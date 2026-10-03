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Η πρωτοφανής άνοδος των ναύλων στα δεξαμενόπλοια δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η περίοδος εξαιρετικά υψηλής κερδοφορίας των πλοιοκτητών να έχει συνέχεια και μέσα στο 2027. Η Clarksons Research εκτιμά ότι οι συνθήκες που έχουν οδηγήσει την αγορά σε ιστορικά επίπεδα μπορούν να παραμείνουν υποστηρικτικές για μεγάλο μέρος της επόμενης χρονιάς, παρά το γεγονός ότι στον ορίζοντα βρίσκεται πλέον η σημαντική αύξηση των παραδόσεων νεότευκτων.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τα μέσα ημερήσια έσοδα στην αγορά των tankers είχαν ήδη ξεπεράσει τα 200.000 δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Πολύ πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στα VLCC, όπου τα έσοδα υπολογίζονται σήμερα από την Clarksons περίπου στα 600.000 δολάρια ημερησίως σε παγκόσμια βάση.

Το μέγεθος της ανόδου γίνεται σαφέστερο εάν συγκριθεί με το παρελθόν: οι σημερινές αποδόσεις των VLCC είναι περίπου 17 φορές μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας.

Καθοριστικό ρόλο στη σημερινή εικόνα διαδραματίζουν οι εξελίξεις γύρω από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ. Οι ποσότητες αργού που περνούν μέσω των Στενών έχουν πλέον αυξηθεί σε περισσότερα από 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όταν στις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκονταν περίπου στα 7 εκατ. βαρέλια.

Ταυτόχρονα, οι μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν απορροφούν περίπου το 5% της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου VLCC. Η δέσμευση τόσο μεγάλου αριθμού πλοίων περιορίζει ουσιαστικά τη διαθέσιμη προσφορά χωρητικότητας για την υπόλοιπη αγορά. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στους spot ναύλους. Για ταξίδια από τον Περσικό Κόλπο προς σημεία όπου πραγματοποιούνται μεταφορτώσεις STS εκτός των Στενών του Ορμούζ, οι αποδόσεις έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα 1,9 εκατ. δολάρια ημερησίως. Πρόκειται για επίπεδα εξαιρετικά σπάνια ακόμη και για μια αγορά που χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις.

Η Clarksons θεωρεί ότι η αγορά μεταφοράς αργού διαθέτει ακόμη παράγοντες που μπορούν να συντηρήσουν υψηλές αποδόσεις κατά τη διάρκεια του 2027. Μια πιθανή ενίσχυση των όγκων του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου θα αυξήσει τη ζήτηση για πλοία, ενώ παράλληλα μέρος των σημερινών δυσλειτουργιών στις μεταφορές μπορεί να εξακολουθήσει να δεσμεύει χωρητικότητα. Στην εξίσωση αυτή περιλαμβάνονται και οι μεταφορές με shuttle tankers. Ανάλογη ανθεκτικότητα εκτιμάται ότι μπορεί να εμφανίσει και η αγορά των product tankers. Σημαντικός αριθμός LR2 εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για μεταφορά αργού αντί για πετρελαϊκά προϊόντα. Αυτό περιορίζει την προσφορά διαθέσιμων πλοίων στην παραδοσιακή αγορά των LR2 και μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τους ναύλους, ακόμη και εάν η ανάκαμψη των όγκων στα προϊόντα κινηθεί με χαμηλότερο ρυθμό από εκείνον του αργού.

Η μεγάλη άνοδος δεν αφορά μόνο την άμεση αγορά. Οι τιμές στις χρονοναυλώσεις έχουν επίσης κινηθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι ναυλωτές επιχειρούν να εξασφαλίσουν πλοία για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Μια μονοετής χρονοναύλωση VLCC αποτιμάται πλέον περίπου στα 216.000 δολάρια ημερησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons. Η ένταση της ζήτησης έχει περάσει παράλληλα στην αγορά αγοραπωλησιών, όπου η άμεση διαθεσιμότητα ενός πλοίου αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη αξία.

