση και οι πιέσεις για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) αποτελούν πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα από ποτέ.

Στις 23 Ιουνίου 2016, οι Βρετανοί προσήλθαν στις κάλπες για να ψηφίσουν σχετικά με την παραμονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο το βράδυ προέκυψε ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα: το εκλογικό σώμα είχε ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης από την Ένωση με ποσοστό 52% έναντι 48%.

Καθώς το αποτέλεσμα γινόταν αντιληπτό, η βρετανική λίρα κατέρρευσε και ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου έπεσε κατακόρυφα. Ο τότε πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον — ο οποίος είχε προκηρύξει το δημοψήφισμα και ηγήθηκε της εκστρατείας υπέρ της παραμονής — παραιτήθηκε.

Η Βρετανία δεν αποχώρησε επίσημα από την ΕΕ μέχρι το 2020. Στα ενδιάμεσα χρόνια, η επικείμενη έξοδος της χώρας από την Ένωση παρέμεινε αμφιλεγόμενο ζήτημα, με τους λεγόμενους «Remainers» να διοργανώνουν τεράστιες διαδηλώσεις κατά της απόφασης και ορισμένα πολιτικά κόμματα να θέτουν την ανατροπή του αποτελέσματος στο επίκεντρο των προεκλογικών τους εκστρατειών.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να καταγράψει ανάκαμψη μετά το Brexit, μετά τη διακοπή των σχέσεων με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της, ενώ η στερλίνα δεν επανήλθε ποτέ στα επίπεδα που είχε πριν το δημοψήφισμα. Η χώρα γνώρισε επίσης μια γρήγορη εναλλαγή πρωθυπουργών, με ορισμένους από τους επτά ηγέτες της τελευταίας δεκαετίας να απομακρύνονται λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το Brexit και την οικονομία μετά το δημοψήφισμα.

Ο Τζέιμς Σμιθ, οικονομολόγος για τις ανεπτυγμένες αγορές στην ING, δήλωσε στο CNBC ότι, ενώ η δήλωση του Μπέρναμ είναι πολιτικά σημαντική, η αξιοποίηση απτών οικονομικών πλεονεκτημάτων εξαρτάται από συγκεκριμένες αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια. Ο Σμιθ σημείωσε ότι χρειάστηκαν περισσότερα από πέντε χρόνια για να περάσουμε από το δημοψήφισμα σε μια νέα οικονομική σχέση με την ΕΕ.

Ο Νάιτζελ Γκριν, Διευθύνων Σύμβουλος της χρηματοοικονομικής εταιρείας συμβούλων DeVere Group με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι, ενώ οι στενότεροι δεσμοί με την Ευρώπη θα έκαναν τη Βρετανία πλουσιότερη, θα διευκόλυναν επίσης την έξοδο κεφαλαίων από τη χώρα.

Προειδοποίησε όμως ότι «μια ανοιχτή πόρτα λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις», καθώς επιχειρηματίες και επαγγελματίες δηλώνουν όλο και πιο συχνά στη DeVere ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο για να αποφύγουν το υψηλό φορολογικό βάρος.

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