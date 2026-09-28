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Το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ εξακολουθεί να εξετάζει «πολύ σοβαρά» ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η παγκόσμια αγορά καυσίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με οξύτατες πιέσεις στην προσφορά και οι τιμές στις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο του Fox News την Κυριακή, στο περιθώριο του Presidents Cup στο Ιλινόι, όπως μεταδίδει το CNBC.

Ο ίδιος αναγνώρισε, πάντως, ότι μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες για την εγχώρια αγορά καυσίμων.

«Αυτό μπορεί αρκετές φορές να οδηγήσει σε μια μικρή αύξηση της βενζίνης για τα αυτοκίνητα, οπότε το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Μπορεί να το κάνουμε», ανέφερε.

Ο Τραμπ είχε εκφραστεί και νωρίτερα υπέρ της πιθανότητας περιορισμού των εξαγωγών, καθώς οι λιανικές τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν σκαρφαλώσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε δηλώσει ότι η απόφαση θα ληφθεί σύντομα, «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Στο τραπέζι ακόμη και απαγόρευση 90 ημερών

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει μια αμερικανική παρέμβαση.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έχει αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει περισσότερο την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές παρά μια πλήρη απαγόρευση.

Σύμφωνα, ωστόσο, με δημοσίευμα του Politico, η κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για διάστημα 90 ημερών.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ντίζελ παγκοσμίως.

Παράλληλα, αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να επιδεινώσει την παγκόσμια κρίση προσφοράς και τελικά να προκαλέσει παρενέργειες ακόμη και στην ίδια την αμερικανική αγορά.

Στα 6,50 δολάρια το γαλόνι το ντίζελ στις ΗΠΑ

Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί καθώς οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν και Ρωσίας-Ουκρανίας έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις βασικές εμπορικές οδούς πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ κινούνταν την Παρασκευή κοντά στα 6,50 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, ελάχιστα χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων που καταγράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι υψηλές τιμές προκαλούν πρόσθετες πιέσεις ιδιαίτερα στους αγρότες, στις μεταφορές και στα νοικοκυριά, μετατρέποντας το κόστος των καυσίμων σε ένα ακόμη σημαντικό πολιτικό ζήτημα ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Morgan Stanley: Μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι ένας αμερικανικός περιορισμός στις εξαγωγές θα μπορούσε πράγματι να μειώσει αρχικά τις εγχώριες τιμές του ντίζελ, αλλά οι δευτερογενείς επιπτώσεις ενδέχεται να είναι αρνητικές.

Οι ΗΠΑ έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμη πηγή πρόσθετης προσφοράς ντίζελ για τη διεθνή αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαθέσιμες ποσότητες από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, η απαγόρευση θα οδηγούσε σε υψηλότερες διεθνείς τιμές ντίζελ, ενώ θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης που θα οδηγούσε τελικά ακόμη και σε αύξηση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ, καθώς τα διυλιστήρια θα προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις νέες συνθήκες.

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον μεγαλύτερο κίνδυνο

Ιδιαίτερα ευάλωτη σε ένα ενδεχόμενο αμερικανικό εμπάργκο εμφανίζεται η Ευρώπη.

Ο Μπένεντικτ Τζορτζ, επικεφαλής τιμολόγησης ευρωπαϊκών πετρελαϊκών προϊόντων στην Argus Media, εκτίμησε ότι οποιοσδήποτε σημαντικός περιορισμός των αμερικανικών εξαγωγών θα μπορούσε να στείλει τις τιμές του ντίζελ και τα περιθώρια έναντι του αργού σε πρωτοφανή επίπεδα.

Και αυτό διότι οι ΗΠΑ έχουν καλύψει περίπου το ήμισυ των ευρωπαϊκών εισαγωγών ντίζελ τους τελευταίους δύο μήνες.

Ο ίδιος υπογράμμισε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, ενώ παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο τόσο εάν θα επιβληθούν περιορισμοί όσο και ποια ακριβώς μορφή θα έχουν.

Σύμφωνα με τον Τζορτζ, αρκετοί traders στην Ευρώπη αμφιβάλλουν ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει τελικά σε πλήρη απαγόρευση, καθώς μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και στις ίδιες τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Αντιδρά η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία

Έντονα αντίθετο σε μια πιθανή απαγόρευση εμφανίζεται και το American Petroleum Institute (API).

Ο διευθύνων σύμβουλος του API, Μάικ Σόμερς, προειδοποίησε ότι οι περιορισμοί στις αμερικανικές ενεργειακές εξαγωγές θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση, εντείνοντας τα προβλήματα στον κλάδο διύλισης και πλήττοντας τελικά τους καταναλωτές.

Κατά τον ίδιο, η απάντηση στην κρίση βρίσκεται στην αύξηση της προσφοράς και στην ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς, όχι στην επιβολή νέων περιορισμών.

Οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια επιδεινώνουν την κρίση

Ένας ακόμη παράγοντας που έχει επιβαρύνει σημαντικά την παγκόσμια αγορά είναι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Οι επιθέσεις έχουν περιορίσει περαιτέρω την προσφορά καυσίμων από τη Ρωσία, προσθέτοντας μια νέα πηγή αβεβαιότητας σε μια αγορά που ήδη δοκιμάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη μερική διακοπή των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει καλέσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες πλήττουν την παγκόσμια αγορά μέσω της περαιτέρω συρρίκνωσης της προσφοράς.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, θεωρεί τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, ενώ προετοιμάζεται για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα υπό τον φόβο νέων ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές της υποδομές.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα του παγκόσμιου πετρελαϊκού συστήματος»

Σύμφωνα με τον Τζορτζ της Argus, οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια έχουν προσθέσει μια εντελώς νέα διάσταση στην κρίση προσφοράς.

Όπως σημείωσε, το ντίζελ έχει πλέον μετατραπεί στο «μεγαλύτερο πρόβλημα για το παγκόσμιο πετρελαϊκό σύστημα», ενώ προηγουμένως αποτελούσε απλώς ένα από τα πολλά σοβαρά προβλήματα της αγοράς.

Η αβεβαιότητα έχει φθάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε, σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι traders έχουν ουσιαστικά σταματήσει να επιχειρούν προβλέψεις για την πορεία της αγοράς.

Εφόσον οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε περιορισμό των εξαγωγών, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το μέτρο πιθανότατα θα είναι προσωρινό, με διάρκεια δύο έως τριών μηνών το πολύ.

Πολύ πιο δύσκολο είναι να προβλεφθεί πότε θα αποκλιμακωθούν οι υπόλοιπες πηγές πίεσης στην αγορά: ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και η περιορισμένη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το περιβάλλον, οποιαδήποτε απόφαση της Ουάσιγκτον να περιορίσει τις εξαγωγές του μεγαλύτερου προμηθευτή ντίζελ στον κόσμο κινδυνεύει να μετατρέψει μια ήδη οξεία κρίση προσφοράς σε ακόμη μεγαλύτερο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ.

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