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Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Λίγες ώρες αργότερα, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση των ενεργειακών οδών.

Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο τη μείωση της ικανότητας της Τεχεράνης να απειλεί εμπορικά πλοία και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου των Στενών του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις τροφοδότησαν νέο ανοδικό κύμα στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε πάνω από 2%,ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε πάνω από τα 88 δολάρια, καθώς οι αγορές προεξοφλούν αυξημένο κίνδυνο διαταραχών στις παγκόσμιες προμήθειες αργού.

Οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον δύο πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Λίγο πριν από την ανακοίνωσή τους, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) είχε γνωστοποιήσει ότι δεξαμενόπλοιο επλήγη περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ Σουκάικ στις σαουδαραβικές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας από άγνωστο βλήμα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά στην πλώρη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Λίγες ώρες αργότερα, το Ριάντ επιβεβαίωσε την επίθεση. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο SPA, στόχος ήταν το δεξαμενόπλοιο Encelia, ιδιοκτησίας σαουδαραβικής εταιρείας, ενώ οι αρχές διευκρίνισαν ότι όλοι οι ναυτικοί είναι ασφαλείς.

BREAKING: A Saudi oil tanker is on fire after being struck by the Houthis approximately 70 km north of the Yemeni border, according to UKMTO. The vessel had departed from Yanbu before the reported attack. The Yemeni Houthis later said “large-scale operations are underway.”… pic.twitter.com/RcUrtPA46X — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 23, 2026

Η Ερυθρά Θάλασσα έχει αποκτήσει κομβική σημασία για τις εξαγωγές πετρελαίου, ιδιαίτερα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς αποτελεί την κυριότερη εναλλακτική διαδρομή έναντι του Στενού του Ορμούζ, όπου οι επιθέσεις και οι απειλές έχουν περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα.

Νέο κύμα αμερικανικών επιδρομών

Σχεδόν ταυτόχρονα με τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέων αεροπορικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σηματοδοτώντας τη δωδέκατη συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην τελευταία φάση της σύγκρουσης.

Το CENTCOM ανέφερε ότι η επιχείρηση αποσκοπεί στη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία και πολιτικά σκάφη που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την αεράμυνά του για να αποκρούσει εισβολή ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νέα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων κοντά στην πόλη Ταμπρίζ, αλλά και στις περιοχές Αμπντανάν και Τσοβάρ στα δυτικά της χώρας.

Τραμπ: «Δεν είναι ακόμη έτοιμοι για συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δέχεται σφοδρά πλήγματα», όμως εξακολουθεί να μην είναι έτοιμο να επιστρέψει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Τζόρτζια, επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι κάθε νέα επίθεση κατά πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα έχει ως απάντηση αμερικανικά πλήγματα σε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι, εάν οι ΗΠΑ υλοποιήσουν αυτές τις απειλές, θα πλήξει αμερικανικά συμφέροντα και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το Ορμούζ παραμένει το μεγάλο διακύβευμα

Παρά τις συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν διαφαίνεται επιστροφή στη διπλωματία. Η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς έως ότου το Ιράν επιτρέψει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενα του Ορμούζ και σταματήσει τις επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της κυκλοφορίας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα, ζήτημα που παραμένει το βασικό εμπόδιο τόσο για την αποκλιμάκωση της κρίσης όσο και για οποιαδήποτε επανέναρξη των συνομιλιών γύρω από το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η κλιμάκωση έχει ενισχύσει την ανησυχία των αγορών ότι οποιαδήποτε νέα διαταραχή στις δύο βασικές ενεργειακές αρτηρίες της περιοχής –τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα– μπορεί να προκαλέσει νέα εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να επιβαρύνει περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία.

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