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Πόσα χρήματα θα δίνατε για μια παλιά πινακίδα σταθμού του μετρό ή για ένα μεταχειρισμένο κάθισμα συρμού; Στη Νέα Υόρκη, η απάντηση μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα 1.000 δολάρια, καθώς χιλιάδες συλλέκτες και λάτρεις των αστικών συγκοινωνιών σπεύδουν κάθε χρόνο να αποκτήσουν αντικείμενα που κάποτε αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων επιβατών.

Πινακίδες με ονόματα όπως Harlem, Uptown και 42nd Street, προειδοποιητικές επιγραφές, χειρολαβές από βαγόνια, ακόμη και ολόκληρα καθίσματα του μετρό βρίσκονται ανάμεσα στα αντικείμενα που διαθέτει προς πώληση η Metropolitan Transportation Authority (MTA), ο οργανισμός που διαχειρίζεται το σύστημα δημόσιων μεταφορών της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η ιδιαίτερη αυτή αγορά πραγματοποιείται εδώ και πέντε χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα ξεχωριστό γεγονός για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα αυθεντικό κομμάτι της ιστορίας της Νέας Υόρκης.

Έως και 1.000 δολάρια για ένα κάθισμα του μετρό

Η διήμερη εκδήλωση θυμίζει περισσότερο δημοπρασία συλλεκτικών αντικειμένων παρά πώληση παλιού εξοπλισμού δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν ένα κάθισμα τριών θέσεων έναντι 1.000 δολαρίων, ενώ ένα αντίστοιχο κάθισμα δύο θέσεων κοστίζει περίπου 650 δολάρια.

Ανάλογα υψηλές είναι και οι τιμές για τις χαρακτηριστικές πινακίδες του νεοϋορκέζικου μετρό. Μια πινακίδα μεσαίου μεγέθους μπορεί να κοστίζει περίπου 500 δολάρια, ενώ ορισμένα ιδιαίτερα περιζήτητα κομμάτια ξεπερνούν τα 1.000 δολάρια.

Στους πάγκους της MTA δεν βρίσκονται μόνο αναγνωρίσιμες επιγραφές σταθμών. Πωλούνται επίσης κάδοι απορριμμάτων, χειρολαβές και άλλα αντικείμενα που αποσύρονται κατά τη συντήρηση των συρμών ή την ανακαίνιση των σταθμών.

Για τους αγοραστές, πάντως, η αξία τους δεν βρίσκεται τόσο στη χρηστικότητά τους όσο στις αναμνήσεις και στην ιστορία που κουβαλούν.

Περίπου 4.000 ενδιαφερόμενοι – Στην ουρά από το προηγούμενο βράδυ

Παρά τις υψηλές τιμές, η ζήτηση παραμένει εντυπωσιακή. Περίπου 4.000 άνθρωποι συμμετέχουν στη διοργάνωση, η οποία φιλοξενείται σε χώρο κάτω από υπερυψωμένη σιδηροδρομική γραμμή στο Μπρούκλιν.

Ορισμένοι συλλέκτες είναι τόσο αποφασισμένοι να αποκτήσουν το αντικείμενο που επιθυμούν, ώστε φτάνουν στον χώρο πολλές ώρες πριν από την έναρξη της πώλησης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τζόζεφ Τσιαμπρά, ο οποίος περίμενε από το προηγούμενο βράδυ με έναν συγκεκριμένο στόχο: να αγοράσει μια πινακίδα με την επιγραφή Yankee Stadium.

Έναν χρόνο νωρίτερα είχε αποκτήσει μια πινακίδα της Times Square και φέτος ήθελε να προσθέσει στη συλλογή του ακόμη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης. Τελικά, κατάφερε να βρει αυτό που αναζητούσε.

Αναμνήσεις από την παιδική ηλικία πίσω από κάθε αγορά

Για αρκετούς επισκέπτες, οι παλιές πινακίδες δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικά αντικείμενα, αλλά συνδέονται με προσωπικές εμπειρίες και αναμνήσεις.

