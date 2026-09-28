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Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη απλώς ως chatbot. Σύντομα, πολλοί περισσότεροι θα ακολουθήσουν τα βήματα των σημερινών έμπειρων χρηστών και θα την αντιμετωπίζουν σαν έναν ενεργό συνάδελφο.

Η έρευνα του επικεφαλής οικονομολόγου της OpenAI, Ρόνι Τσάτερτζι, δείχνει ήδη μια απότομη αύξηση στην αλλαγή αρμοδιοτήτων, δηλαδή εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να εκτελούν εργασίες που ιστορικά γίνονταν από άλλους, ειδικά τον υπολογισμό χρηματοοικονομικών δεδομένων και την επίλυση προβλημάτων σε εφαρμογές.

«Αν είχατε πει στους ανθρώπους το 2024 ότι το ποσοστό ανεργίας θα παρέμενε κάτω από το 5%, θα είχαν ρωτήσει: Τι συνέβη με την τεχνητή νοημοσύνη;», τόνισε ο Τσάτερτζι. «Με τον τρόπο που την έχουμε αναπτύξει, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο πιθανό να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα των εργαζομένων παρά ως υποκατάστατο».

Η συμβουλή του προς τους φοιτητές ήταν ξεκάθαρη. Επικεντρωθείτε στις ανθρώπινες δεξιότητες, όπως η ηγεσία. Επίσης, μην αποφεύγετε την επιστήμη των υπολογιστών ή τη μηχανική μόνο και μόνο επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι καλή σε αυτά τα θέματα. «Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να είναι πραγματικά χρήσιμες σε μια ευρεία ποικιλία επαγγελμάτων», λέει.

Καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν πραγματικό βοηθό, η παραγωγικότητα θα αυξηθεί και θα αναλάβει το ρόλο της σημερινής κατασκευαστικής άνθησης στην τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης, υποστηρίζει.

Αυτό θα ήταν καλή είδηση για τους επενδυτές που φοβούνται τη δημιουργία φούσκας. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ήδη ένα είδος καταναλωτικού πλεονάσματος που δεν εμφανίζεται στο ΑΕΠ, για παράδειγμα, βοηθώντας στον προγραμματισμό διακοπών, στη λήψη αποφάσεων αγοράς και στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των παιδιών.

Δυστυχώς, δεδομένων των αναφορών για τα ρομπότ «Εξολοθρευτές» και του δυστοπικού μέλλοντος που παρουσιάζει το Χόλιγουντ, ο Τσάτερτζι δεν έχει καμία συμβουλή για τις μάχες ανθρώπων εναντίον ανθρωποειδών μηχανών. Συγκρίνει την τρέχουσα ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη με παλαιότερες συζητήσεις σχετικά με τη Βιομηχανική Επανάσταση, τον εξηλεκτρισμό και το διαδίκτυο και λέει ότι το κοινό δικαιούται να έχει λόγο σχετικά με τους κανόνες. «Είμαι αρκετά αισιόδοξος για την ανθρωπότητα», όπως υποστήριξε σε συνέντευξή του στη Barrons.

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