Οι τιμές των μεταχειρισμένων tankers έχουν ενισχυθεί περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για πλοία που μπορούν να μπουν αμέσως στην αγορά. Μέρος αυτής της ζήτησης συνδέεται με αγοραστές από τη Μέση Ανατολή. Η αποτίμηση αναφοράς ενός VLCC resale έχει φθάσει πλέον τα 205 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η διαφορά σε σχέση με την κατασκευή ενός νέου πλοίου είναι εντυπωσιακή. Το resale αποτιμάται περίπου 74 εκατ. δολάρια υψηλότερα από ένα νεότευκτο VLCC. Ακόμη και δεξαμενόπλοια ηλικίας περίπου δέκα ετών μπορούν σήμερα να πωληθούν ακριβότερα από την τιμή που απαιτείται για την παραγγελία ενός καινούργιου πλοίου. Η εξήγηση βρίσκεται στον χρόνο: ένα μεταχειρισμένο πλοίο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα στη σημερινή εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά, ενώ για ένα νεότευκτο απαιτείται αναμονή μέχρι την παράδοσή του.

Η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη μετά το 2027. Το μεγάλο βιβλίο παραγγελιών των δεξαμενόπλοιων αναμένεται να αρχίσει να επηρεάζει ουσιαστικότερα την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης καθώς αυξάνονται οι παραδόσεις νέων πλοίων. Η Clarksons υπολογίζει ότι το 2028 η χωρητικότητα του στόλου των crude tankers μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 8%. Μια τέτοια αύξηση θα δημιουργούσε αισθητά μεγαλύτερη προσφορά tonnage και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση από τα σημερινά ακραία επίπεδα. Ακόμη και τότε, ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε μια απότομη πτώση των εσόδων. Μεταξύ αυτών είναι η πιθανή ανάγκη αναπλήρωσης των πετρελαϊκών αποθεμάτων, η εξέλιξη των αποστάσεων που διανύουν τα φορτία και οι επιπτώσεις από τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στον στόλο των VLCC.

Η σημερινή εικόνα δεν είναι χωρίς κινδύνους. Μία πιθανή νέα υποχώρηση των εξαγωγικών ροών μέσω του Ορμούζ εξαιτίας ενεργειών του Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Αντίστοιχη επίδραση θα μπορούσε να έχει μια σημαντική μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο ή η επιβολή πρόσθετων περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.

Την ίδια ώρα, η Fearnleys έχει διαπιστώσει, σύμφωνα με το TradeWinds, κάποια επιβράδυνση στη δραστηριότητα των VLCC στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες. Η εικόνα, πάντως, δεν αποτυπώνεται πλήρως στις εμφανείς συναλλαγές, καθώς έχει κλειστεί σημαντικός αριθμός ναυλώσεων που δεν έχουν ακόμη γίνει ευρέως γνωστές. Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη γεωγραφία των μεταφορών είναι η επαναλειτουργία του East-West Pipeline της Σαουδικής Αραβίας. Η εξέλιξη έχει δημιουργήσει νέο ενδιαφέρον για φορτώσεις από το Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα και για μεγαλύτερες διαδρομές μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Η μεγάλη εικόνα παραμένει, πάντως, εντυπωσιακή: $600.000 ημερήσια έσοδα για τα VLCC, αποδόσεις 17 φορές πάνω από τον μέσο όρο της δεκαετίας, spot ταξίδια που ξεπερνούν τα $1,9 εκατ. την ημέρα και μεταχειρισμένα πλοία που κοστίζουν περισσότερο από τα νεότευκτα.

Με αυτά τα δεδομένα, το 2027 διαμορφώνεται ως ακόμη μία δυνητικά εξαιρετικά ισχυρή χρονιά για τους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων. Το πρώτο ουσιαστικό τεστ για τη διάρκεια αυτού του κύκλου αναμένεται το 2028, όταν η νέα χωρητικότητα από τα ναυπηγεία θα αρχίσει να εισέρχεται στην αγορά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

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