Ο Όστιν Σελεστίν, για παράδειγμα, ήθελε αρχικά να αποκτήσει μια πινακίδα από το Lincoln Square, έναν σταθμό που του θύμιζε τα παιδικά του χρόνια.

Η τιμή, ωστόσο, αποδείχθηκε υψηλότερη από όσα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει. Έτσι, επέλεξε τελικά μια πινακίδα από το Columbus Circle, έναν σταθμό που επίσης επισκέπτεται συχνά.

«Μεγάλωσα με το μετρό, μου αρέσει να ταξιδεύω με αυτό, οπότε είναι ωραίο να μπορώ να πάρω ένα κομμάτι του στο σπίτι μου», ανέφερε.

Αυτή η συναισθηματική σύνδεση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί αντικείμενα που σε άλλες περιπτώσεις θα κατέληγαν στην ανακύκλωση μετατρέπονται σε περιζήτητα συλλεκτικά κομμάτια.

Πώς οργανώνεται η ιδιαίτερη αγορά της MTA

Τα αντικείμενα συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης, αντικατάστασης εξοπλισμού και ανακαίνισης σταθμών στο εκτεταμένο δίκτυο του μετρό.

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2021 και η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε τις προσδοκίες των υπευθύνων.

Έκτοτε, η MTA έχει οργανώσει τη διαδικασία με συγκεκριμένες χρονικές ζώνες προσέλευσης, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να δίνεται σε περισσότερους συλλέκτες η δυνατότητα να εξετάσουν τα διαθέσιμα αντικείμενα.

Κάθε επισκέπτης έχει στη διάθεσή του 45 λεπτά για να περιηγηθεί στον χώρο και να επιλέξει όσα επιθυμεί να αγοράσει.

Συνολικά, πωλούνται περίπου 2.200 αντικείμενα κάθε χρόνο, αν και ο οργανισμός δεν δημοσιοποιεί τα συνολικά έσοδα που συγκεντρώνει από την εκδήλωση.

Από τα βαγόνια του μετρό στις κουζίνες και στα μπαρ

Η δεύτερη ζωή των αντικειμένων αυτών είναι συχνά εξίσου ενδιαφέρουσα με την πρώτη.

Κάποιοι αγοραστές τοποθετούν καθίσματα συρμών στην κουζίνα ή στο σαλόνι τους, δημιουργώντας ασυνήθιστες γωνιές με έντονο νεοϋορκέζικο χαρακτήρα.

Άλλοι χρησιμοποιούν τις παλιές πινακίδες ως διακοσμητικά στους προσωπικούς τους χώρους, ενώ ορισμένα αντικείμενα καταλήγουν σε μπαρ και χώρους εστίασης, όπου μετατρέπονται σε χαρακτηριστικά στοιχεία της διακόσμησης.

Το πιο παράδοξο είναι ότι η φθορά συχνά αυξάνει τη γοητεία τους. Γρατζουνιές, σημάδια από τη χρήση, υπολείμματα γκράφιτι και άλλες ατέλειες θεωρούνται από τους συλλέκτες αποδείξεις αυθεντικότητας.

«Μυρίζει ακόμα μετρό. Αυτό το κάνει τόσο αυθεντικά νεοϋορκέζικο», σχολίασε η Νόρι Τζούμπα, περιγράφοντας τη μοναδικότητα των αντικειμένων.

Σε μια πόλη όπου το μετρό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της ταυτότητάς της, ακόμη και μια παλιά μεταλλική πινακίδα μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστή σημασία.

Και για όσους είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες δολάρια, δεν πρόκειται απλώς για ένα αναμνηστικό, αλλά για ένα μικρό, αυθεντικό κομμάτι της Νέας Υόρκης που μπορούν πλέον να έχουν στο σπίτι τους.

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