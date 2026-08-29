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Τρεις ημέρες μετά τις σαρωτικές πλημμύρες, με περισσότερους από 600 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 2.500 να εξακολουθούν να αγνοούνται, η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι η αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών και υποδομών μπορεί να απαιτήσει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, ξεκαθάρισε ότι το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής ζημιάς δεν μπορεί ακόμη να αποτυπωθεί, καθώς η χώρα βρίσκεται στη φάση της επείγουσας αντιμετώπισης της κρίσης. Η πλήρης αποτίμηση θα ακολουθήσει όταν καταστεί δυνατή η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές και σχηματιστεί σαφέστερη εικόνα για τις καταστροφές.

«Η ανοικοδόμηση και η αποκατάσταση μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια δολάρια», ανέφερε, προαναγγέλλοντας συνολική αξιολόγηση των ζημιών και απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση στη διεθνή κοινότητα για οικονομική και τεχνική υποστήριξη.

Ο λογαριασμός της καταστροφής και η ευάλωτη οικονομία

Η προοπτική ενός κόστους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε μια οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Το Νεπάλ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, αλλά κυρίως από τα εμβάσματα των Νεπαλέζων που εργάζονται στο εξωτερικό. Η ανάγκη για εκτεταμένη ανοικοδόμηση έρχεται επομένως σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς η χώρα θα πρέπει να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την αποκατάσταση βασικών υποδομών και την υποστήριξη των πληγέντων.

Πριν αρχίσει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα, οι αρχές πρέπει να ολοκληρώσουν την καταγραφή των ζημιών. Η έκταση των καταστροφών σε υποδομές και οικισμούς αναμένεται να καθορίσει τόσο το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων όσο και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την επιστροφή σε κάποια μορφή κανονικότητας.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ήδη ότι οι εθνικοί πόροι δύσκολα θα επαρκέσουν, γι’ αυτό και στρέφεται προς χώρες-εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

Τα πρώτα πακέτα βοήθειας από Ευρώπη και Βρετανία

Οι πρώτες δεσμεύσεις έκτακτης οικονομικής βοήθειας έχουν ήδη ανακοινωθεί, ωστόσο τα ποσά παραμένουν πολύ μικρά σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις για το συνολικό κόστος της ανοικοδόμησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατ. ευρώ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί να διαθέσει 5 εκατ. λίρες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 5,8 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για κεφάλαια που μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη άμεσων αναγκών, όμως απέχουν σημαντικά από τα ποσά που θα χρειαστούν όταν ξεκινήσει η πλήρης αποκατάσταση.

Το χάσμα ανάμεσα στην έκτακτη βοήθεια των πρώτων ημερών και στα δισεκατομμύρια που ενδέχεται να απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση δείχνει το μέγεθος της πρόκλησης που βρίσκεται μπροστά στην κυβέρνηση.

Οι ανάγκες δεν περιορίζονται άλλωστε στην αποκατάσταση κτιρίων και υποδομών. Η οικονομική δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα, ενώ το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης απαιτεί άμεσες δαπάνες για στέγαση, υγειονομική περίθαλψη και βασικά αγαθά.

Προτεραιότητα οι διασώσεις και οι αγνοούμενοι

Παρά την έναρξη της συζήτησης για την ανοικοδόμηση, η κυβέρνηση επιμένει ότι η διάσωση ανθρώπινων ζωών προηγείται κάθε οικονομικού σχεδιασμού.

Με σχεδόν 2.500 ανθρώπους να παραμένουν αγνοούμενοι, οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, ενώ οι αρχές έχουν ζητήσει από χώρες που διαθέτουν εξειδικευμένες δυνατότητες να παράσχουν συγκεκριμένη βοήθεια.

«Προς το παρόν, η προτεραιότητα παραμένει η παροχή ανακούφισης και η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών», τόνισε ο Σισίρ Κανάλ, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ήδη απευθυνθεί σε εταίρους που μπορούν να διαθέσουν εξειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία.

Οι δυσκολίες μεγαλώνουν όσο περνούν οι ημέρες. Εκατοντάδες σοροί έχουν ήδη εντοπιστεί, ενώ οι συνθήκες δημιουργούν πλέον σοβαρά ζητήματα διαχείρισης και ταυτοποίησης των θυμάτων.

Η επείγουσα ανάγκη για DNA και ιατροδικαστικό εξοπλισμό

Πέρα από τις ομάδες διάσωσης και την οικονομική βοήθεια, το Νεπάλ ζητεί πλέον ιατροδικαστικά μέσα και εξοπλισμό για την ταυτοποίηση των νεκρών.

Η ανάγκη γίνεται ιδιαίτερα πιεστική λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων και του κινδύνου αποσύνθεσης των σορών. Η χρήση δειγμάτων DNA θεωρείται κρίσιμη σε περιπτώσεις όπου η αναγνώριση με άλλους τρόπους είναι αδύνατη.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένη διεθνή συνδρομή και σε αυτό το πεδίο, καθώς η κλίμακα της καταστροφής δοκιμάζει τις διαθέσιμες δυνατότητες των υπηρεσιών.

Η ταυτοποίηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου του τεράστιου αριθμού αγνοουμένων. Όσο οι έρευνες συνεχίζονται, η απόσταση μεταξύ του αριθμού των επιβεβαιωμένων θυμάτων και εκείνων που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σημαντικής αύξησης του απολογισμού.

Η δύσκολη επόμενη ημέρα

Η χώρα βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με δύο παράλληλες κρίσεις. Η πρώτη είναι άμεση και ανθρωπιστική: η αναζήτηση των αγνοουμένων, η περίθαλψη των επιζώντων, η ταυτοποίηση των θυμάτων και η κάλυψη των επειγουσών αναγκών.

Η δεύτερη θα διαρκέσει πολύ περισσότερο και αφορά την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν και την οικονομική αποκατάσταση.

Το ακριβές κόστος θα γίνει γνωστό μόνο μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής. Η πρώτη κυβερνητική εκτίμηση για «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια», ωστόσο, δείχνει ότι η ανάκαμψη θα απαιτήσει χρηματοδότηση πολύ μεγαλύτερη από τα ποσά έκτακτης βοήθειας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

Για μια οικονομία που στηρίζεται σημαντικά στον τουρισμό και στα εμβάσματα των εργαζομένων της στο εξωτερικό, η καταστροφή δημιουργεί ένα βαρύ και μακροχρόνιο οικονομικό βάρος. Και ενώ η ανοικοδόμηση βρίσκεται ακόμη μακριά, το Νεπάλ επιχειρεί πρώτα να ολοκληρώσει το δυσκολότερο έργο: να βρει τους χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

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